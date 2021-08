Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Ibanez Platinum PA 230E-NSL teszt Ibanez Platinum PA 230E-NSL teszt - BORBÉLY TAMÁS -



A közelmúltban írtunk az új Ibanez Platinum sorozatról, a család legkedvezőbb árú, Platinum PA 230E-NSL modelljét kaptuk meg tesztelésre.

Az Ibanez nemrég piacra dobta Platinum Collection névre keresztelt akusztikus gitár szériáját, mely öt tagot számlál. Ez az öt hangszer meglehetősen széles spektrumot fed le árkategóriában, ugyanis a picivel háromszázezer alatti összegtől egészen 823 000 forintos árig terjed a kínálat. Bár nem tartozik a sorozathoz, de meg kell említeni a Platinum családot „ihlető” Ibanez JGM10-es modellt, ami nem más, mint Jon Gomm gitárművésznek készült signature darab. A sorozat többi tagja is hasonló stílusú hangszer, ezt a Jon Gomm-féle világot hivatott visszaadni különböző változatokban. Fontos megemlíteni, hogy a Platinum Collection tagjai különböző szériákból kerülnek ki, adott esetben más-más testformával, más-más elektronikával rendelkeznek, ami egy csokorba gyűjti őket, az a Jon Gomm-féle zenei világ. Jelen tesztünkben a sorozat legmegfizethetőbb tagját, az Ibanez Platinum PA 230E-NSL gitárt vesszük jobban szemügyre. Forma, kényelem, akusztikus hang

Mint a Platinum Collection többi tagjánál, így a PA 230E-NSL-nél is igen tekintélyes testméretről beszélhetünk. A test formája aszimmetrikus jumbo, mely cutaway kiképzéssel rendelkezik, hogy a lehető legjobban, illetve minél kényelmesebben ki lehessen használni a fogólap adta lehetőségeket. A tetőlap tömör cédrus fája a maga természetes, világos natúr színében díszeleg, semmilyen színezés nem látható rajta, csupán a kellemes, selyemfényű finish. Az oldal- és hátlappal hasonló a helyzet: az okoume faanyag saját, barna színében tündököl, ez a fedlapnál valamivel fényesebb, de még mindig visszafogottnak mondható lakkozást kapott. A tetőlap úgynevezett módosított „X-M” merevítéssel rendelkezik, mely a stabilabb szerkezet biztosításán túl a jobb rezgésátvitelért is felelős. A hangszer nyakára jellemző az Ibaneztől jól megszokott általános kényelem. Alapvetően lapos és viszonylag széles. Érdekessége, hogy öt részből áll, melyeket afrikai mahagóni, illetve pau ferro fák alkotnak. Gyárilag nagyon kellemesen, mondhatni színpad-kész módon be van állítva a hangszer. A menzúra mérete az átlagosnál hosszabb, 655 mm-es. Ez a hossz az esetleges standard hangoláshoz képest lejjebb történő hangolásnál is segít megtartani a szükséges húrfeszességet a mély húrok esetében is. A húrlábnál is megfigyelhető egy enyhe ferdeség, vagyis a mély húrok felé haladva nő a menzúra hossza. Ez a húrlábdőlés még nem olyan mértékű, melyhez legyező-szerű bundok tartoznának, de a feszítettséget kedvezően befolyásolja.

A fejforma egy igen kellemes, barátságos, kissé aszimmetrikus kontúrt kapott, az alsó rész kiszélesedése távolról talán hasonlít a PRS fejformáknál tapasztalt vonalvezetésre, de korántsem olyan markáns, hegyes módon. A fej teteje viszont már abszolút más világ, szépen ívelt, lekerekített, ízléses.



Az Ibanez Platinum PA 230E akusztikus hangját tekintve elég széles spektrumot lefed, az átlagosnál vastagabb mély húrok erősebben megpengetve egészen „zongora-szerű” hangzással szólalnak meg. Ez a kerek, testes sound nyilván a hangszer méreteiből is adódik, ugyanakkor meglepően konkrét közép, és magas tartománnyal is rendelkezik. A gitár nagy „természetes hangszórójának”, vagyis a testének köszönhetően meglehetősen nagy akusztikus hangerővel büszkélkedhet. Elektronika, vonalban kapott hang

Az Ibanez Platinum PA 230E-NSL két egymástól független hangszedővel rendelkezik. Közvetlenül a fogólap végén, a nyaknál helyezkedik el az Ibanez AP11 típusú mágneses pickup. Ez egy meglehetősen tiszta, viszonylag transzparens hangú hangszedő, elég természetesen adja vissza a hangszer akusztikus hangját, jóval realisztikusabb, mint a régebbi, klasszikus piezo rendszerek. A hangjában érezhető egy visszafogott, de állandóan jelenlévő meleg, illetve kerek tónus, ami legjobban ahhoz hasonlít, mint amikor jobb kézzel a fogólap, illetve a nyak közelében pengetünk. Nyilván ez a tulajdonság a hangszedőnek a húr hosszához képest történt elhelyezéséből, vagyis a „hanglevételi” pontból ered. A gitár másik hangszedője egy három külön érzékelőből álló kontakt pickup, mely a húrláb alatt helyezkedik el a fedlap belső oldalán. Ez a hangszedő hasonló eredményt produkál, mint egy belső mikrofon. Teret ad a hangnak, természetesen közvetíti, és bár a mágneses hangszedőhöz képest nyilvánvalóan gerjedékenyebb, de korántsem olyan érzékeny, mint egy belső mikrofon. Ez a hangszedő nagyon jól visszaadja a fedlapon keletkező rezgéseket, tehát tökéletesen alkalmas a manapság nagyon divatos perkusszív játékmódhoz, ahol a test „csapkodása” által egyszerre használják a gitárt ütős hangszerként is. Ennek a játékmódnak egyik világhírű nagymestere Jon Gomm, akinek a zenei világára épül gyakorlatilag az egész Platinum Collection. Az elektronikához tartozó kezelőfelület itt a végletekig leegyszerűsített, ugyanis nincsen semmilyen EQ, se fázisfordító kapcsoló, se semmi egyéb, csupán a hangszedőkhöz tartozó egy-egy külön hangerő potméter. További érdekesség, hogy a potméterekhez egy-egy külön kimenet, vagyis jack-aljzat is tartozik, ami lehetőséget ad arra, hogy a két hangszedő jelét két különböző erősítőre, illetve két külön sávra továbbítsuk.



Ez rengeteg kreatív ötletnek adhat lehetőséget. Legelső kézenfekvő esetben a két merőben eltérő rendszert teljesen különböző módon tudjuk EQ-zni, így kompromisszummentesen kihozható a zenei szituációhoz illő legjobb sound mindkét világból. Ha egy lépéssel továbbmegyünk, és rálépünk az effektezés mezejére, akkor nyílik csak ki igazán a lehetőségek tárháza. Az egyik hangszedő hangját teljesen szárazon hagyva, a másikat pedig dúsan megeffektezve (reverb, delay, vagy akármilyen más effektet alkalmazva) egy olyan kényelmes dry/wet rendszert kaphatunk, ahol egy potméter segítségével ízlés szerinti mértékben keverhetjük be az effektezett hangszedő hangját a száraz hanghoz. A kontakt pickup gerjedékenyebb mivoltát is kompenzálni tudjuk egy külön zajzárral, melyet adott esetben csak erre a hangszedőre alkalmazunk. A két hangszedőn más-más mértékű kompresszort használva szintén érdekes megoldásokat kaphatunk. Ebből a pár ötletből is jól látható, hogy a két egymástól független hangszedő, melyek két független kimenettel rendelkeznek, rengeteg új és izgalmas lehetőséget nyithat meg. Ha valaki hagyományos módon, a legegyszerűbben, egy sávon szeretné használni a gitárt, könnyedén megoldható, mivel, ha csak a fő kimenet van bedugva, akkor automatikusan mindkét hangszedő jelét azon továbbítja az elektronika a környezet felé. Így a két hangszedő hangja tetszés szerint keverhető, de összegyúrva egy kimeneten keresztül távoznak a hangszerből. A két hangszedő önmagában is korrekt hangot produkál, de keverve igazán inspiráló akusztikus gitár-sound keverhető ki, méghozzá a legegyszerűbb módon. Összegzés, ajánlás

Az Ibanez PA 230E-NSL a Platinum Collection belépőszintű tagjaként méltó módon képviseli az új sorozat lényegét. A hangszerhez gyárilag egy prémium minőségű puhatokot is ad az Ibanez, mely olyan nyakmerevítővel, és kompromisszummentes masszív kidolgozottsággal rendelkezik, mint a legdrágább (csak tokokra specializálódott gyártók által forgalmazott) puhatokok. Felhasználási területét tekintve a gitár elsősorban a „one man band”-jellegű egyszemélyes, egyszerre gitározó, és „doboló” (perkázó) főhősöknek készült, de ezen kívül más stílusokban is jól használható, de talán leginkább erre született. Nagy testméretéből adódóan egy hangosabb, nagyzenekaros felállásban élőben előfordulhatnak gondok a gerjedékenységgel, de ennek a gitárnak nem is ez az erőssége, hanem éppen a „teljes zenekart helyettesítő” jelenlét, illetve testesség, ami persze stúdiómunkánál sem hátrány. Összegezve egy nagyon korrekten összerakott és kidolgozott, kivételesen szép akusztikus hanggal megáldott, jól használható elektronikájú gitár az Ibanez PA 230E, mindenképpen érdemes kipróbálni, mert egy kiváló ár-érték arányú, különleges hangszert ismerhetünk meg a „személyében”.



Technikai adatok



Forgalmazza: Meinl Distribution Hungary

Ár: 285 900 Ft

Tetőlap: tömör cédrus

Test: aszimmetrikus jumbo

Finish: szatén tetőlap, finoman lakkozott oldal- és hátlap

Hátlap és oldal: okoume

Nyak: mahagóni / pau ferro, 5 részből illesztett

Fogólap: makassar-ében

Menzúra: 655 mm (25,45")

Nyakszélesség a húrvezetőnél: 45 mm (1.77")

Érintők száma: 20

Hangszedők: 2 db: Ibanez AP11 mágneses, kontakt piezo

Elektronika: Ibanez Custom

Kezelőgombok: mágneses pickup hangerő, kontakt pickup hangerő

Húrláb: makassar-ébenfa

Felső nyereg: csont

Szín: natúr szatén tetőlap, natúr alacsonyfényű oldal és hátlap

