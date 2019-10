Címlap » Hírek » Ibanez Acoustic by Lukács Hangszerbemutató Ibanez Acoustic by Lukács Hangszerbemutató Lukács Laci bemutatja új, egyedi megjelenésű Ibanez TP15-BKF akusztikus gitárját a Hangszerarzenál budapesti üzletében.

Az Ibanez szeretettel meghív minden érdeklődőt, 2019. november 20-án a hazai Ibanez Prestige kereskedő Hangszerarzenál Budapest üzletébe, ahol a Tankcsapda frontembere, Lukács Laci mutatja be vadonatúj, egyedi megjelenésű Ibanez akusztikus gitárját, a TP15-BKF modellt. Az elmúlt év során az Ibanez és Lukács Laci szoros együttműködésben dolgozta ki a zenész számára tervezett hangszert, melynek alapja egy Ibanez PF15 akusztikus modell. A gitár jellemzője a Tankcsapda logójával díszített dreadnought testforma, fenyő fedlappal, okoume hátlappal és kávával. A fejrészen helyet kapott Laci aláírása, illetve egy kisebb Tankcsapda logó is a króm die-cast hangolókulcsok között. A november 20-i esemény első része, 17:00 órai kezdettel egy VIP bemutató lesz, amely folyamán Lukács Laci elmeséli az Ibanez TP15-BKF gitár keletkezésének történetét, a 30 kiválasztott résztvevőnek, akik az eseményhez kapcsolódó játék során a legsikeresebben szerepelnek majd Tankcsapda feldolgozásaikkal. Ezzel kapcsolatban további információt a Tankcsapda és a Hangszerarzenál Budapest felületein találhatnak az érdeklődők. A bemutató második – nyilvános – szakasza 18:00 órakor veszi kezdetét, amikor a Hangszerarzenál Budapest megnyitja kapuit a nagyközönség számára is. A közönségtalálkozó során lehetőség lesz fotózkodni Lukács Lacival és új Ibanez gitárjával. Sőt, a legszerencsésebb résztvevő haza is vihet majd egy TP15-BKF gitárt, amit – egyéb értékes Tankcsapdás ajándék, valamint egy dedikált Lilliput Hollywood könyv mellett – kisorsolunk majd. Találkozzunk 2019. november 20-án a Hangszerarzenál Budapestnél! Hangszerarzenál Budapest: 1083 Budapest, Práter u. 54. További információ: www.tankcsapda.com

