Az Ibanez szinte mindegyik elektromosgitár sorozatában mutatott be újdonságokat 2021 január 1-én. Ezúttal a metalosok egyik kedvencét, az Axion Label család három újdonságát emeljük ki a kínálatból. Az Ibanez RG sorozatú modelleket általában a gyors játékra „kiképzett" gitárok között tartják számon. Ezek a gitárok a gyártó hagyományos S-jellegű testformáját kapták, de élesebb, hegyesebb kontúrokkal, szuper gyors Nitro Wizard nyakkal és nagy kimenőjelű pickupokkal. Az Ibanez Axion Label gitárok 2019-ben debütáltak az RGA, RGD és S sorozatokon belül és bár már akkor is nyilvánvaló volt, hogy ezeket a látványos modelleket a metal gitárosok igényeinek figyelembevételével tervezték, de új és izgalmas lehetőségeket kínáltak bármely vállalkozó szellemű gitáros számára. 2021-ben az Ibanez három új Axion Label modellt mutatott be.

Ibanez Axion Label RG631ALF BCM

Az RG631ALF is az RG sorozat jellegzetes formavilágát örökölte, a test anyagát nyatoh fa (Délkelet-Ázsiában honos szép mintázatú keményfa) adja és ötrétegű panga panga / diófa Nitro Wizard nyakkal büszkélkedhet, melyre makasszar-ébenfa fogólap került. A szuper vékony és gyors játékra született nyak anyagválasztása növeli a hangkitartást, csakúgy, mint a makasszar-ében fogólap, ami hozzájárul a feszes mély hangokhoz és a konkrét indítású magas hangokhoz is. Közös jellemző a három Axion Label modellen a Schaller S-Lock biztonsági hevederrögzítő, a Sub Zero hőkezelésen átesett rendkívül tartós 24 jumbo érintő, a nyak oldalán elhelyezett lumineszcens pozíciójelölők, valamint a Gotoh MG-T satus hangolókulcsok. A sorozat modelljeinek fogólapján csak pont berakásokat láthatunk, semmi extra díszítés, de a kezelőgombok tekintetében is az egyszerűségre törekedtek, két gitáron is lemondtak a hangszínszabályzóról. Az Ibanez Axion Label gitárokat Indonéziában készítik. Az RG631ALF modellt egy pár ütős hangzású, de zajtalan aktív Fishman Fluence Modern humbucker pickuppal szerelték fel, Alnico mágneses a nyaknál, kerámia mágneses a húrlábnál. A hangszedőket egy-egy hangerő- és hangszín potival, egy háromállású pickupváltóval kezelhetjük, de rendelkezésünkre áll még egy apró kétállású kapcsoló – Fishman Fluence Voicing Switch – amivel mindkét hangszedőnél két jól megkülönböztethető hangzás közül választhatunk. Az Ibanez a legjobb minőségű hardverekkel látta el Axion Label modelljeit, hogy évtizedeken keresztül megbízhatóan és kényelmesen használhassuk ezeket a hangszereket. A Gibraltar Standard II fix kivitelű húrláb, ami optimálisan közvetíti a húrok rezgéseit, míg finoman megmunkált külső felülete kényelmes támasztó felületként szolgálhat a pengető kéz számára. A Gotoh MG-T locking hangolókulcsok rendkívül pontos és tartós hangolást tesznek lehetővé, és jelentősen lecsökkentik a húrcsere idejét. Az RG631ALF modell fényes poliuretán lakkozást kapott, Blue Chameleon színben készül, javasolt kiskereskedelmi ára 340 000.- Ft. További fontosabb adatok

Skálahossz: 648 mm

Nyak szélessége a felső nyeregnél: 43 mm

Nyak vastagság az 1. érintőnél: 19 mm

Fogólap rádiusz: 400 mm



Ibanez Axion Label RGD61ALA MTR

Ennek a hosszabb menzúrás (673 mm, 26,5 inch) hathúrosnak a teste kőrisfából készült melyhez – az előző modellhez hasonlóan – ötrétegű panga panga / diófa Nitro Wizard nyakat csavaroztak. A hagyományos RG fazonú test ennél a gitárnál annyiban módosul, hogy a test felső szélénél a gitártest egy elegáns és „lecsapott” ívet kapott, amin a fényezés is másképp, némi színtöréssel látható. Számos más jellemző szempontjából azonban ez a gitár megegyezik az előzőkben ismertetett modellel, így inkább az eltérő tulajdonságokat emeljük ki.



Ezt a modellt is két ugyanolyan aktív Fishman Fluence Modern humbucker pickupokkal látták el, mint az RG631ALF modellt. A hangszedőket azonban másféle elektronikával kezelhetjük, elmarad a Tone poti, húzó-nyomó kapcsoló formájában a hangerőszabályzóra került a Fishman Fluence Voicing Switch, ami tulajdonképpen az aktív és a passzív működés között vált. Itt is jelen van egy apró kétállású kapcsoló, ami a humbuckerek tekercsleválasztását intézi, a rajzon látható módon. Az extra hosszú skálahossz lehetővé teszi, hogy vastagabb húrokkal is stabilan pontosan intonáljunk, ebben segítségünkre van a testen átmenő húrozású fix Mono-Rail húrláb, ami minimalizálja a húrok közötti áthallást, valamint a Gotoh MG-T locking hangolókulcsok. Ez a rockgépezet tökéletesen alkalmas a metalban gyakori mélyebb hangolásra, ezt az is jelzi, hogy a gitár gyári hangolása 1D,2A,3F,4C,5G,6D. A menzúrától eltekintve a hangszer jellemző méretei megegyeznek az előző Axion Label modellével. A nyak selyemfényű, a test fényes poliuretán finish-t kapott a gitár Midnight Tropical Rainforest színben készül, javasolt ára 393 000.- forint. Ibanez Axion Label RGD71ALPA CKF

Az új 2021-es Axion Label modellek között egy szépséges héthúros szörnyeteggel is találkozhatunk, ami szintén hosszabb (673 mm, 26,5 inch) menzúrával rendelkezik, és a kőris / nyatoh testre látványos csomós nyárfa top került. A három faréteg alapvetően meghatározza a hangszer megjelenését és befolyásolja hangzását. A kőris és nyatoh fa kombinációja a mélyek és magasak jól kiegyenlített egyensúlyát nyújtja, de a selyemfényű lakkozáson átlátszó csomós nyárfa top mintázata sem utolsó látvány. Ráadásul a testet úgy alakították ki, hogy a test széleket nem mindenhol takarja a nyárfa top, ezáltal ezeken a helyek a kőris természetes mintázata is előtűnik, hangsúlyozva a többrétegű test kialakítást. A testhez itt is ötrétegű panga panga / diófa Nitro Wizard nyak csatlakozik, melyre makasszar-ébenfa fogólapot ragasztottak. A nyak szélessége a felső nyeregnél – lévén héthúros gitárról szó – 48 mm, de a fogólap rádiusz, nyak vastagság, érintők száma és kivitele, minősége megegyezik a másik két modellnél írtakkal. A gitárt két passzív Bare Knuckle Aftermath-7 humbucker hatja, melyek fürgén reagálnak a játék dinamikájára, különösen a mélyebb húroknál, és erősen fókuszáltak a közép és magas tartományokra, ami jól artikulált hangzást eredményez ezekben a frekvencia tartományokban. Ezen a gitáron a háromállású pickup váltó mellett csak egy hangerő potméter áll rendelkezésünkre, de – ahogyan az előző modellnél is – a Coil Tap kapcsolóval a két humbucker tekercsei leválaszthatóak, így single coil hangzásokat is előállíthatunk. A héthúros Axion Label modell hardver összetevői megegyeznek a hosszabb menzúrás hathúros modellével – fix Mono-Rail húrláb, Gotoh MG-T locking hangolókulcsok – és persze itt is a mélyebb hangolás preferált, a gitárt gyári 1D,2A,3F,4C,5G,6D,7A hangolással szállítják. Az Ibanez új Axion Label héthúrosa selyemfényű Charcoal Burst Black Stained Flat színben pompázik, érdekes, hogy a pickup borítások is ilyen színűek, minthogy a gitáron nincs koptatólap, csak a fekete húrláb, a fekete húrgépek, és a fekete merevítőpálca takaró képez kontrasztot ezzel az izgalmas színkompozícióval. Az Ibanez Axion Label RGD71ALPA CKF ajánlott kiskereskedelmi ára 501 000.- forint.

Mindhárom modell március közepétől már idehaza is elérhető. Az Ibanez gitárok európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution.