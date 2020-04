Címlap » Hírek » Indul az Ortega Olimpia az Instagramon Indul az Ortega Olimpia az Instagramon Az @ortega_guitars_hungary Instagram oldala nem hagyja követőit Olimpia és "meccshangulat" nélkül! 2020. április 9-én indul a tíz héten át tartó #ortegaolimpia. SEGÍTESZ HAZAHOZNI AZ ARANYÉRMET? A játék során heti két mérkőzéssel jelentkezünk Instagram oldalunkon. Mérkőzés alatt InstaStory szavazásokat értünk, ahol általában két izgalmas ORTEGA hangszer "küzd" meg egymással. Szavazataitokkal segíthettek eldönteni az aktuális játéknap győztesét. Saját ízlésetekre hagyatkozva választhatjátok ki, hogy ti kit hoznátok ki a verseny végén, az adott párharcból győztesként. A játék végén, az Ortega Olimpia bajnokait sorsolás útján választjuk meg, a következő módon: A bronzérem mindenképpen kisorsolásra kerül azon követőink között, akik legalább egy mérkőzésre szavaztak. Érdemes minden alkalommal szavazni, hiszen annyiszor kerül bele a kalapba a nevetek, ahány meccsre szavaztatok! Azaz akár hússzor akkora eséllyel is indulhattok a sorsoláson! A játék bronzérmese egy idei újdonságnak számító Ortega "Soft case" puhatokkal (ukulele vagy gitár, a győztes választhatja ki) és egy Ortega pólóval térhet haza az olimpiáról. Az ezüstérmet akkor osztjuk ki, ha a játék végére az @ortega_guitars_hungary Instagram oldal eléri a 700 követőt. Ez esetben valamelyik szavazónk egy Ortega HORSEKICKPRO stomp box pedállal lesz gazdagabb. (A nyeremény értéke 57.000 Ft.) Az #ortegaolimpia aranyérme pedig akkor talál gazdára, ha a segítségetekkel az @ortega_guitars_hungary Instagram oldal – a játék végére – eléri az 1000 követőt. Az aranyérmes "olimpikonunk" egy limitált kiadású, ziricote fából készült ORTEGA R2019-25TH Anniversary gitárral lesz gazdagabb! (A fődíj értéke 161.000 Ft) Minden mérkőzés kikerül a megfelelő "Insta Highlight-ba" így aki később csatlakozik a játékhoz, az sem marad le egyetlen esélyről sem! Játékra fel! Segítsetek elhozni az aranyérmet! Szavazzatok a mérkőzésekre és szóljatok zenész ismerőseiteknek is! Gyűljünk össze elegen az aranyhoz! ORTEGA OLIMPIA nyitómeccs: 2020. április 09. instagram.com/ortega_guitars_hungary Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó