Holnaptól kapható a Zenész Magazin legújabb száma Holnaptól kapható a Zenész Magazin legújabb száma Augusztus 14-től kapható a Zenész Magazin legfrissebb, 209. száma interjúkkal, tesztekkel, technikai újdonságokkal, koncertbeszámolóval. Így nyár közepén a zenekarok fesztiváloznak, a zenekedvelők fesztiválokra járnak, a szerencsések nyaralnak, és van, aki várja, hogy nyaralhasson. Nagyjából mindenki nyári üzemmódban működik… Ettől függetlenül mi dolgozunk, és ajánljuk nektek a Zenész Magazin legújabb számát. Aktuális számunkban három interjút is találtok, a Honeybeast dalszerző-gitárosával, Bencsik-Kovács Zoltánnal készült beszélgetést külön a figyelmetekbe ajánljuk, de interjút olvashattok a Follow The Flow tagjaival és Delov Jávorral a Random Trip egyik alapítójával. A technikai hírek mellett tesztet olvashattok a Line 6 POD HD500X multieffektről és az Ibanez AVC-9 OPN Artwood Vintage akusztikus gitárról. Ismét találtok koncertkritikát is a lapban, kollégáink a Quincy Jones 85 koncerten jártak. A lapot multiknál, aluljárókban, nagyobb közlekedési csomópontoknál található Hírlapker boltokban – pl. INMEDIO, RELAY – lehet megkapni, 595 forintos áron.