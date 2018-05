Címlap » Hírek » Honeybeast koncert a Budapest Parkban! Honeybeast koncert a Budapest Parkban! A Védtelen klubturnét követően május 18-án a Budapest Parkban adja idei első szabadtéri koncertjét a Honeybeast együttes. Hazánk egyik legnépszerűbb pop-rock csapata az elmúlt években szinte ontotta magából a jobbnál-jobb slágereket („A legnagyobb hős”, „Bódottá”, „Hetes”, „Így játszom”, „Maradok”, „Védtelen”). Május 18-i koncertjük gerincét is ezek a jól ismert dalok fogják képezni, melyeknek gyakorlatilag egy ország kívülről fújja a szövegét. „A Budapest Parkkal a Védtelen klubturnénkat koronázzuk meg. A klubok bulihangulatát fogjuk hozni, annyi különbséggel, hogy ezúttal több ezren énekelik majd velünk a dalainkat, ami mindig hihetetlenül nagy élmény számunkra” – jegyzi meg Bencsik-Kovács Zoltán, szerző-gitáros. Hamarosan megjelenik az új – sorban az ötödik – Honeybeast lemez, de az új dalokból egyelőre csak ízelítőt kap a közönség. A június elejére tervezett albumról a csapat most két számmal lepi meg a rajongókat, a többi új szerzeményt fokozatosan szeretnék beemelni a repertoárjukba. A Honeybeast-től megszokott színpompás vizuál ezúttal sem marad el, de a klubturné végállomásaként a fókusz a zenén és az „ereszdelahajamat” hangulaton marad. Az est vendége a New Level Empire lesz. Honeybeast koncert Budapest Park 2018. május 18. Jegyvásárlás: https://www.budapestpark.hu/event/honeybeast-20180518 https://www.facebook.com/events/1196586327151359/ www.goldrecord.hu Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó