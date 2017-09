Címlap » Hírek » Hová tart az Other Planet? - interjú Hová tart az Other Planet? - interjú Az újrakezdés és a nagy visszatérés eddig gyümölcsözőnek tűnik a fiúk számára. A közönség úgy tűnik, imádja őket, angol nyelven hitelesen előadott dalaik pedig nemzetközi fesztiválokon és tehetségkutatókon is megállnák a helyüket. Nem is szólhatna másról az új lemez beharangozó dala, a „Where Do We Go”, mint az útkeresésről, vagy töltődésről, amivel a visszavonulásuk időszaka is telt. Ismerjük meg magunkat, találjuk meg a helyünket újra meg újra a folyamatosan változó világban, hiszen mi magunk is folyamatosan változunk. Mindig jönnek, akik megmondják, hogy mit kellene tenni, vagy mi a helyes, de amíg másoknak nem ártunk, és önmagunkkal békében vagyunk, addig nagy baj nem lehet. Az OTHER PLANET névre talán még sokan emlékeznek, köszönhetően annak, hogy a zenekar nem aprózta el az első, nagyközönség előtti bemutatkozását. 2015-ben az Untold Story című dalukkal hívták fel magukra a figyelmet, amikor a legjobb tizennyolc hazai dal közé jutottak az Eurovíziós Dalversenyben. Idén júniusban megnyerték a Sop-Rock tehetségkutató fesztivált és már gőzerővel készülnek az őszi koncertturnéra. Azonban amilyen hirtelen vonzottak maguk köré rajongókat és keltették fel a szakma érdeklődését, pont olyan váratlanul vonultak is vissza a nagy nyilvánosság elől. Koncertek és egyéb szereplések sokaságára mondtak nemet az elmúlt másfél évben. Nem is hallottunk róluk semmit egészen mostanáig. Most viszont Szikra Péter, az együttes frontembere mesélt nekünk a közös tervekről, új lemezről, a hirtelen jött siker utáni eltűnésükről, de más érdekességek is kiderülnek a fiúkról az alábbi interjúban. A közönség a 2015-ös „A Dal”-ból ismerhetett meg titeket. Mit jelentett akkor nektek ez a hirtelen jött népszerűség? Meglepődést, sikert, szeretetet, lehetőséget – röviden tömören. A Dal után amilyen gyorsan berobbantatok a köztudatba, olyan gyorsan el is tűntetek. Mi volt ennek az oka? Ez egy tudatos döntés volt az együttes életében. Én úgy gondolom, hogy minden ember más és más, ezáltal különböző élethelyzetek, másfajta reakciókat váltanak ki belőlünk. Egyszerű példa erre az ember életében egy bármilyen hatás által okozott hullámvölgy, ami kiválthat koplalást, másoknál pedig az amerikai siker sztorikból ismert „fagyis bödönnel, zsebkendőkkel tévézős” időszakot. Lecsupaszítva a dolgokat, hasonlóképpen működik ez alkotó munkában, előadóművészetben, annyival fokozva a döntés súlyát, hogy adott esetben egy együttesnél nem csak egyedül kerülünk döntéshelyzet elé, habár a döntést mindenki maga tologatja, vagy ragadja meg és él vele saját életében. A prológusról áttérve a mi esetünkre, az együttesen belül személy szerint az én életemben kialakult rendetlenség, a többieknél felerősödött önmegvalósítási vágy, és az ebből fakadó összeférhetetlenség vezetett a döntés kapujához. Röviden tömören, nem úgy működött a dolog, ahogy kellett volna sem az alkotás terén, sem személyes viszonyokban. Visszatekintve azt gondolom, nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy így volt helyes. A népszerűség helyett, inkább a zenénket vagy minket szerető emberek, ismerősök, barátok belénk fektetett bizalmának, szeretetének megerősítése élvez prioritást… Angolul énekeltek, méghozzá igen jól – ennek van valamilyen különleges jelentősége, esetleg inkább a nemzetközi piac felé kacsingattok?

Én úgy gondolom, nem egy 7 pecsétest titkot árulok el azzal, ha azt mondom, az az „egészséges” amennyiben egy közösség csak közös, vagy legalábbis hosszú távon egy irányba mutató célokkal csinálja a dolgait, így a lehetőségek, és a befektetett energiák sokszorozódnak, mint a szuperhősös mesékben. Hát igen a nemzetközi piac nyilván egy előre eltervezett hosszú folyamat magasabban álló mérföldköve, amihez még rengeteget kell tanulnunk, fejlődnünk, és zenénket sok emberhez kell eljuttatnunk, de igen, szerepel a terveink között. A nyelvválasztás oka viszont nem erre visszavezethető. Alapvetően dalszövegeinket Bálint, a dobosunk, egy két esetben jómagam írjuk, közös meglátásunk, hogy a „nemzetközi zene nyelve az angol”. Ez egy szubjektív vélemény részünkről, amit nyilván lehet támadni, egyetérteni vele, de nem gondolom, hogy valahol is partot érne a dolog a jelenleg kialakult magyar zeneipari e terén felvett direkciók sodrásában. Négyen vagytok fiúk – bemutatnád a zenekar tagjait?

A jelenlegi formáció 2014-ben alakult ki, amelyben az óvó bácsinak készült és végül menedzseri pályára került Őry Ádám hozza a gitárszekciót. Ő adja az együttesünknek a fiatalos, mókás lendületet és „csibészséget”, a részletekre nem térnék ki. Nagy Leopold, faipari mérnökként asztalosi pályára tért, majd az élvezetek hívó szavára egy neves Badacsonyi pincészet főborászaként tevékenykedik a mindennapokban, de természetesen mindezek mellett, elsőbbséget az együttes élvezi, ahol ő felelős a billentyűs hangszerekért és az elektronikáért. Széll Bálint – dob szekció – és jómagam Szikra Péter – ének, ritmusgitár – már ismerjük egymást tényleg egész kis gyerekkorunk óta, és áthajózva több zenei irányzaton, stíluson, indultunk el egy saját szálon ahol nem próbálunk nem a bűnös játékoknak – Wicked Game – hódolni;) Idén tavasszal új dallal, klippel és EP-vel jelentkeztetek. Mi adta az ihletet, hogy több mint egy év kihagyás után pont most térjetek vissza?

Másfél év szerintem mindenkinek elég az önsajnálatból, aztán rájön, hogy miért is hívják önsajnálatnak, és akarva akaratlanul visszatesz az élet, jobban mondva vissza megyünk a kerülőútról a kijelölt túra ösvényre. Egy szó, mint száz, hiányzott mindegyikőnknek az életéből, az alkotás, és az ebből adódó örömök. Az új dalokban pedig ki tudtunk írni magunkból egy két megtapasztalt új dolgot, illetve el kezdtük feltölteni, felhasználni azt a kis űrt, amit a másfél év okozott. Az, hogy ez a pillanat pont most jött el, az abszolút belső ingerből fakad, tehát nem tervezett döntés volt, azon dolgok egy részét, hogy a zenekar életében mi tervezett pedig már ecseteltem az előzőekben. Terveztek nyári turnét az új dalokkal?

Önálló turnénknak az első állomása a Wembley stadionban lesz… :) No, szóval a tréfát félre téve, ad hoc fellépéseket, fesztivál fellépéseket leszámítva a „start vonalat” az őszi klub szezon idejére festettük fel, és ennek megfelelően is ütemezzük dolgainkat. Hogyan sikerül a mindennapi munkát, életet összeegyeztetni a zenéléssel? Mind a négyeteknek van civil foglalkozása is ugye?

Nem egyszerű, de ugye ahogy mondották volt, mindenkinek arra van ideje, amire szeretné. Bálint például a zene mellett, marketinges ügyekkel, esküvő fotózással – ezt le kellet írnom, mert erre a kifejezésre kifejezetten harap – és DIY tevékenységekkel, blog írással, is foglalkozik, ami jelen esetben logisztikai feladatokat okozott számunkra, mivel, hogy az esküvőket jobb helyeken ugyebár nem a reggeli órákban tartják és fejezik be. Szóval Bálint, amíg esküvőkön barackot fal, mi addig az elkövetkezendő időben őt egy nagyon kiváló beugró dobossal pótoljuk, Ausmann Bence személyében. Szinglik vagytok?

Mindannyian boldog párkapcsolatban élünk. Mit tartasz a legfontosabb célkitűzésnek az életedben, mi az az egy dolog, amit mindenképpen szeretnél megvalósítani?

Ezt egy szóban nagyon nehéz lenne megválaszolni, mert normális esetben mindig csapódnak plusz vágyak a már meglévők mellé az ember életében, amelyek célokká válnak, de hogyha csak egyet kellene kiemelnem ezek közül, akkor bármilyen közhelyesen is hangzik, a Boldogság lenne. Hol élnél legszívesebben?

Mediterrán tengerparti vidék; Kisebb vagy közepes méretű falu; Tópart Nagy családot szeretnél?

Nem tervezett, vagyis számomra nem a tervezhető dolgok közé tartozik, de bízom a pillanat erejében, amikor az alkotás fázisába kerülök(ünk). Mik a nyári terveitek, akár magánemberként, akár a zenekarral?

Nyári terveim között szerepel mindenféleképpen, egy rövidebb nyaralás, ahol az ember egy kicsit ki tud kapcsolni. Az utóbbi időszakban a munka, a zenélés, felkészülések, próbák, illetve diploma megszerzése tette ki a mindennapjaimat, és azért néha nem árt, egy kicsit lazítani. Az együttes összes tagja nevében mondhatom, hogy az egyik legkiemelkedőbb pillanata a nyárnak Leopold esküvője lesz, ahol mindannyiunk ott leszünk (hacsak a Poldi meg nem szökik az oltár elől. Endresz Erika Az interjú a Zenész Magazin 2017/203. számában jelent meg. Update: megjelent az Other Planet The End című EP-je!

