Icon Pro Audio QCon Pro G2 DAW kontroller A rendkívül sikeres QCon Pro MIDI vezérlő után az Icon cég kihozta QCon Pro G2 DAW kontrollerét, ami nagyban megkönnyíti a DAW szoftverek használatát. Az új Icon Pro Audio QCon Pro G2 nyolccsatornás – de bővíthető – univerzális DAW vezérlő, ami az elterjedt Mackie Control és HUI protokollokat használja, és szinte az összes ismert DAW szoftver kezelhető vele. Akár többsávos felvételt készítünk, akár keverni szeretnénk a felvett anyagot, a QCon Pro G2 intuitív, könnyen áttekinthető kezelőfelületet biztosít a stúdiómunkák során. Szinteket állíthatunk, finomhangolhatjuk az EQ és az effektek beállításait, kezelhetjük a felvételi automatikát, a Punch In, Punch Out funkciókat, és mindezt kényelmesen, egér és billentyűzet érintése nélkül tehetjük. A QCon Pro G2 kilenc érintésérzékeny motoros féderrel, (8 csatorna + master) rendelkezik, a féderek mellett 12 szegmenses LED szintjelző teszi még áttekinthetőbbé a csatornák állását. Csatornánként négy, vizuálisan jól követhető világító nyomógombbal kezelhetjük a REC, SOLO, MUTE, SELECT funkciókat. Legfelül multifunkciós potmétereket találunk, melyekhez különböző funkciókat rendelhetünk, EQ, Panoráma, stb., de kezelhetjük a plug-in-eket, a bemeneti, kimeneti portokat is. Az éppen állított paraméter értékeit a hatalmas, megvilágított LED kijelzőn követhetjük. A MIDI vagy SMPTE time kódoknak külön 12 szegmenses LED kijelzőt biztosítottak, de megjeleníthető itt az ütemszám, és az idő is, a nagyméretű jog wheel pedig a projektben történő navigálást gyorsítja meg. A master szekcióban a teljes Transport panel – Rewind, Loop, Fast Forward, Rec, Play, Stop – külön dedikált nyomógombokkal rendelkezik, a navigációs gombokkal pedig beállítástól függően a hosszú LCD kijelzőn, vagy a monitoron, a projektben mozoghatunk. A QCon Pro G2 három QconEX G2 egységgel összesen 32 csatornásra bővíthető. Az új Icon DAW vezérlő kompatibilis a Windows XP, Vista, Windows 7/8/10 és Mac OS X operációs rendszerekkel. QconEX G2 - plusz 8 csatorna A QCon Pro G2 USB 2.0 csatlakozással kommunikál a számítógéppel, a firmware frissítés is ezen keresztül történhet. A vezérlőn 2 db 1/4"-os TRS aljzat található lábpedál csatlakoztatására, amivel például a punch in, punch out, és egyéb Transport funkciókat kezelhetünk, kéz érintése nélkül. A kontroller robosztus alumínium házat kapott, amit Kensington lock porttal is elláttak. A QCon Pro G2 javasolt kiskereskedelmi ára 594 EUR, míg a QCon EX G2 475 euróba kerül. Az Icon termékek hazai és európai forgalmazója a SoundService.