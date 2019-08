Címlap » Hírek » Ibanez gitár bemutató Kékkői Zalánnal Ibanez gitár bemutató Kékkői Zalánnal Kékkői Zalán Ibanez bemutatója a székesfehérvári Next Stop Művészeti Napokon szeptember 8-án. Az Ibanez Magyarország szeretettel meghív minden érdeklődőt Kékkői Zalán (Beatrice) Ibanez előadónk gitár bemutatójára, a székesfehérvári NEXT STOP Művészeti Napokon. A bemutató a Rockport szervezésében lesz látható szeptember 8-án, 16:30 órai kezdettel. Zalán számos formációból, illetve zenei projektből ismert gitáros. Az elmúlt 30 év során számtalan népszerű produkció részese volt. Láthatta a közönség többek között Ákos oldalán vagy olyan élő TV-s produkciókban, mint a Megasztár, ahol a Live band tagja volt. A zenész bemutatója után, az eseményre kilátogatók Ibanez kiegészítőket, ajándékcsomagokat nyerhetnek. Találkozzunk szeptember 8-án! Next Stop Művészeti Napok 8000 Székesfehérvár Holland fasor 1. További információ: www.nextstop.hu www.facebook.com/Ibanezmagyarorszag www.instagram.com/ibanez_hungary www.facebook.com/events/1119818481740303/ www.ibanez.com www.rockportmusic.hu Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó