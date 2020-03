Címlap » Interjúk » Interjú a Freakin’ Disco zenészeivel Interjú a Freakin’ Disco zenészeivel Koncertek a Sziget fesztiváltól Ozoráig, Dániától Angliáig, jelölések nemzetközi klipversenyeken és díj a Magyar Klipszemlén. A BUSH és a MENT showcase fesztiválokon való fellépés, erdélyi- és lengyel turné, és a Katona József Színház Berlin, Alexanderplatz előadásához készült zene.





2019 végén telt házas koncertet adtatok a budapesti Trafóban. Ahogy a koncert beharangozójában lehetett olvasni, ez volt a zenekar pályafutásának eddigi legnagyobb szabású koncertje. Meséljetek, mivel készültetek, hogy sikerült az este és milyen tapasztalatokat visztek magatokkal? A Trafó a kortárs előadóművészet egyik legreprezentatívabb helye Magyarországon. Nagy élmény ott játszani, mert a technikai feltételek adottak, a hely mérete és atmoszférája tökéletes egy jó koncerthez. Régóta vágytunk rá, hogy egyszer mi is eljussunk arra a szintre, hogy saját műsort vigyünk oda. Önmagában azt, hogy elhívtak minket, nagy elismerésnek tartjuk. Izgultunk, hogy meg tudjuk-e tölteni, de meg tudtuk, teltház lett. Szerettünk volna sok szempontból különleges koncertet adni. Ráadásul úgy döntöttünk, hogy nem viszünk másik zenekart, kitöltjük Freakin’ Discoval az egész estét. A próbák során érdekes volt szembesülni azzal, hogy vannak olyan régi zenéink, amelyek már egyszerűen nem működnek a mai hangzásunkkal. Lett egy új számunk erre a koncertre, Karcis Gáborral kigömbölyítettük a vizuálunkat, és életünkben először egy saját fénytervezőnk is volt Bredán Máté személyében. Egy ilyen összegző koncert esetén sokszor felmerül a kérdés, hogy mennyire éri meg egy koncertre hatalmas energiákat mozgósítani? Lesz-e valami utóélete a koncertnek? Láthatják-e azok valamilyen formában, akik esetleg már nem jutottak be? Minden koncertre érdemes hatalmas energiákat mozgósítani. Szerettük volna ebből a helyzetből kihozni a maximumot, minden értelemben. A kéthónapos koncertre készülés következménye lett az is, hogy 3 operatőr csatlakozott hozzánk erre az eseményre, illetve a hangot is tulajdonképpen stúdió minőségben rögzítettük. Most következik az utómunka folyamat, amely során elkészül a teljes koncertvideó. Mi nagyon várjuk már, és azt is, hogy bárki megnézhesse, amikor csak úgy tartja kedve. A koncert előtt új zenekari ruhákkal (merchandise) jelentkeztetek. Mesélnétek róluk? Szerencsére nagyjából elfogytak a tavaly nyárra készített pólóink, amikre a díjnyertes Rules klip egyik szörnyét tettük rá. El kellett gondolkoznunk valami új zenekaros ruhán és itt is a minőséget tűztük ki célul. Van egy furcsa kis macska-szerű lény a This Time dalunkhoz készült vizuálban, amit eléggé szeretünk, ebből készítettünk logót Schall Eszter grafikus barátunk segítségével. Gyenge Nóri és Hegedűs Dóri designerekkel pedig kitaláltuk, hogy ez hogyan mutatna jól ruhákon. A végeredmény elég ízlésesre sikerült, tulajdonképpen lett egy Freakin’ Disco-s ruhakollekciónk.

Mi várható a jövőben? Először is lesz ez a koncertvideó. Aztán fontolgatjuk egy kislemez kiadását, a még meg nem jelent két új számunkból. Egyelőre azok még csak az élőben játszott formájukban léteznek, de ha elkezdünk belőlük lemezverziót készíteni, valószínűleg elég sok változáson fognak átesni, még az is lehet, hogy három szám lesz belőlük. Szeretnénk ebben az évben összehozni egy intenzívebb, koncentrált próbaidőszakot, edzőtábort. Így kezdünk majd el dolgozni a harmadik nagylemezünkön. Meg az is van, hogy felkértek minket egy újabb színházi munkára, ami tulajdonképpen egy monodráma lesz koncert formájában. Porogi Dorka fogja rendezni Elfriede Jelinek Árnyak című darabját, Pető Kata főszereplésével. Szóval márciusban visszatérünk a Trafóba. Illetve hamarosan bemutatják Hajdu Szabolcs új filmjét, aminek mi szereztük és játszottuk fel a zenéjét. És benne van a levegőben, hogy az új klipünket is ő fogja megrendezni. Van még egy olyan tervünk is, hogy környező országok előadóival készítünk egy egymás zenéit remixelő lemezt. Szóval elég sűrű évünk lesz.

Egyre több zenekarról hallani és olvasni, hogy a hazai jelenlét mellett külföldre is egyre több energiát fordítanak. A Freakin’ Disco is elindult az utóbbi pár évben Európában. Mik a tapasztalatok, illetve a jövőbeli tervek? A zenénk nagyrészt instrumentális, a szövegek, amiket használunk pedig angol nyelvűek, így abszolút alkalmas arra, hogy külföldön is közönséget találjon magának. Illetve a stílusnak, amit képviselünk talán ott szélesebb a hallgatósága, kézenfekvő tehát, hogy külföldre is terjeszkedjünk. Viszont szembesülnünk kellett azzal, hogy kint közönséget építeni ugyanolyan meló, mint itthon. Igazából az elején vagyunk ennek az útnak. Ahol eddig voltunk, ott mindenhol jól fogadták, amit csinálunk, nagyon szerették az emberek. Folytatjuk. Próbáljuk szépen apránként bővíteni a külföldi koncertkapcsolatokat, folyamatosan keresünk hasonló gondolkodású előadókat, akikkel lehet közös koncerteket szervezni. A Launching Gagarin, Sándor Dani és Blaskó Ábris fantasztikus szervezői munkát végeznek, hálásak vagyunk nekik, hogy hisznek ebben az ügyben.



2020-ban megyünk Erdélybe, visszahívtak minket Csehországba és Lengyelországba, illetve lesz egy közös koncertünk a Drahthaus nevű osztrák zenekarral Bécsben. Ezt tudjuk eddig, a többi szervezés alatt. Mennyire vannak hatással rátok az aktuális zeneipari trendek? Befolyásol-e titeket bármilyen szinten az az óriási zaj, ami körülvesz minket? Rengeteg zenét hallgatunk régieket, újakat, ezek valamennyire beépülnek a világunkba. Jó előremutató alkotásokat találni, de a régi nagy klasszikusokhoz is ugyanolyan fontos visszanyúlni. Próbáljuk kiszűrni a rengeteg megjelenésből, azt, ami nekünk érdekes lehet. Ebben nagy segítséget nyújtanak a közösségi média és zenei stream oldalak, ahol pillanatok alatt eljuthatnak hozzánk a legfrissebb információk, megjelenések, de ugyanakkor könnyen el is lehet ebben veszni. Fotó és borító fotó: Fejér János Ahogy az előbb említettétek, ismét színházban fogtok dolgozni. Zenekarként és a tagok külön-külön is sok alkalmazott zenét szereztek. Milyen, amikor egy külső ember elvárásaihoz kell alkalmazkodni? Az ott szerzett tapasztalatokat tudjátok-e hasznosítani a zenekari dalszerzés közben? A zenekari dalszerzésben pont az a jó, hogy nem kell más elvárásaihoz alkalmazkodni. Itt csak a közös metszéspontot kell megtalálnunk, de szerencsére ezzel nem szokott gond lenni. Az évek alatt kialakult egy kényelmes munkamódszer, amiben mindenki bele tudja tenni a saját ötleteit, kreativitását. Emellett nagyon szeretjük a színházi és filmzeneszerzői munkákat is. Ezeknél külön kihívás, hogy a zenekar hogyan tudja a saját eszköztárával megfogalmazni azt, amit a rendező kitalált. Érdekes irányokba tudja vinni a zenét az, hogy külső elvárásoknak is eleget kell tenni, mint például, hogy milyen hosszú egy jelenet, milyen eseményekre kell közben reagálni stb. Ezek sokszor olyan megoldásokat kívánnak, amik magunktól nem jutnának eszünkbe. Az alkalmazott zenénél egy kész ötletet vagy koncepciót kell megtámogatni. Saját anyag írásánál meg néha nehéz megtalálni azt az inspirációt, amiből aztán szám születik, cserébe viszont teljes mértékben miénk a végeredményt. Mind a két esetben nagyon szeretünk improvizációból kiindulni. - Farkas Laura -



Az írás a Zenész 2020/218. februári számában jelent meg. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó