Ibanez Acoustic By Lukács a győri Hangszerarzenálban Nyerd meg Lukács Laci Ibanez TP15-BKF signature akusztikus gitárját! Hangszerbemutató és dedikálás a győri Hangszerbarlangban.

2020. március 5-én a Hangszerarzenál Győr - Hangszerbarlang és az Ibanez Magyarország szervezésében, Lukács Laci második alkalommal mutatja be egyedi megjelenésű Ibanez akusztikus gitárját, a TP15-BKF modellt. A tavalyi budapesti bemutató után, ezúttal Győrben találkozhatnak az érdeklődők a Tankcsapda frontemberével, illetve ismerhetik meg az Ibanez TP15-BKF történetét. Az Ibanez és Lukács Laci szoros együttműködésben dolgozta ki a – zenész számára tervezett – hangszert, melynek alapja egy Ibanez PF15 akusztikus modell. A gitár jellemzője a Tankcsapda logójával díszített dreadnought testforma, fenyő fedlappal, okoume hátlappal és kávával. A fejrészen helyet kapott Laci aláírása, illetve egy kisebb Tankcsapda logó is a króm Die-Cast hangolókulcsok között. A bemutatóhoz egy nyereményjáték is kapcsolódik, amely során egy szerencsés nyertes haza is viheti a gitárt. Ehhez nem kell mást tennie a résztvevőknek, mint 2020. február 28-ig, egy Facebookra feltöltött, rövid videóban elmondani, hogy miért szeretnék megnyerni a gitárt, majd a videóban megjelölni a Hangszerarzenál Győr - Hangszerbarlang Facebook oldalát, illetve használni az #ibanezbylukacs hashtaget. A játékban résztvevők közül, Lukács Laci a helyszínen sorsolja ki a három szerencsés nyertest: díj egy Ibanez TP15-BKF Lukács László signature akusztikus gitár díj egy Tankcsapda ajándékcsomag díj egy dedikált "Liliput Hollywood" Tankcsapda könyv. A videót beküldők közül – első körben – kiválasztjuk azt az ötven főt, akik részt vehetnek 2020. március 5-én, 17.00-kor egy VIP bemutatón, ahol Laci bemutatja a hangszert és a mögötte rejlő történetet, valamint ekkor történik meg a sorsolás is. Fontos, hogy a nyertesek csak a helyszínen lévők közül kerülhetnek ki! A VIP bemutató után a Hangszerbarlang megnyitja kapuit a nyilvánosság előtt. 18:00 órai kezdettel exkluzív dedikálásra és fotózkodásra kerül sor.

Ibanez Acoustic By Lukács - Facebook Esemény: www.facebook.com/events/174945103808857 Hangszerarzenál Győr - Hangszerbarlang: Győr, Czuczor Gergely u. 13 További információ: www.facebook.com/Hangszerbarlang.Gyor www.facebook.com/Ibanezmagyarorszag

www.instagram.com/ibanez_hungary