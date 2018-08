Címlap » Hírek » Interjú a Follow The Flow tagjaival Interjú a Follow The Flow tagjaival A Follow The Flow a hazai hip-hop szcénából már korábban is nagy ismertségnek és elismertségnek örvendő Fura Csé és BLR által életre hívott formáció, amely végleges felállását Szakács Gergő csatlakozásával érte el. A banda friss hangzású, mindig mondanivalóval bíró dalai, hamar izgalmas és üde színfoltjai lettek a magyar könnyűzenének. A Follow The Flow név mondhatni kötelez: a srácok követik azt az áramlatot, amely jobbnál jobb dalok megírása felé úsztatja őket. Egyre több helyen-koncerten találkozhatunk velük országszerte, ahogy egyre több rádió játssza felvételeiket is. A YouTube-on több daluk túllépett a több milliós nézettségen. Élő koncertjeiken zenekarral kiegészülve kiválóan hozzák azt a „flowt“, életérzést, amelyet a csapat neve is hordoz. A zenekarból Fura Csé, Szakács Geri és BLR beszélgetett velünk. Egy aktuális kérdéssel kezdve, számítottatok a legutóbbi „Nem tudja senki“ című dalotokkal kapcsolatban ekkora diadalmenetre? (20 millió felé közelít a megtekintések száma – szerk.) Szerzőként mindig nagyon nehéz megítélni, hogy egy dal mennyire talál majd be a közönségnél, hiszen nekünk minden dalunk tetszik, különben nem jelentetnénk meg. Mind egy darab belőlünk. A kérdés az, hogy ezzel a „darabbal” mennyire tudnak azonosulni. A „Nem tudja senki” esetében azért számítani lehetett rá, hogy sikeres lesz, hiszen a megjelenés előtt megmutattuk rengeteg ismerősünknek, akik szinte kivétel nélkül imádták, de a visszajelzések minden várakozást felülmúltak. Szakács Geri csatlakozásával az eddigi útkeresés után beállt az egyensúly, elérte a végleges felállását a zenekar? Óriási lendületet hozott magával Gergő. Nemcsak nagyon jó énekes, hanem kivételes dalszerző is, így minden eddiginél gördülékenyebb a munka a zenekaron belül. Úgy érezzük, hogy nagyon sok van még bennünk, és rengeteg dalt akarunk együtt írni, a bevált recepten pedig kár lenne változtatni. A hip-hop mellett egyéb zenei világok is felfedezhetők a dalokban (pop, r’n’b, rock, stb.), mégis a fenti hip-hop címke van leginkább rátok sütve. Mennyire látjátok egyedinek a Follow The Flow zenei vonalát a hazai mezőnyben? Van kiút a címkék erdejéből? Nagyon szövegcentrikusak a dalaink, ami leginkább a hip-hop műfajra jellemző, de sokkal színesebb a zenei repertoárunk. A rengeteg szöveg rengeteg mondanivalóval jár, melyek mind a saját lelkivilágunkat tükrözik, ezért elég sajátosnak lehet mondani. Egyébként nem foglalkozunk a címkékkel. Jó és rossz zene létezik csak, és mi mindig arra törekszünk, hogy a végeredmény a legjobb tudásunk szerint lásson napvilágot, műfajtól függetlenül. A dalok szinte mindegyike erős érzelmi faktort hordoz, még sem mondanánk egy FTF szerzeményre sem hogy kimondottan romantikus, netán érzelgős nóta. Mennyire fontos számotokra dalszerzéskor az érzelmi faktor, a személyes érintettség? Részünkről a hitelesség nagyon fontos dolog. A zene számunkra szerelem és önkifejezés. Minden dalban magunkat adjuk és a saját életünkből merítünk. Összeülve írjátok a dalszövegeket, zenei ötleteket, vagy mindenki hozza a magáét, és a próbák, stúdiózások alkalmával összedobjátok-gyúrjátok a „hozott anyagot”, hogy meglegyen a végleges flow? Az internet világában már nagyon jó lehetőségeink vannak arra, hogy ne kelljen mindig egy időben egy helyen tartózkodnunk, de szerencsére rengeteg koncertünk van, úgyhogy sok időt tudunk együtt tölteni. Általában konkrét elképzeléseink vannak, hogy mikor és milyen dalt szeretnénk írni. Felosztjuk a munkát, és mindenki teszi a dolgát, majd a végén az egészet egybegyúrjuk. Élőben egész nagy létszámú zenekarral álltok színpadra. Kiforrott már a zenekari összhang köztetek? Tartjátok a sampler-mentes, teljesen élő megszólalást a zenekari fellépések alkalmával? Nagyon összeszokott csapat vagyunk, és megfelelően működik a kémia a színpadon. Eleinte nem használtunk HD sávot, de aztán úgy gondoltuk, hogy a mai hangzásvilághoz kell. A fesztiválszezonnak már megújult műsorral vágtunk neki. Itt a nyár és a fesztiválszezon, nálatok miként alakul, hol lesztek láthatók-hallhatók? Nagyon sok bulink lesz nyáron, és eljutunk pár nagyobb fesztiválra is idén, de a nagyszínpadok még váratnak magukra. Továbbra is sokat dolgozunk a dalokon és az élő műsoron, bízunk benne, hogy egyre több helyen lesz lehetőségünk szórakoztatni a közönségünket. Az eddigi kislemez megjelenések után, várható idén Follow The Flow album is? Mik a jövőbeli terveitek? Sokáig nem gondolkodtunk lemezben, mert a folyamatos megjelenést tartottuk jó stratégiának. Továbbra is szeretnénk állandó aktivitást mutatni és idén olyan termékenyek vagyunk, hogy talán felhalmozódik annyi dal a fiókban, hogy egy nagylemez formájában tudjon megjelenni. - Szoboszlay Zoltán - Follow The Flow Facebook Az interjú a Zenész Magazin 209. számában 2018 augusztusában jelent meg.

Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó