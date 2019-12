Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Hotone Ampero gitár multieffekt teszt Hotone Ampero gitár multieffekt teszt – BORBÉLY TAMÁS –



Teszteltem az újgenerációs kis multieffektek bajnokát, az ár/érték arányban verhetetlennek mondható Hotone Ampero modellt. A 2010-es évek közepére a gitár multieffektek legújabb generációja új szintre emelte a digitális modellezés fogalmát, mely végre valóban realisztikusnak mondható, illetve a profi zenészek által is elismert hangminőséget produkál. A nagy nevek (Fractal Audio, Kemper, Headrush, Line 6 Helix, stb.) mellett a kisebb márkák is igyekeztek felzárkózni a versenyben, és olyan termékeket fejlesztettek, melyek az előbb említett zászlóshajóknál mind méretben, mind tudásban kisebbek, de minőségben igyekeznek ezt az új nívót hozni. Ezen kisebb multieffekteknek nagyon is van létjogosultságuk, mivel egy nagyon széles felhasználói réteg igényeit elégíthetik ki. Több értékelés, és szakmai vélemény szerint a távol-keleti Hotone cég kis erőműve, az Ampero élen jár a kisebb gitár multieffektek versenyében.



Összerakás, kezelhetőség

A Hotone Ampero már első kézbevételre is egy jól összerakott eszköz benyomását kelti. Masszív fémházzal és kulturált ki-be kapcsoló gombbal rendelkezik, ami ebben a kategóriában nem jellemző a multieffektekre. Meglehetősen kis mérete ellenére a jack kimenetek mellett egy elegáns XLR kimenet párral is felszerelték (mindkét verzió sztereó). A kisebb multieffekteknél sok esetben mindössze két lábkapcsoló áll a rendelkezésre, hogy a presetek között navigálhassunk, az Ampero viszont három, plusz egy CTRL lábkapcsolóval büszkélkedhet. A lábkapcsolókkal azonnal válthatunk az egy bankba tartozó presetek között, vagy egy preseten belül különböző funkciókat adhatunk nekik (ez utóbbi verzió közel áll a hagyományos, vagyis a stompbox-féle pedálkezeléshez). A három lábkapcsoló mellett van egy plusz kapcsolónk, melyhez presetenként külön funkciót tudunk rendelni (pl.: egy, vagy több effekt együttes bekapcsolása). A plusz lábkapcsoló a személyre szabott funkció mellett Tap Tempo kapcsolóként is funkcionál – a CTRL és a Tap Tempo közti váltást praktikusan egy hosszabb nyomva tartással érhetjük el. Lábkapcsoló kiosztást tekintve a lehető legjobb kompromisszum ez a „három plusz egy” verzió. A kis méret miatt alapvetően kevés a hely, ugyanakkor ezzel az összesen négy kapcsolóval már jóval komfortosabb az élő szituációban történő kezelés, mint a kevesebb kapcsolós rokonoknál.

Hasonló méretű multieffektekre egyáltalán nem jellemző az touch screen. Az Ampero ebben is unikumnak mondható, mivel egy 4 inches színes, nagyon jól használható érintőképernyővel is ellátták, mely nagyban megkönnyíti a programozás és paraméterezés menetét. Ha mélyebbre akarunk ásni a paraméterezés lehetőségeibe, akkor számítógéphez csatlakozatva – a Hotone ingyenes Ampero szerkesztő programjával – erre is lehetőségünk van. Az egyes preseteken belül egy virtuális effektláncként tudjuk összeállítani a kívánt sound-ot. Ezen lánc tagjai sorrendben: FX1, FX2, AMP (erősítő szimuláció), NR (zajzár), CAB (láda szimuláció), EQ, FX3, Delay, Reverb. Ezen sorrend a legutóbbi firmware verzió óta felcserélhető, azonban ezt csak számítógéppel tudjuk elvégezni. Az alábbiakban ezeket az effektblokkokat részletezzük. FX1 -2- 3 blokk

Ezen az összefoglaló néven elnevezett szekció meglehetősen sok effektet tartalmaz. A kompresszortól kezdve, az overdrive, és distortion pedálokon keresztül, egészen a modulációs effektekig (phaser, chorus, tremolo, stb.) minden megtalálható itt. A három blokknál ugyanazon elemekből választhatunk, így nagyon egyszerűen áttekinthető, és használható a három blokk. Az alapvető sorrendnél az FX1-2 az erősítő előtt van, az FX3 pedig utána (kvázi az effekt loopban), tehát ugyan az effektlánc sorrendje csak számítógéppel (szerkesztő szoftverrel) változtatható, de tulajdonképpen egy eléggé életszerű sorrendet állított fel a gyártó. Az effektblokk sorrendjének változtatására nem valószínű, hogy élő szituációban reális igény merülne fel. AMP



Ez a blokk maga az erősítő szimuláció, ami nagyon erősre sikeredett. 64 verzió közül válogathatunk, melyek mindegyike egy-egy létező, híres modell alapján készült. NR



Pofon egyszerűen paraméterezhető zajzár, nagyon praktikus. CAB



A láda szimuláció az erősítő-blokkal szorosan együttműködve adja a multieffekt lelkét. Az alapvető gitár sound ezen két blokk megfelelő összehangolásával alakítható ki (akárcsak az analóg világban). A láda szimulációt önmagában is sokféleképpen paraméterezhetjük – választhatunk több különböző virtuális mikrofon közül, melyek helyzetét egy 3D-s koordinátarendszerben adhatjuk meg, ezzel is modellezve a mikrofon elhelyezését. A gyári 60 láda szimuláció mellett az Ampero támogatja a külső IR ládák feltöltését. A konvolúciós technológiával alkotott IR ládák nem is szimulációk, hanem egy-egy konkrét láda, egy konkrét mikrofonozással történt digitális lenyomatának nevezhetnénk. Az IR támogatás a mai modern multieffekteknél már-már alapvető szolgáltatásnak tekinthető. EQ



Sokféle módon paraméterezhető, ezáltal nagyon hatékonyan használható akár drasztikusabb változtatásra is. Delay



Összesen 20 féle különböző delay közül válogathatunk, melyek mindegyike megfelelően jó minőségű. Ami feltűnt, hogy a delay-ek paraméterezésére nem kapunk túl sok lehetőséget. Az alapvető funkciók benne vannak, de a nagyobb digitális multiknál sokszor például magas-és mély frekvenciavágásra, magyarán hangszínezésre is van lehetőségünk, itt magán az egységen, instant módón sajnos nem tudunk ebbe belenyúlni. Mivel viszont bőségesen van lehetőségünk miből választani (20 féle delay), így az ismételt hang hangszínére vonatkozóan is valószínűleg találunk a célunknak megfelelőt. Reverb



Az effektblokkban összesen 10 féle zengetőből válogathatunk, melyek között fellelhetőek az alapvető sztenderdek (Plate, Hall, Spring, stb.), de már jelen vannak a mai divatosabb verziók is, pl.: Shimmer. Dobgép és looper



Az Ampero az alapvető sound-építési funkción kívül rendelkezik dobgép szekcióval. Nem kevesebb, mint 90 dob pattern-ből, és 10 különböző metrumú metronómból válogathatunk. Ez a funkció teljesen alkalmassá teszi az eszközt a hatékony, és élvezetes gyakorlásra. A gyakorlás másik lehetősége az AUX bemenet. Ennek segítségével bármilyen külső eszközről használhatunk zenei alapot közvetlenül az egységre csatlakoztatva. Így a sound-jaink azonnal használhatók zenei környezetben, mondhatni jam szituációban, és használhatjuk őket akár fejhallgatóval is. A gyakorlási segédletek harmadik szegmense a looper, mely ma már minden egyszerűbb multieffektben van, de ezek általában elég rövid felvételre adnak lehetőséget. Még a nagyobb multieffektek is ritkán érik el a 60 másodperces hosszt. Az Ampero loopere két perces loop felvételére, majd ezen hosszon további rétegek rájátszására ad lehetőséget. Ez az idő már alkalmas egy hosszabb zenei kör felvételére, ezáltal a gyakorláson túl már jól alkalmazható élő szituációban is. Például duóban, szóló előadásban felbecsülhetetlen értékű lehet ez a két percre növelt limit.

Hangminőség, funkcionalitás

Multieffektek tesztelésénél először mindenféle előzetes információ, és leírás elolvasása nélkül esek neki egy alapsound építésének. Ezzel a módszerrel azonnal kiderül, hogy mennyire egyszerűen, vagy éppen bonyolultan kezelhető egy eszköz, mennyire átlátható. Eddigi tesztjeim során az Ampero esetében volt a legkönnyebb dolgom. Gyakorlatilag percek alatt szerkeszthető nem egy, hanem több koncertképes sound. Az első bekapcsolástól számított szűk félórán belül sikerült összeraknom 3-4 presetet, melyekkel adott esetben egy koncertműsor lefedhető. Ez nem csak a kezelőfelületet dicséri, hanem a modellezés minőségét is. Az erősítőblokkban kapásból több olyan modellt találtam, mely szerkesztés nélkül, vagy minimális belenyúlással teljesen használható volt. Ez elég ritka, még a nagyobb multieffekteknél sem olyan gyakori. Ugyanezt tapasztaltam az overdrive pedáloknál. Pörgettem a listát, és egymás után több olyan virtuális pedállal találkoztam, melyeknek a hangja azonnal használható volt. Véleményem szerint az Ampero egyes drive pedáljai egyértelműen verik az egyik nevesebb gyártó zászlóshajó multijának overdrive modelljeit. Hangminőség tekintetében összességében elmondható, hogy az Ampero nagyon tisztességesen megállja a helyét.

Összegzés, ajánlás

A Hotone Ampero multieffekt ár/érték arányban verhetetlennek mondható. Sokrétű szolgáltatásai révén kiválóan alkalmazható otthoni gyakorlásra, felvételek készítésére (közvetlen interfészként is funkcionál), színpadi alkalmazásra. Barátságos méretei miatt tökéletesen alkalmas másodlagos (pót) eszköznek, de rengeteg szituációban nyugodtan használható akár elsődleges megoldásnak is. Egyszerű kezelése, és átláthatósága miatt tökéletes választás lehet annak, aki most ismerkedik a multieffektek világával. Kiváló hangminősége pedig megmenthet akár egy nagyobb koncertet is egy esetleges erősítő meghibásodás esetén. A Hotone Ampero így kiváló társa lehet a hobbi, vagy akár a profi zenészeknek is. Technikai adatok Ár: 134.900 Ft Forgalmazza: Mezzoforte hangszeráruház Elektromos- és akusztikus gitárhoz, billentyűs hangszerekhez is alkalmas Effektek: 64 erősítőmodell, 60 hangfal szimuláció, 100+ effektpedál modell, mikrofon típus és elhelyezkedés szimuláció, Impulse Response (IR) betöltés, 198 preset, dobgép (100 ritmusminta), looper (max 120 mp) Vezérlők: 4 programozható kapcsoló, expression pedál Egyéb: CDCM & F.I.R.E. modellezés, duál DSP processzor, 24-bites jelfeldolgozás, Kijelző: 800 x 480 pixeles, érintés-érzékeny színes kijelző Bemenet: 6,3”-os jack, 3 állású módválasztó kapcsolóval (elektromos gitár, akusztikus gitár, billentyű), sztereó AUX bemenet (pl. mp3 csatlakoztatásához), 6,3”-os sztereó jack (TRS) Expression pedál bement (külső pedálról vezérléshez), MIDI bemenet (MIDI vezérlő csatlakoztatásához), USB port Kimenetek: 2 db 6,3”-os jack (sztereó vonalkimenet), 2 db szimmetrikus XLR kimenet (ground lift kapcsolóval), 3,5”-os jack fejhallgató kimenet Tápellátás: 18 V hálózati adapter (tartozék) Méretek: 320 x 147 x 46 mm Súly: 1,4 kg További információk: Hotone Audio Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó