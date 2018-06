Címlap » Hírek » Holnap jelenik meg a Zenész Magazin 208. száma Holnap jelenik meg a Zenész Magazin 208. száma Holnaptól már kapható a Zenész Magazin legfrissebb, 208. száma interjúkkal, tesztekkel, technikai újdonságokkal, részletes beszámolóval a Frankfurti Musikmesséről. Aktuális lapszámunkban hat oldalt szenteltünk az idei Musikmesse kiállításnak. Mindenről lehetetlen beszámolni, így egy szubjektív tudósítást és egy dob-centrikus írást olvashattok Frankfurtról. Stúdiótechnikával foglalkozó olvasóinknak ajánljuk a Warm Audio professzionális kompresszorokról szóló tesztünket, de gitárszakértőnk, Borbély Tomi is jelentkezett egy írással, méghozzá egy különleges Fender Telecasterről. Interjút készítettünk a Cloud 9+ zenekarral és az extreme groove metalt képviselő Omega Diatribe alapító gitárosával, Hájer Gergővel, de bepillantunk a hazai tribute zenekarok világába is. Több új Yamaha keyboardot is bemutatunk, de szó esik két különböző kategóriájú, otthoni stúdiókba alkalmas audio interfészről, valamint a Line 6 új aktív gitárládájáról, a Powercab 112-ről is. Természetesen nem maradhatnak el az új lemezeket bemutató hírek sem, mint ahogyan olvashattok a Blackstar új basszus erősítő sorozatáról is. A lapot multiknál, aluljárókban, nagyobb közlekedési csomópontoknál található Hírlapker boltokban – pl. INMEDIO, RELAY – lehet megkapni, 595 forintos áron. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó