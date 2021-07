Címlap » Hírek » Holnap érkezik John Mayer nyolcadik stúdióalbuma Holnap érkezik John Mayer nyolcadik stúdióalbuma John Mayer nemrégiben új részleteket osztott meg a július 16-án megjelenő nyolcadik albumáról, melynek címe Sob Rock, és egyben a gitáros első albuma a 2017-ben kiadott The Search For Everything c. koncept lemeze óta. Mayer közösségi oldalain közzétette a 80-as évek ihlette lemezborítót, egyúttal pedig elárulta, hogy új albuma július 16-tól lesz elérhető a nagyközönség számára. A 80-as évek feelingje pedig nemcsak a lemezborítón köszön vissza, hanem az albumról közzétett Last Train Home hangzásában is. Mayer egy a Wall Street Journalnak adott interjújában eképpen magyarázta döntését: „Feltettem magamnak a kérdést, milyen az a zene, amitől úgy érzem, minden rendben lesz? És az a zene az, amit a 80-as években hallgattam, amikor gyerek voltam. Az akkori hangzásnak van egyfajta biztonságot sugalló érzete, ami az akkori időket idézi fel bennem.”

John Mayer már korábban is említést tett közelgő albumáról Instagram oldalán: „Biztosíthatlak benneteket, nagyon hamar minden útnak indul. Vagy fogalmazhatnék így is: Minden egyes nap, amit az új zeném nélkül kell eltöltenetek, egy újabb nap számomra, hogy keményen dolgozzak azon, hogy azok az emberek, akikhez majd eljut a lemezem, minél inkább élvezzék azt. Bízom benne, hogy úgy fogjátok érezni, megérte a várakozás.”

John Mayer már korábban is említést tett közelgő albumáról Instagram oldalán: „Biztosíthatlak benneteket, nagyon hamar minden útnak indul. Vagy fogalmazhatnék így is: Minden egyes nap, amit az új zeném nélkül kell eltöltenetek, egy újabb nap számomra, hogy keményen dolgozzak azon, hogy azok az emberek, akikhez majd eljut a lemezem, minél inkább élvezzék azt. Bízom benne, hogy úgy fogjátok érezni, megérte a várakozás."

Mayer márciusban jelentette be, hogy befejezte a munkát soron következő szólóalbumán, és egy új kislemez kiadására készül. „Az albumom felvétele, keverése és maszterelése kész" – adta közre egy TikTok videóban. „Az elmúlt pár hónapban csak lazultam, és megmutattam a barátaimnak." Last Train Home című dalban egyébként Maren Morris country énekesnő hangját is hallhatjuk, akivel Mayer közösen lépett színpadra az idei 63. Grammy-díjkiosztó gálán. Mayer a legkevésbé sem volt tétlen legutóbbi albuma óta: A gitáros 2018-ban jelentette meg New Light című single-jét, amely később platinalemez lett, amit azután az I Guess I Just Feel Like, valamint a Carry Me Away követett 2019-ben. Zenei tevékenységei mellett John Mayer állítólag hamarosan saját talk show-val is büszkélkedhet majd, mely várhatóan a Paramount+ streaming szolgáltatón fog elindulni. A műsorban zenészek, művészek és a kulturális élet egyéb alakjainak fellépései és a velük készült interjúk lesznek láthatók egy éjszakai szórakozóhelyet imitáló környezetben. Nem hallottuk még a lemez többi dalát, de felvezető single-ben hallható szintetizátor-erdő tényleg a 80-as éveket idézi, amivel nem is lenne semmi baj. Csak jó lenne azt a gitár soundot és azokat a riffeket is hallani, melyek sajátosan John Mayer ízűek, és amik Mayert felhelyezték a világ élvonalbeli gitárosainak térképére. A lemez itt is előrendelhető: https://johnmayer.com/