- KÁMÁN ILDIKÓ -



Fennállásuk négy éve alatt sorra jöttek ki minőségi magyar nyelvű dalaik és kisfilmnek is beillő klipjeik, szeptember 8-án megjelent második lemezük.

Az utóbbi évek nagy felfedezettje a Chain Bridge Pop. Részt vettek a Cseh Tamás Programban és a Petőfi Rádió pályázatának nyerteseként bekerültek az országos rádió játszási listájába. Fennállásuk négy éve alatt sorra jöttek ki minőségi magyar nyelvű dalaik és kisfilmnek is beillő klipjeik, a kialakult világhelyzet sem töri meg őket, szeptember 8-án megjelent második lemezük.

2016-ban indultatok, azóta jó pár tehetségkutatón vettetek rész nagy sikerrel. Mesélnétek ezekről?

Valóban, elég sok tehetségkutatón vettünk részt, de én úgy fogalmaznék inkább, hogy több-kevesebb sikerrel, legalábbis az elején mindenképp. Igyekeztünk jelentkezni minél több ilyen lehetőségre, már csak azért is, hogy zenélhessünk. Első körben az volt a lefőbb motiváló erő, hogy mindegy hol, csak zenélhessünk! Egyrészt majdnem mindenhol kaptunk egyfajta visszaigazolást merre tartunk, másrészt az ismeretségi bázisunk kiépítését a szakmával ilyen tehetségkutatókon kezdtük el.

Mennyit tettek hozzá az épülésetekhez ezek a lehetőségek?

Mindenképp profitáltunk ezekből a lehetőségekből. Legtöbbször szakmai segítséget, kritikákat kaptunk, melyeket igyekeztünk több ízben is a javunkra, elsősorban a fejlődésünkre fordítani.





Ezért én minden kezdő vagy félprofi zenekarnak ajánlom a tehetségkutatókon való részvételt, mert azon felül, hogy professzionális színpadtechnikán zenélhetnek (ami már önmagában egy motiváció), igen hasznos tanácsokat kaphatnak, és nem utolsó sorban a kapcsolatrendszer kiépítéséhez is nagyon fontos, hogy minél több helyen megjelenjen a banda vagy az előadó neve. Itt ki is emelném a kitartást! Meghozza a gyümölcsét a későbbiekben.



A Cseh Tamás program nagy lendületet adott számotokra?

Ugye mi is bekerültünk a Hangfoglaló Program (anno Cseh Tamás program) induló zenekarai közé. Természetesen igen! Azon felül, hogy anyagi támogatást kaptunk egy komplett lemez elkészítéséhez, ami valljuk be nem pár fillér… Plusz folyamatosan azon fáradoznak, hogy a mi „szekerünket” is előre lendítsék, mit is mondhatnék... Óriási köszönet az egész Hangfoglalós stábnak, nagyon klassz emberek egytől-egyig!

A Petőfi Rádióban is felfigyeltek rátok, rotációban is szerepel dalotok… Milyen érzés volt, hogy egy országos rádió is mellétek állt?

Nagyon hálásak vagyunk, hogy a Petőfi Rádió volt az első rádió, akik elkezdték játszani a dalunkat. Természetesen nagyon jó érzés ez nekünk, s azon felül, hogy megtisztelő érzés még ad egy kis pluszt az is, hogy egy országos rádióról beszélünk. Valamelyik este, amikor lementem egy éjjel-nappali boltba venni egy jégrémet pont az „Itt leszel” című dalunk szólt a Petőfin. Mondtam is az eladó hölgynek; „ez a mi dalunk”. Mire ő: „Tök jó, de attól még ki kell fizetni a jégkrémet”.

Szerinetek rádiós játszás nélkül is lehet ma Magyarországon slágert csinálni, sikeres együttesként működni?

Úgy gondolom, hogy a rádióknak még mindig óriási szerepük van a zenei életben. Sokan mondják, hogy nem hallgatnak rádiót mert a neten hallgatnak zenét és egy klikkre már a kedvenc daluk szól. Szerintem egy sláger ott kezdődik, hogy nyomja a rádió naponta többször. Ha belegondolunk igazán, akkor már mindent lehet hirdetni. A különböző videó megosztókon is lehet nézettséget vásárolni. De a valós hallgatóság mégis csak egy rádió... Az az igazi visszaigazolás egy bandának, ha a dalait játsszák a rádiók és azok az emberek majd elmennek a koncertjére is. De tényleg, tegyük fel, hogy egy kávézóban szól a dalod, vagy éppen úton hazafelé a kocsiban az autórádióból. Az ember megfogja hallgatni amennyiben tetszik a dalod, ha meg nem jön be úgy is elkapcsolja. Ez egy példája a valós hallgató közönségnek. Viszont ez a leghitelesebb módja annak, hogy a zenéd eljusson az emberekhez. (Zárójelesen megjegyezném, hogy az igazi sláger dalokra még nincs meg az igazi receptúra. Vagy megszületik, vagy nem.)

Nagyon igényes zenekar vagytok. Zene, szöveg és a videóklipek tekintetében is. Ti hova helyezitek el magatokat a magyar popzenei palettán?

Köszönjük a szép szavakat! Idén 4 éves a banda, és eddig minden bejött, amire gondoltunk. Persze nem ilyen égből kapott dolgok ezek, hanem rengeteg munka, kitartás, gyakorlás, elszántság eredményei. Mi minden egyes lépcsőfoknak nagyon örülünk és megbecsüljük. A zenei paletta nagyon színes és sokoldalú. Mi valahol ott vagyunk a „C” betűnél a palettán. Chain Bridge Poppolunk és szépen haladunk előre. Nem tartom magunkat amatőr bandának, de a vérprofi rutinos zenekarok közé sem helyezném magunkat egyelőre.

Szinte filmszerű klipeket forgattok. Mi az oka, hogy ilyen kiemelkedően nagy hangsúlyt fektettek a minőségi klipek gyártására?

Úgy gondoljuk, hogy a vizuális megjelenés igen sokat tud „segíteni” egy dal értelmezésében, megmagyarázásában. Persze ezt többször is elszoktam mondani, hogy minden dal mondandója szubjektív, és ez a videókra is vonatkozik. Ugye az utóbbi videók vagy kisfilmek abszolút igazolják is. Nem feltétlen azt látjátok a videókban, amire én annak idején a dal születésekor gondoltam. De ettől szép az egész! Vajon mit tesz hozzá egy videó a dalhoz? Vagy fordítva, vajon egy dal eltudja mesélni, miről is szól ez a film valójában? Ezért jó az, ha egy dal önállóan is működik és videóklipként is. De, hogy válaszoljak a kérdésre is, minden egyes videó egy külön sztorit varázsol a dalok köré.

Mennyi tudatosság van a stílusotok kialakításában? Pl. olvastam, hogy kifejezetten koncepció nálatok, hogy csak magyar nyelven énekeltek…





Nem régen fejeződtek be a második nagylemezünk munkálatai és rájöttünk, hogy ez is egy kísérletező lemez lesz. Félreértés ne essék, tudjuk jól milyen zenét szeretnénk alkotni, játszani, viszont nyugodt szívvel kalandozgatunk egyik zenei stílus határaitól a másikig. Valahogy bennünk van ez a folyamatos újítás, ami persze inspirál is bennünket. Ami nem változik az a dalszövegek nyelve. Imádom a magyar nyelvet. Szeretek játszani a szavakkal, néha-néha irodalmi magaslatokba emelni az amúgy „pop, mainstream” zenei köntösbe bújtatott szövegeket. Nem tervezünk idegen nyelven zenélni!

Milyen terveitek vannak az idei évben ebben a rendkívüli helyzetben?

Szeptemberben megjelent második lemezünk, ami nagy boldogság. Szeretnénk még 2 videót kihozni az ősz folyamán. Október elsején lesz a lemezbemutató koncertünk Budapesten az A38 Hajón, ahová mindenkit várunk sok szeretettel. Folyamatos egyeztetések vannak a kiadónkkal (Gold Records), ami a további koncertjeinket illeti. Mi optimista emberekként állunk a jelenlegi helyzethez is, úgyhogy kitartást kívánunk és hatalmas köszönet mindenkinek, akik a segítségünkre vannak és voltak ezekben az időkben is. Egészség legyen és szeretet! Na és persze zene zene és zene…





https://www.facebook.com/chainbridgepop

Az interjú először a Zenész 2020. októberi, 222. nyomtatott számában jelent meg.