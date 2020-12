Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Ibanez AAD 170 CE, a dreadnought formák modern utódja Ibanez AAD 170 CE, a dreadnought formák modern utódja – BORBÉLY TAMÁS –



December 1-jén debütált az Ibanez új, Advanced Acoustic családja, ami kedvező ára mellett több kellemes meglepetéssel is szolgált. Az AAD 170 CE-LGS modellt teszteltük.

Az Advanced Acoustic széria két tagja elektronika nélküli, három pedig hangszedővel, preamp-pel szerelt verzió. Az öt árnyalat nagyon jól leköveti az esetlegesen felmerülő igényeket, illetve egy meglehetősen széles spektrumot fed le az akusztikus gitárhasználók körében. Jelen tesztünkben a sorozat második legdrágább tagját vesszük jobban szemügyre, aki Ibanez AAD 170 CE-LGS névre hallgat. Összerakás, külső, kényelem

A test formája, mint a sorozat többi tagjánál is a Grand Dreadnought nevet kapta. Ahogyan már a nevéből is lehet sejteni, ez gyakorlatilag nem más, mint egy megnövelt méretű dreadnought-jellegű test. Ez a test egészen pontosan a tradicionális méretekhez képest 5%-kal nagyobb. Ez a felhizlalt test gondoskodik a nagyobb hangerőről, illetve a gazdagabb, robosztusabb hangzásról. A sorozat két top tagjánál (tehát az AAD 170 CE esetében is) a test cutaway testkiképzéssel rendelkezik. Ez azonban nem egy egyszerű, megszokott bevágás, hanem egy külön névvel illetett, új megoldás, melyet az Ibanez Advanced Access-re keresztelt. A név megint csak árulkodó: ez ugyanis a cutaway kiképzés egy fejlettebb, kényelmesebb változata. Általános cutaway esetben a nyak és test kapcsolatánál sokszor markáns, éles felületi csatlakozásokat találhatunk, itt azonban más a helyzet. Már közvetlen a nyak csatlakozásától egy lekerekítés, illetve szolidan döntött felület indul ezzel képezve egy nagyon kellemes átmenetet a kéz útjának a kivágott rész felé. Az egyik (ha nem „a”) legkényelmesebb kialakítás, amivel valaha találkoztam. A legfelső fekvések így könnyebben elérhetőek, lényegesen kellemesebb ott a játék, illetve a balkéz útja nagyon egyenletes, törésmentes a nyak szabad része, és a cutaway rész között. A következő, és talán az egyik legfontosabb, legérezhetőbb újítás a nyak profilja. Az első pillanatban, ahogy az ember megfogja a hangszert, egyértelműen feltűnik a nyak kecsessége, sportossága. Nyilván a nyak megítélése egy szubjektív kérdés, ahány ember, annyi kéz, illetve igény, de például számomra, aki többségében elektromos hangszereket használok, ez a nyak maga az álom. Az Ibanez elektromos- illetve basszusgitár nyakak mindig is híresek voltak a kényelmükről, karcsúságukról, az Advanced Acoustic széria a Low Oval Grip nevű új profijával az akusztikus gitárnyakakat is beemeli a luxus kényelmű gitárnyakak sorába. A nyak további különlegessége, hogy az Ibaneznél már korábban megismert Thermo Aged technológiával készült. Ez a speciális szárítási technológia lényegében a fa mesterséges öregítését végzi magas hőmérsékletű hőkezeléssel. Ezáltal a nyak könnyebb lesz, szilárdabb, stabilabb, illetve a rezonáns tulajdonságai is jobbak lesznek, akárcsak egy régebbi, természetes módon kiszáradt faanyagnál. A tömör sitka fenyő tetőlap új X-M belső merevítést kapott, a kimélyített X alakú merevítésnek és hozzá csatlakozó a vékonyabb merevítőknek köszönhetően a tetőlap tökéletesen közvetíti a húrok rezgését a húrlábon át a hangszer teste felé. A gitár fejforma az Advanced Acoustic széria tagjainál egységes, mondhatni signature jellemvonás. A fejforma finom, kifejezetten keskeny kontúrral rendelkezik, mellyel szépen illeszkedik a nyak kecsességéhez. Az ízléses esztétika mellett ez a forma a súlycsökkenés miatt, illetve a húrok egyenesebb vonalvezetése miatt is előnyös. Egy átlagos akusztikus gitárhoz képest itt ugyanis a kevésbé törik meg a húr a felsőnyereg és a hangolókulcsok közötti szakaszon, így stabilabb hangolást eredményez. A hanglyuk szegélyét több fajta fát felhasználó berakás, illetve binding szegélyezi, mely túlzások nélkül, elegánsan díszíti a hangszert. Az ovangkol fogólapon a pozíciójelölő pöttyök az átlagosnál kisebb méretűek, szolidabbak. A gitár elektronikával rendelkezik, melyhez csupán két potméter tartozik, ezek a szokásos helyen, a káván kaptak helyet. Felirat nélküli, sallangmentes megjelenésük tökéletesen illeszkedik a hangszer szolid eleganciájához. Hang

Az eddig leírtak alapján nem meglepő, hogy a gitár hangja alapvetően egy erőteljes dreadnought hang, mely szépen kiegyenlített. A mélyközép tartományok nem mosottak, jól artikuláltak, a magasak csilingelnek, ahogyan kell. Összességében elmondható, hogy a gitár egy nagyon kellemes, természetes, és sok zenei környezetben jól használható hanggal rendelkezik. Már említettük, hogy az Ibanez AAD 170 CE-LGS elektronikával rendelkezik, de ehhez nem piezo, hanem egy mágneses hangszedő tartozik, mely a cég saját fejlesztése (Ibanez AP11). A hangszedő a hanglyuk felső szélén, gyakorlatilag az utolsó bund után helyezkedik el. Nagyon keskeny, pici, feltűnésmentesen rejtőzködik a fogólap tövében. Ez az észrevétlen elhelyezés nemcsak esztétikailag tetszetős, hanem akusztikailag sem hátrány, hogy maga a hanglyuk sincsen megtörve, „gyengítve” egy keresztbe elhelyezett lap által. A gitár vonal hangja a hangszedő elhelyezése, és alapvető tulajdonságai miatt nagyon meleg, kerek, nagyon más irány, mint egy húrláb alatti piezo. Majdnem végig olyan érzete van a játéknak, mintha egyfolytában a nyak közelében pengetnénk. Ez a jelleg eléggé erőteljes, akkor is érezhető, ha távolabb megyünk, és a hanglyuk híd felőli oldalán vagyunk. Azoknak, akik kifejezetten kedvelik a testesebb, vastagabb hangzást ez a hangszedő biztosan elnyeri a tetszésüket. Kiválóan használható például akusztikus jazzre. Stílustól függetlenül, stúdióban a mikrofonozás mellett egy nagyon hasznos sávot kaphatunk a vonalhang felvételekor. A fentiekben már említett két potméter nemes egyszerűséggel a hangerő, és hangszín felelős. Meg kell azonban említeni, hogy a hangszín nem egy egyszerű magas-vágó tone poti, hanem a középálláshoz képest jobbra fordítva a magasak emelésével egyidejűleg vágja a mélyeket, balra fordítva, pedig ellenkezőleg: a mélyemelés magas-vágással is jár. Tehát neutrális állapothoz képest mindkét irány többfunkciós. Ez nyilván nem ad lehetőséget a komolyabb hangszínezésre, de nagyon meggyorsítja a dolgunkat, ha csak kis korrekciókat kell végezni. Márpedig elvileg ennyi a dolga, hiszen a felvételekre, illetve élő szituációkra is igaz, hogy ha drasztikusabb beavatkozás vagy nagyobb megfejtés kell a sound-ot illetően, azt általában nem a gitáron lévő előerősítővel oldjuk meg.



Az Ibanez AAD 300 CE kontakt hangszedői A sorozat csúcsmodellje az Ibanez AAD 300 CE-LGS, mely a mágneses hangszedőn kívül egy belső kontakt pickuppal is rendelkezik, mely vélhetően már egy mikrofon-szerűbb élményt ad, illetve nagyon támogatja a „gitártesten-ütögető”, ma divatos perkusszív játékmódot. További érdekessége a csúcsmodellnek, hogy a két hangszedő külön-külön kimenettel rendelkezik, így a gitárból közvetlenül két irányba (kettépanorámázva, illetve két külön erősítőre) küldhetjük a jeleket, vagy csak pusztán a két különböző sound-ot a végső hangszín kikeverésére használhatjuk. A plusz egy hangszedő, mely gyökeresen más hangot produkál, mindenképpen további érdekes kapukat nyithat ki. Összefoglalás, ajánlás Az Ibanez AAD 170 CE-LGS személyében egy nagyon kellemes hangszert ismerhettünk meg. A kivételesen kényelmes játszhatóságával és a kiváló hangi adottságaival kifejezetten inspiráló rajta a muzsikálás. Az elektromos gitár irányából érkezőknek nagyon kedvező ergonómiai paraméterekkel rendelkezik, mondhatni otthonos terepet kínál, és teszi mindezt a kategóriáját meghazudtoló, baráti áron. Technikai adatok

Ár: 167 000 Ft Nyak profil: Low Oval Grip Nyak anyaga: Thermo Aged Nyatoh Nyak finish: Szatén poliuretán Nyak vastagság a nut-nál: 21 mm Nyak szélessége a nut-nál: 43 mm Nut anyaga: csont Híd: ovangkol Érintők száma: 22 Fogólap: ovangkol Fogólap rádiusz: 400 mm Fedlap: tömör sitka fenyő Hátlap: okoume Káva: okoume Testforma: Grand Dreadnought Cutaway: Advanced Access stílusú Test finish: szatén poliuretán Menzúra: 651 mm Hangolókulcsok: Króm Die-cast Hangszedő: Ibanez AP11 mágneses hangszedő Előerősítő: Ibanez custom (1 hangerő, 1 tone potméter) Húrok: D'Addario XTAPB12-53 Az Ibanez hangszerek európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution.