Ibanez Metal Workshop a HangszerPlázában - HÁJER GERGŐ -



Az Ibanez Metal Tag Team közép-európai turnéjának budapesti workshopjára a HangszerPlázában került sor, ahová a Zenész Magazin is hivatalos volt. Wacław 'Vogg' Kiełtyka és az Ibanez LA Custom Shop Iceman bariton Az Ibanez Metal Workshop egyben megnyitó eseménye volt a HangszerPláza legfelső szintjének, ami nagyon kellemes és barátságos környezetet nyújtott a workshop számára. Némi rágcsa és ital mellett a gitárral érkező résztvevőknek egy grátisz húrkészlet és húrozás járt – kedves és nagyvonalú gesztus a rendezők részéről. A szép számmal összegyűlt közönségnek Monori Tibor üzletvezető egy 10%-os kedvezményre jogosító vásárlási utalványt is felajánlott, amit helyben, Ibanez gitárok vásárlása, megrendelése esetén lehetett felhasználni. Az egybegyűltek egy szelvény kitöltése után, az Ibanez Axion Label család RGD61ALMS-CLL modelljének sorsolásán is részt vehettek. Szabó Zoltán – az Ibanezt forgalmazó Meinl cég hazai képviselőjének – bevezetője után, egyből a húrok közé is csapott a lengyel Decapitated zenekar gitárosa, Wacław 'Vogg' Kiełtyka, aki technikás és arcszaggató death metal riffjeivel kápráztatta el a közönséget. Furcsa élmény volt számára és számunkra is, hogy egy ennyire elsöprő erejű, energiával teli zenét mindenki csendben, ülve hallgat… Wacław 'Vogg' Kiełtyka A fővonalként természetesen a gitáros anyazenekarának dalai szóltak backing-track gyanánt, amire Vogg az LA Custom Shop, 7 húros, bariton Iceman gitárjával gitározott. A dalok között kérdezhetett a közönség, és ezt ki is használták, így gyakorlatilag mindent megtudhattunk a gitárjáról, illetve az általa használt felszerelésekről. Egy húrszakadásnak köszönhetően, az egyik Decapitated tételt a színpadot ékesítő új Ibanez modellek egyikével szólaltatta meg. Vogg elmondása szerint ez volt élete első gitáros workshopja, így elnézést kért az előadásmód esetleges gyermekbetegségeiért, de a játékát hallgatva, a jelenlévők közül szerintem senki fejében nem fordult meg ilyen gondolat. Bodor Máté Az este másik főhőse Bodor Máté volt, aki hivatalos Ibanez artist, és többen csak hazánk egyik legkelendőbb gitáros-export cikkeként emlegetik, hiszen jelenleg a méltán neves kalózmetál hordában, az Alestormban gitározik, de megfordult olyan zenekarokban is, mint a Heaven Shall Burn, a Wisdom, vagy éppen a Leander Rising. Máté egyértelműen a modernebb, dallamosabb világot képviselte az est folyamán, hallhattunk tételeket az Alestorm palettából, valamint a saját zenekarától az All But One-tól, és két exkluzív-dalpremierrel is fűszerezte a műsorát. Bodor Máté a Custom Shop Ibanezzel Szinte minden dal más gitárral került eljátszásra, és természetesen az Ibanez új szériáiból a metal zenére specializálódott modellek kerültek elő, de nem maradhatott ki Máté Custom Shop Ibaneze sem, amiről ebben a körben is szinte mindent megtudhattunk. Minthogy Mátéval lehetett magyarul értekezni, így az interakció hatványozódott, és kérdésekkel árasztották el a fiatal gitáros ifjoncok a honi gitárost, és ő mindenre készséggel válaszolt. Mindenképp érződött a workshop-os rutin Mátén, rendkívül gördülékenyen zajlott a kérdez-felelek, így egy valóban szórakoztató előadásnak lehettünk részesei.

A ceremónia végén, lehetett fotózkodni a két főhőssel, a kiállított hangszerekkel, az érdeklődők aláírást gyűjthettek, és válthattak néhány szót a gitárosokkal. Az új Ibanez katalógusokat pedig mindenki úgy böngészte, mint gyerekkorukban a képregényeket. A HangszerPláza üzletvezetőjének elmondása szerint, fontolgatják hasonló workshopok megrendezését, amihez a kibővült területük ad majd otthont és ideális környezetet. Érdemes figyelni az oldalukat, hogy időben értesüljetek ezekről. Összességében jól sikerült este volt, minden hangszer- és zenekedvelőt csak arra tudok buzdítani, hogy vegyen részt hasonló eseményeken, mert az ilyen alkalmak remek lehetőséget nyújtanak tapasztalatszerzésre és a hangszerek, valamint az azon játszó zenészek közelebbi megismerésére. Az Ibanez európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution. https://www.facebook.com/ibanez.magyarorszag/ Fotó: Sós Gábor

photo & graphic design

www.sosdesign.hu

