Címlap » Hírek » Ibanez AVC-9 OPN Artwood Vintage teszt Ibanez AVC-9 OPN Artwood Vintage teszt Kipróbáltuk, hogy az Ibanez Artwood sorozatának Thermo Aged eljárással kezelt, nyitott pórusú lakkozással ellátott akusztikus gitárja mit is tud a gyakorlatban. A hangszer „öregítése”

Az Ibanez cég az Artwood sorozatának modelljeivel mindig is az akusztikus gitár tradícióinak modern megközelítését volt hivatott létrehozni. Ez különösen igaz az Artwood Vintage gitárok esetében, melyeknél a nagyra becsült vintage hangszerek legjobb tulajdonságait igyekeztek reprodukálni. Az Artwood Vintage sorozatnál egy új technológiát alkalmaztak, egy különleges hangszerfa „öregítő" eljárást, melynek eredménye a Thermo Aged (termikusan öregített) fa. Ezzel a speciális, rendkívül magas hőmérsékleten végzett szárítási folyamattal sokkal több nedvességet tudnak a hangszerfából eltávolítani, mint bármely más, hagyományos eljárással. A faanyag a természetes öregedéssel nedvességet veszít, ez a száradás pedig az egyik összetevője az öregebb, érettebb hangszerek sound-jának. Csak válogatott, bizonyos fokú „érettséggel” rendelkező hangszerfát lehetséges ezzel az eljárással kezelni. A Thermo Aged technológia következtében a hangszerfa könnyűvé, keménnyé és stabillá válik – mint azok a hangszerfák, melyeket évtizedeken át szárítottak – ugyanakkor a rezgésátvitele jelentősen javul, így hangosabban szól. A hangkaraktere is megváltozik, a mélyek testessé válnak, a magas húrok pedig gyönyörű, lágy, hosszú lecsengésű hangot produkálnak, ami a vintage gitárok jellemzője. A gyárból kikerülő, vadonatúj Artwood Vintage AVC-9 gitárok a Thermo Aged eljárással kezelt tömörfa fedőlapnak köszönhetően közelebb állnak egy vintage hangszerhez, mint egy „ma született” gitárhoz. A fent részletezett Thermo Aged mahagóni tető mellett a Grand Concert testforma, a szintén Thermo Aged eljárással készült X alakú lucfenyő tetőmerevítés, a rövidebb menzúra, valamint a nyitott pórusú lakkozás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a gitárok meglehetősen széles dinamikai tartománnyal rendelkeznek. A test teljes egészében mahagóniból készült (fedőlap, oldalfal, hátlap) így egy gazdag, fényes és kiegyenlített hangkarakter várható. A hangszer érdekessége a csontból készült felsőnyereg, és húrláb. Ezek általában csak a felső kategóriás gitárok jellemzői, de ebben az esetben a megfizethető árú Artwood Vintage AVC-9 modellen mindkét nyereg valódi csont. Kényelem, játszhatóság, hangminőség A hangszert kézbe véve egyből feltűnt, hogy nagyon könnyű. Ez hang szempontjából még semmit sem jelent, egy könnyű hangszer is szólhat gyönyörű szépen, és egy súlyos jószág is lehet csapnivaló. A könnyű súly egy dolgot azonban biztosan jelent: a használó háta nem fog megfájdulni. A test mérete is eléggé optimális játszhatóság szempontjából, nem veszik el a kézben, de nincs is az a „fatörzs-ölelgető” érzet, mint a nagyobb testű dreadnought, vagy jumbo fazonú gitároknál. Ahogy elkezdtem rajta játszani, a nyakat is eléggé komfortosnak találtam, gondolom köszönhető ez a lágy „V” profiljának. Húrnyomás tekintetében viszont meglehetősen kényelmetlen volt (akárcsak a legtöbb még új hangszerbolti hangszernél), de ez nyilván beállítható. A szatén-lakkozású mahagóni nyak rózsafa fogólappal nagyon szép, vintage külsőt kölcsönöz a hangszernek, akárcsak a nyitott mechanikás, krómozott „tollal” rendelkező hangolókulcsok, melyek az esztétikai értéken kívül nagyban hozzájárulnak a fejrész kis súlyához. A gitár hangzásában engem a felső húrok csilingelése lepett meg, illetve fogott meg leginkább. A hangszer, a test méreteihez képest korrekt mélyekkel rendelkezik, de a fizika törvényeit nyilván nem lehet felülírni, viszont a hangszer magasai meglepően szépek. Összegzés, ajánlás

Az Ibanez AVC-9 OPN Artwood Vintage akusztikus gitár egy korrekt, szerethető hangszer. Főleg azok fogják igazán kedvelni, akikhez alapvetően a vintage hang, illetve külső áll közelebb. Egy megfelelően beérett, régi, jó hangszert sajnos nem lehet csak úgy, bármikor leakasztani a polcról egy hangszerboltban, illetve ha valahol talál is az ember használtan, akkor árban eléggé borsos történetnek mondható. Az AVC-9OPN Artwood Vintage viszont ezt a hangzást, illetve világot hivatott minél jobban megközelíteni, méghozzá elérhető áron. – Borbély Tamás – Ár és specifikáció: Mezzoforte Hangszeráruház