Címlap » Hírek » HONEYBEAST - SYMPHONEY turné 2017 HONEYBEAST - SYMPHONEY turné 2017 A Honeybeast a tavalyi nagy sikerű, Erkel Színházban tartott Symphoney koncertjével országos turnéra indul idén, az őszi-téli koncertszezonban, amely hét nagyvárost érint, és 2018 februárban ér utolsó állomásához. A zenekar a turnét stílusosan az otthonában, Szegeden, a Nemzeti Színházban kezdi, de részese lehet a jól ismert dalok szimfonikus megszólalásának még Debrecen, Miskolc, Veszprém, Zalaegerszeg, Győr, és végül a pécsi Kodály Központba csendül föl a Legnagyobb Hős. Az olyan Honeybeast-slágereket, mint a „Maradok”, az „Egyedül”, a „Hetes”, a „Bódottá” vagy az „Így játszom” ezúttal szimfonikus kísérettel hallgathatjuk meg. A vendégzenészekkel kibővített zenekart tizenhat fős vonóskar, és egy női kórus kíséri.



„A zenei élményre, a megszólalásra koncentrálunk, nem annyira a rockos bulik hangulatára. Maradandó zenei és vizuális élményt szeretnénk adni a közönségünknek, és megköszönni az eddigi támogatást ezzel a produkcióval, amelyhez hasonló, hatalmas projektünk még nem volt. Az egész csapat lázban ég, rengeteg próba és előkészület előzi meg a turnét. A jól ismert dalok mellett olyan nóták is felcsendülnek, melyeket a turnékon nem játszunk, mert intimebbek, a zajos bulikon nem működnének, viszont a közönség és mi is szeretjük őket.” – meséli a Honeybeast dalok szerzője, Bencsik-Kovács Zoltán. Természetesen a hangtechnikára és a vizuálra is kiemelt hangsúlyt fektet a zenekar sok-sok meglepetéssel... A turné állomásai: 11.04. Szeged – Nemzeti Színház 11.08. Debrecen – Kölcsey Központ http://fonixinfo.jegy.hu/program/symphoney-koncert-84215 11.11. Miskolc – Művészetek Háza https://www.jegy.hu/program/honeybeast-symphoney-turne-2017-84028/395767 11.16. Veszprém – Hangvilla http://hangvilla.jegy.hu/program/honeybeast-symphoney-turne-83896/395029 12.09. Zalaegerszeg – Városi Hangverseny- és Kiállítóterem 12.14. Győr – Vaskakas Művészeti Központ 2018. 02.09. Pécs – Kodály Központ Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó