Hogyan szóljunk úgy, mint a Beatles? Hogyan szóljunk úgy, mint a Beatles? A Reverb.com sorozatában gitárosok mai eszközökkel próbálják reprodukálni régi, legendás zenekarok gitárhangzását. A közelmúltban a Reverb.com csapata közzétette "Potent Pairings" (Hatásos párosítások) videósorozatának legújabb részét. A sorozat gitárosokat mutat be, akik kedvenc zenekaruk gitárhangzását állítják elő mai, modern pedálokkal – olyan pedálokkal, amelyeket legtöbb esetben az eredeti zenekar soha nem használt. A Potent Pairings-ben ezúttal a Beatles dalok kerültek terítékre… A Beatles tagjai nem csupán nagyszerű előadók és dalszerzők voltak. Sir George Martin segítségével a stúdióban is folyamatos innovációra törekedtek. Az a hangzás, amit a rendelkezésükre álló felszerelésből kihoztak, hatással volt szinte mindenre, ami utánuk jött a popzenei stúdió felvételeken. „A Beatles által használt eszközök reprodukálása, valljuk be, legtöbbünk számára nem lehetséges" – írja Peter Schu, a Reverb.com-tól. „Ha van rá 100 000 dollárod, hogy beszerezz egy Neumann U47-es mikrofont a '63-as VOX AC-30 elé, ami egy WEM Pep Box-on és egy Fairchild 660 kompresszor-limiteren keresztül kapja a jelet, akkor ne habozz!" Többségünk azonban kénytelen beérni a nagyszerű JHS Colour Box-szal és néhány más megfizethető pedállal, a cél elérése érdekében. Ráadásul néhány effektet stúdióban trükköztek ki, mégis érdekes lehet kipróbálni, hogyan lehet ezt a sound-ot reprodukálni. A klipben, melynek címe „Hogyan szóljunk úgy, mint a Beatles, mai modern gitárokkal és effektekkel" Joe Shadid gitáros végig veszi a következő közismert dalokat. "A Hard Day's Night" (0:00), "Nowhere Man" (0:31), "Taxman" (0:47), "Paperback Writer" (1:00), "Think for Yourself" (1:18), "Revolution" (1:45), "Happiness Is a Warm Gun" (2:05) és "I Want You (She's So Heavy)" (2:31). Mindenhol mai effekteket és gitárokat használ, hogy úgy szólaljon meg, mint anno a Mesés Négyes, a Beatles. Itt látható az összes pedál, amit a videóban használtak. Forrás: Reverb.com