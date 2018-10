Címlap » Hírek » Instant izgalmak a CAFe Budapest Fesztiválon Instant izgalmak a CAFe Budapest Fesztiválon A swingtől, a blueson át az afrofuturista tánczenéig számos különleges zenei stílusban alámerülhetünk a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál egyik legizgalmasabb helyszínén, az egyébként is állandó pezsgésről közismert Instantban. Október 11-én a Black Flower nyitja az CAFe-s koncertek sorát. A filmzeneszerzőként is aktív belga jazz-zenész, Nathan Daems és basszusgitáros-zeneszerző honfitársa, Filip Vandebril együttműködése az Antwerp Gipsy Ska-Orkestrával kezdődött. Olyan vendégművészekkel koncerteztek, mint Marko Marković, vagy a Kočani Orkestar, Peter Gabriel pedig őket kérte fel előzenekarnak az auschwitzi emléknapon adott koncertjéhez. A Black Flower a zene legmélyebb, legősibb rétegéhez keresi az ösvényeket, s egy olyan, térben és időben is távoli muzikalitás újrateremtésében hisznek, melyben a vallásos, a spirituális, a természeti és az ösztönös még magától értődő egységet alkothatott.



Jegyvásárlás: https://bit.ly/2xmU0sA

https://cafebudapestfest.hu/program?id=104120

Facebook: https://www.facebook.com/events/1166748366797612/ Fotó: Sinco A következő napon Magyarország egyik legmultikultibb zenekara, a Mongooz and The Magnet érkezik rézfúvósokkal kiegészülve, Superfly című műsorával. A pécsi trió tagjai végzett orvosok, akik egyetemi tanulmányaik után döntöttek úgy, hogy hivatásos zenészként folytatják pályájukat. A négy éve alakult csapat stílusa a rhythm & blues és a blues rock határán egyensúlyoz, játékukban van némi szétesős funk és érzelgős soul. Ezzel a „koktéllal” hamar belopták magukat a magyar közönség szívébe, állandó külföldi turnéikkal pedig keményen dolgoznak a külföldi publikum kegyeinek meghódításán is. 2016-ban Hamburg kultikus fesztiváljának – Reeperbahn Fesztivál – fellépői voltak. A belépés ingyenes! https://cafebudapestfest.hu/program?id=104121

Facebook: https://www.facebook.com/events/246604042856376/ Fotó: Jean Baptiste Joire Október 13-án a több hangszeren játszó szenegáli előadóművész, komponista, DJ és producer, Ibaaku – aki újabb projektjeihez a Djola nevet is felvette – a modern afrikai, trendformáló zene egyik meghatározó személyisége, az afrofuturizmus ikonikus figurája lép fel az Instantban. Tevékenysége és hatása messze túlnyúlik a zene területén, művészetével egyként alakítja a divat, a technológia vagy a film világát. A meglepő megjelenésű, egyeseket földönkívülire emlékeztető Ibaaku az elektronikus tánczene és a tradicionális afrikai „varázslászene” izgalmas keverékét hozta létre. Muzsikáját tudatosan kapcsolja össze az afrofuturizmussal, ő maga úgy fogalmazott: ez a világlátás „a zeném szerves része és remélem, hogy új diskurzusokat generálhatok Afrikáról”. Jegyvásárlás: https://bit.ly/2NmbPCi https://cafebudapestfest.hu/program?id=104122

Facebook: https://www.facebook.com/events/280196989243622/ Fotó: Sin Olivér Egy nappal később a Swing à la Django lép fel Horányi Juli és Fodor Máriusz társaságában. Az innovatív, hattagú zenekar olyan különleges stílusötvözetet teremtett, melyben harmonikusan kapcsolódik össze a magyar autentikus zene, a francia manouche swing és a sanzonok világa, a tangó és a jazz. Fodor Máriusz a Magashegyi Underground, valamint a Kaukázus zenekar tagja, továbbá több popzenei sláger és tucatnyi reklámfilm dalszerzőjeként is ismert. A Swing à la Django és Fodor Máriusz első közös produkciója a Szív City című dal remixe volt. A közös dal sikerén felbuzdulva az előadók egy egész estés koncerten kezdtek dolgozni, ahol Fodor Máriusz elektronikus zenei hangszereivel és effektjeivel egészül ki a zenekar különleges hangzásvilága. Az elektronikus zenei kiegészítés mellett, Horányi Juli a gyönyörű és felejthetetlen hangú énekesnő is csatlakozik a zenekarhoz ezen az estén. Juli sokrétűségét már korábban is bizonyította, így ebben a műsorban sem lesz ez másképp. A program igazi kuriózum, mivel Magyarországon ekkora apparátusú zenekar élőben még nem adott közös koncertet elektronikus zenei előadóval. A belépés ingyenes! https://cafebudapestfest.hu/program?id=104123

