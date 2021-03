Címlap » Interjúk » Interjú Alvinnal, az Alvin és a Mókusok frontemberével Interjú Alvinnal, az Alvin és a Mókusok frontemberével – SZOBOSZLAY ZSÓFIA –



„Akinek itt kell most lennie” címmel jelent meg az Alvin és a Mókusok új nagylemeze. Az albumról, vírushelyzetről, otthon töltött időszakról mesélt a zenekar frontembere, Pásztor István (Alvin).

Idén 28 éves az Alvin és a Mókusok, ősszel jelent meg az új nagylemez, az „Akinek itt kell most lennie”, ami a 21. Alvin korong! Hogy éltétek meg a vírus okozta leállást? Tele voltunk tervekkel 2020-ra. Csináltunk egy nagyon fasza lemezt és alig vártuk, hogy az új műsorral csőre töltve szétjátsszuk a világot! Nem így alakult. Aki régóta benne van a zenész szakmában, igyekszik felkészülni mindenre, a „piros hó esik” esetétől a „zombi apokalipszisig”. Úgy gondolom, mindenkit váratlanul ért, de én most mégsem azért jöttem, hogy a sebeimet nyalogassam! Milyen hasznos tanácsot írnál bele az ilyen esetekre készített túlélő kézikönyvbe? A legfontosabb dolog ilyenkor, hogy nem kell rögtön kardodba dőlni, próbáljunk meg a realitás talaján a pozitív jövő felé koncentrálni és ha kell, új célokat keresni! Eljött a pillanat, amit úgy szoktunk emlegetni, hogy „majd, ha egyszer”. Nagyon szürreális, ahogy lelassult a világ, de most például lehetőségem nyílt leporolni jónéhány sarokba dobott álmot, ami az idő múlásával az utóbbi időben egyre távolabbinak tűnt.

Mivel töltöd ilyenkor az időt? Készülnek új szerzemények? Rengeteget alkotok! Több száz dalt írtam már életemben és emellett rengeteg az olyan elfekvő félkész ötlet, amiket nem fejeztem be. Eljött az idő elővenni ezeket! Mivel mögöttünk nem áll erre a célra egy külön csapat, mindent magunknak kell megcsinálni. Abszolút felosztjuk egymás között a feladatokat. Dénessel a koncertműsort rakjuk össze, Viki a webshopot viszi, Sanyi a gazdasági teendőket látja el, én pedig minden mást. Végre van idő normálisan rendbe rakni a koncert cuccot. Újra programozni a fényeket, átnézni a felszerelést, frissíteni a műsort és sorolhatnám… A magánéletedre milyen hatással van ez a változás? Végre minőségi időt tölthetek a szeretteimmel! Imádok a színpadon állni, de egy turné alatt az órák és napok nem úgy telnek, mint máskor. Elkezdődik az év, és mire észbe kapsz, karácsony van. Csak a gyermekeden látod az idő múlását. Becsüljünk meg minden együtt töltött pillanatot! Mit csinálsz akkor, amikor nem alkotsz? Hogy töltöd a szabadidőd? Van hobbid? Rengeteg film és sorozat vár arra, hogy ágyba fekve ledaráljam! Műfaj tekintetében mindenevő vagyok, abszolút nyitott vagyok az újításokra és üdvözlöm azokat. Aki ismer engem, tudja, hogy talán a zenénél is nagyobb szenvedélyem a horgászat! Imádok a természetben lenni, a Tiszán a csónakban ülni. Ez az én töltőm, amire rá kell, hogy dugjam magam időnként, ha lemerülök. A másik szenvedélyem a főzés! Nagyon ínyenc és kompromisszummentes vagyok e téren. A horgászat miatt abszolút uralkodók lettek a halételek, de szívesen próbálok ki újdonságokat. Mire lehet szerinted számítani az újraindulás után?

Rengeteg dolog fog változni a pandémia kapcsán. Nagyon fontosnak tartom azonban, hogy ne hagyjuk magunkat elszokni a régi életünktől! Tartsunk életben minden jó dolgot, ami jelen volt korábban, hogy ha újraindul minden, ezek továbbra is részeink maradjanak. Elsősorban itt a kultúrára gondoltam, színházakra, mozikra, éttermekre és főleg az élőzenei rendezvényekre. Mert ha fellélegzik a világ, mi útra kelünk és visszatérünk a színpadra, hogy újra veletek mulathassunk! Mit kell tudnunk az új nagylemezről? Hol készült? Mennyire vagytok elégedettek vele? Mindig kérdés az, mennyire sikerül megvalósítani az eredeti elképzeléseidet a dal megírásától az utolsó keverés pillanatáig. Személy szerint nagyon elégedett vagyok az anyaggal! Az egyik leghosszabb albumunk, 11 dal található rajta. Természetesen most is az Alvin Records stúdióban készültek a felvételek, a keverés része pedig a SongSong stúdióban, Varga Zoli barátunk vezényletével.

Mennyiben tér el ez a lemez a korábbi Alvin korongoktól?

Mindig arra törekszem arra, hogy más legyen, mint az előzőek, minél többet és színesebb dolgot hozzak ki a témából. Úgy érzem, kicsit jobban a punk-rock felé húz most ez az anyag. Ehhez hozzájárult nagyban az is, hogy a líraibb dalok most kimaradtak a repertoárból. Ezekkel más terveim vannak.



Az első benyomás rendkívül pozitív! Nagyon jó érzés, hogy az ennyi meló után bemutatott művedet ilyen sokan üdvözlik. Valójában ilyenkor mutatkozik meg az egész ereje, hogy mennyi emberre vagyunk hatással és erre nagyon büszke vagyok!

Készültök vizuális megjelenéssel is az új lemez kapcsán?

Természetesen! A 11 dalból már öthöz készült a klip, és valójában mindegyikhez szeretnék klipet valamilyen formában. Mindig is igyekeztem olyan szövegeket írni, ami egyfajta tükröt tart a hallgató elé, ami segítségével megláthatja a valódi önmagát! Egy klip készítése esetében viszont ez pont egy megkeserítő dolog, ugyanis úgy kell a forgatókönyvet összeraknod, hogy ne torzítsa el a hallgató (ez eseteben néző) látásmódját. Tehát rendesen öngóllal indulunk, de hát innen szép nyerni! A legutóbbi „Az ég alatt” című szerzeményhez készült, ahol szintén felmerült ez a probléma, ezért úgy döntöttünk, hogy kifejezetten a hangulatra fogunk fókuszálni. Próbáltunk megteremteni egy olyan atmoszférát, ami felerősíti a mondanivalót. Magányosan, céltalanul menni a ködben, miközben az emberek hátat fordítanak egymásnak, igazi 2020-as lenyomat. Rögtön beleszerettem az ötletbe!

Ezt a „közönség-zenekar kapcsolat” dolgot minden produkció máshogy kezeli! Nálatok hogy működik ez az egész?

Sok előadó teljesen elzárkózik a közönségétől. Mi nem ezek az emberek vagyunk! Nagyon fontosnak tartjuk, hogy szoros kapcsolatot ápoljunk velük. Koncert után mindig ki szoktunk például menni és igyekszünk mindenkivel váltani pár szót. Sokukkal szinte együtt nőttünk fel, csodálatos emberek vannak közöttük. Azt hiszem, emiatt működik úgy ez az egész, mint egy hatalmas család! Úgy gondolom, az a produkció, aki ezeket a pillanatokat kihagyja, nagyon sokat veszít. A pandémia alatt is törekszünk arra, hogy ne essen szét a közösség. Aktív rajongói csoportunk van, de sokukkal napi szinten levelezünk. Alig várom, hogy újra láthassam őket, nagyon hiányoznak nekem!





