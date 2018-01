Címlap » Hírek » Ibanez Nutube Screamer Overdrive pedál Ibanez Nutube Screamer Overdrive pedál Az Ibanez Tube Screamer pedáljában hasznosította a Korg forradalmian új Nutube vákuum csövét. Az elmúlt közel három évtized során az Ibanez TS808 Tube Screamert az egyik legnépszerűbb, ha ugyan nem a legnépszerűbb torzító pedálként tartották számon. Az összetéveszthetetlen kis zöld pedál ünnepelt rock sztárok kedvence volt éveken át, számos alkalommal szavazták meg a legjobb overdrive pedálnak lágy, meleg hangszíne és a gitárjáték dinamikáját rendkívül jól követő képessége miatt. Az Ibanez nagyszerű pedálja – neve ellenére – soha nem tartalmazott semmiféle hagyományos elektroncsőre emlékeztető alkatrészt, egészen mostanáig. Most az Ibanez a KORG céggel együttműködve kihozta a Nutube csővel meghajtott NTS NU Tube Screamer Overdrive pedálját. Az új Tube Screamer az első effekt pedál, amiben a KORG forradalmian új vákuum csöve, a Nutube dolgozik, bár a 2017-es NAMM Show-n a VOX MV50 erősítőben már debütált ez a technológia, effekt pedálban még nem alkalmazták. A torzítás előállítása

Az eredeti Tube Screamer többek között azzal érte el legendás overdrive státuszát, hogy jól lehetett adagolni a tiszta hanghoz a krémes torzítást. Mostanáig ezt az áramkörbe épített 4558-as műveleti erősítővel valósították meg. Az új modellben a torzítást nem diódák klippelésével, hanem a Nutube csővel érik el, akárcsak egy valódi csöves előerősítőben. Az így keletkezett torzított hangot keverik a tiszta hanggal és úgy küldik egy hagyományos elemekből felépülő áramkörbe. A Nutube technológiának, valamint az átdolgozott áramkörnek köszönhetően az NU Tube Screamer természetes torzítása és hatalmas kivezérlési tartaléka azonnal észlelhető bárkinek, aki ezt a pedált kipróbálja. MIX potméter

Teljesen új, korábban nem létező állítási lehetőséget kínál a pedálon, a MIX gomb, amivel a tiszta hanghoz keverhetjük hozzá a torzított jelet. Középső állásban a hangzás nagyjából az eredeti Tube Screamer mixével egyezik meg. Balra tekerve a MIX gombot növeljük a tiszta hang mértékét, ugyanakkor megmarad a Tube Screamerre jellemző középfrekvencia boostolás. Ha 100%-ban a CLEAN irányába állítjuk a MIX potit, a DRIVE-ot teljesen levesszük, a LEVEL-t pedig maximumra növeljük, természetes, tiszta erőteljesen boostolt hangzást kapunk. Jobbra tekerve a potit csökken a tiszta hang, teljesen kitekerve pedig el is tűnik, és csak az overdrive hangzás marad. A Nutube technológia előnyei

A Nutube csőnek lényegesen kevesebb feszültségre van szüksége, mint egy klasszikus elektroncsőnek, az élettartama viszont hosszabb, nagyjából 30 000 óra. Mindezen előnyök mellett ugyanazt a fülnek kellemes, meleg torzítást és nagyszerű dinamikát produkálja, mint a hagyományos csövek. Az Ibanez új pedálja természetesen true-bypass működésű, 9 V-os elemmel, vagy adapterrel (nem tartozék) működik, de 18 V-os adapterrel üzemeltetve nagyobb dinamikai tartalék áll rendelkezésünkre. A gitárosok fantáziáját garantáltan megmozgatja az a tény, hogy egy ilyen apró eszközben egy cső állítja elő a felharmonikusokban gazdag, csöves torzítást, és ameddig az eredeti Tube Screamerben a tiszta és a torzított hang aránya fix volt, az új Ibanez Nu Tube Screameren ezt a MIX potival kedvünkre variálhatjuk. Fontosabb technikai adatok:

Kezelőszervek: Drive, Tone, Level, Mix

Méretek: 71 x 124 x 53 mm (szélesség x mélység x magasság)

Tápellátás: DC 9-18V (negatív pólus középen) vagy 9 V elem

100 %-ban analóg áramkörök

Áramfelvétel: 50mA@9V, 60mA@18V

True Bypass működés

A KORG Nutube technológiájával fejlesztve

Made in Japan

Ár és további információk: Mezzoforte Hangszeráruház További videó az Ibanez Nu Tube Screamerről a Zenész Magazin YouTube csatornáján, ahol fel is iratkozhtasz a csatornánkra.