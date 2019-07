Címlap » » Effektek » Headrush Pedalboard - egy ligában a legnagyobbakkal Headrush Pedalboard - egy ligában a legnagyobbakkal - BORBÉLY TAMÁS -



A Headrush Pedalboard egy abszolút felhasználóbarát, univerzális megoldás szinte minden zenei szituációra. Talán kimondhatjuk, hogy a csúcskategóriás multieffektek közül ő a legegyszerűbben kezelhető jószág. Avid Eleven Rack, az előd Az Avid Eleven Rack név talán már sokak számára ismerős pár évvel korábbról. Ez a rack formátumú multieffekt és interface meglehetősen nagy népszerűséget vívott ki magának körülbelül fél évtizede. Felhasználási területként viszont egyértelműen a stúdióközeg volt a cél. Az Eleven Rack alkotói komoly fejlesztés után új alapokra helyezték a digitális modellezésük technológiáját, megalkották az „Eleven HD Expanded” engine-t, mely a lelke az új Headrush Pedalboard erősítőmodellező multieffektnek is. Mint azt a neve is mutatja, ez már egy pedálformátumú, élőben is abszolút könnyen használható eszköz. Kezelőfelület, használati módok

Az utóbbi években nagy a verseny a digitális multieffektek piacán. A zenészek nagy örömére, a 2010-es évek második felében a digitális modellezés végre elérte azt a szintet, mely valóban realisztikusnak mondható, illetve a profi zenészek által is elismert hangminőséget produkál. A Headrush Pedalboard olyan csúcskategóriás erősítő modellező multieffektekkel sorolható egy kategóriába, mint a Fractal Audio, a Kemper, vagy a Line 6 Helix. A fent említett gyártók termékei között nyilván van különbség komplexitásban, lehetőségekben, kezelhetőségben, hangminőségben, de egy rutinos füllel rendelkező muzsikus talán mindegyikből ki tudja tekerni a magának megfelelő soundot. Innentől kezdve már szubjektív a kérdés, illetve ízlés dolga, ki melyik eszközben találja meg a megfelelő társat. A kezelhetőségben viszont eléggé egyértelműen a Headrush viszi a prímet. 7”-os színes, érintőképernyős kijelző Megfelelő szoftveres szerkesztőfelület minden nagy kaliberű multieffekthez tartozik, de a színpadon, „terepen” való gyors, és kényelmes szerkesztőfelület biztosítása általában kihívás a gyártóknak. E téren a Headrush ütőkártyája a 7”-os, színes, érintőképernyős kijelzője. Ezzel a megfelelő méretű touch-screen megoldással már-már olyan kényelmi szintekre emelte az irányítást, mintha egy kisebb, beépített tablettel szerkesztenénk. Használata azért egy iPone kijelzőjéhez képest jobban akadozik, illetve az okostelefonok világában megszokott gyorsaság, és kezelhetőség még nincsen 100%-osan jelen ezen az eszközön, de kis megszokással mindenképpen gyorsabb és kényelmesebb, mint bármilyen klasszikus, nyomógombos-potméteres megoldás. A kijelzőn egyértelműen látszik az effektláncunk, melyen egy-egy érintéssel változtathatunk: hozzáadhatunk illetve, elvehetünk effektet, erősítő-, vagy ládamodellt, nagyon gyorsan módosíthatunk bármilyen paramétert. A Headrush fejlesztői tovább mentek: játék közben (pusztán a lábunkat használva) is változtathatunk majdhogynem bármely effekt bármely paraméterét! A lábkapcsolókra helyezett effekteket kicsit hosszabban nyomva tartva beléphetünk a „hands-free” módba, vagyis az adott effekt paraméterei lesznek a lábkapcsolókra helyezve, így könnyen ki tudjuk választani a változtatni kívánt paramétert, és a beépített expression pedállal már a „kezünkben” (pontosabban a lábunk alatt) is lesz a változtatás lehetősége. Ez egy nagyon jó lehetőség, hogy zenélés közben a lehető legflexibilisebb módon nyúljunk bele az adott soundba, illetve azonnal lereagálhassuk az adott zenei körülményt. Például: az erősítő modellünkön gaint állítani, a delay mix-értékét, vagy éppen feedbackjét egy-egy zenei periódus végén megtolni, innentől kezdve gyerekjáték. De ezeken kívül gyakorlatilag bármilyen effekt bármilyen paraméterét két lábkapcsoló benyomásával és egy expression pedál mozdulattal megváltoztathatjuk. Másik „életkönnyítő” ötlet, amit a Headrushban megvalósítottak, a presetek könnyű és gyors rendszerezése az úgy nevezet setlist-ekkel. Már az ősi multieffekteknél is ismert rendszer volt, hogy egy-egy beprogramozott soundot (presetet) valamilyen módon bankokba rendszerezhettünk. A mostani nagy memóriájú multik annyi belső tárhellyel rendelkeznek, hogy szinte korlátlannak mondható az elmenteni kívánt presetek, bankok száma. Ugyanakkor éppen ezért, könnyen kuszává is válhat a dolog, ha nem rendszerezi tudatosan az ember a soundjait. Ha valaki a jól bevált presetjeit koncertenként más-más kombinációban használná, akkor mindig egy új bankba kellene másolgatni azokat. A Headrush Setlist funkciója egy nagyon könnyű rendezési módszerre ad lehetőséget, ahol lényegében preseteket pillanatok alatt rendszerezni tudjuk mindenféle másolás nélkül. Az érintőképernyőn gyakorlatilag csak odahúzzuk a már létező presetet a kívánt setlistre, ami mint egy hivatkozást tárolja azokat, így pillanatok alatt könnyen előhívhatók, válthatók az egymástól távoli bankban tárolt hangzások is. A Rig az eredeti bankban marad, de a setlisten keresztül, mint hivatkozás listán azonnal rendezhetjük, és elérhetjük azokat. Az informatika világából jól ismert „parancsikon” fogalma talán a legjobb hasonlat erre a funkcióra, mely a navigációt és az élő helyzetben való eligazodást nagyban megkönnyíti. A lábkapcsolókhoz tartozó színkódok rugalmasan szerkeszthetők, bármilyen szín rendelhető bármihez (ellentétben például a Line6 Helix-szel, ahol fix színkódok vannak). Ezen kívül minden lábkapcsoló mini LED kijelzővel rendelkezik, melyen az aktuális funkció jól olvashatóan megjelenik. A LED képernyőre beállítható képernyővédő kép, mely kívülről feltölthető, így külsőre is nagyon otthonossá tehető az eszköz. A Headrush öt alapvető módban használható, melyeket az alábbiakban részletezünk Stomp Ez a klasszikus pedál nézet, melynél a középső nyolc lábkapcsolóval az adott presethez (vagyis Rig-hez) tartozó egyes effekteket tudjuk ki- és bekapcsolni. A bal oldalon található a két bank választó (bank up, bank down) kapcsoló, jobb oldalon pedig a tap tempo, és looper. Rig Ez gyakorlatilag a preset mód, mivel a Headrush „Rig”-jei a klasszikus értelemben vett presetek. Itt a középső nyolc lábkapcsolóval az egy bankban található egyes presetek, vagyis Rig-ek között tudunk válogatni. Tehát egy-egy lábkapcsolóhoz akár teljesen más effektlánc is tartozhat, melyek között egy kapcsolással tudunk váltani. Hybrid Itt a középső nyolc kapcsolóból a felső néggyel preseteket (Rig-eket) tudunk váltani, az alsó négy kapcsolóval pedig az adott Rig-eken belül egy-egy effektet, tudunk ki- és bekapcsolni. Ez egy nagyon praktikus felhasználási mód, keveri az előző kettő (Stomp, és Rig) módot, élőben felbecsülhetetlenül hasznos szolgálatot tehet. Setlist Ez a nézet a setlistek között ad lehetőséget a gyors, lábbal való választásra, a lábkapcsolókra helyezi azokat. Song Ebben a módban dalonként, rendszerezhetők az egyes Rig-ek, előnyös nézet azoknak, akik nem az önálló soundokban gondolkoznak, hanem inkább dal részekben (intro, verse, bridge, refrén), illetve az azokhoz szükséges presetekben, Rig-ekben. Effektek áttekintése, hangminőség A Headrush Peadalboard 34 erősítő modellel, 15 hangfal/láda szimulációval, 10 mikrofonnal, 6 torzítóval, 7 dinamika szabályzó/EQ-val, 13 modulációs effekttel, és 7 reverb/delay, valamint 8 rotary effekttel rendelkezik. Az egyes mennyiségek arányát tekintve néha fura eredményt láthatunk. A 6 db drive, vagy 7 db delay/reverb (melyek ugye alapkövei egy gitár sound-nak) nekem kicsit kevésnek tűnik a 8 féle rotary-hoz képest, mely egy fokkal talán kevésbé használatos effekt, mint az előzőek. Összességében is elmondható, hogy nem tartalmaz túl sok választási lehetőséget az egyes blokkok terén, de fura módon ez éppen előnyt is jelenthet, ugyanis ez a mennyiségre nem túl bő kínálat nagyon jó minőségű „árukat” tartalmaz. A gitáros nem vész el a lehetőségek útvesztőjében. Minden modell tartalmazza az alapvető irányokat. Például az erősítő modelleknél megtalálható minden alapvető családból pár darab (Fender, Vox, Marshall, Mesa, stb.) Delayből összesen 3 különböző alaptípussal rendelkezik az eszköz, de megfelelő paraméterezéssel ez a három típus is elég ahhoz, hogy nagyon végletes eredményeket érjünk el. Tehát az első ránézésre kis választék nem feltétlenül gond, mert a jobb átláthatóságot támogatja. Továbbá fontos megemlíteni, hogy az effektek, erősítőmodellek, folyamatosan bővülnek, az újabb és újabb ingyenesen letölthető és frissíthető firmware verziókkal, új effektekkel bővül az alapkínálat. A gyári láda szimulációk mellé feltölthetőek rá külső IR-ek Egy multieffekt tesztelésénél nekem mindig alapvető szempont, hogy nulláról mennyi idő alatt, és milyen könnyen, (vagy éppen nehezen) tudok egy használható soundot szerkeszteni. A Headrushnál ez meglepően gyorsan ment. Tesztelés alatt egy Plexi-jellegű Rig-et állítottam össze, és ez pillanatok műve volt. Egy 12-es hangszóróval rendelkező aktív (full-range monitor) ládán szólaltattam meg a motyót, és irgalmatlanul jól szólt. Játékérzetre is nagyon komfortos volt, semmi digitális ízt nem éreztem. A Plexivel való teszt azért is volt fontos a számomra, mert tapasztalataim szerint a modellezésnél a közepes gainnel rendelkező erősítők reprodukálása a legnehezebb. A teljesen tiszta, vagy a high-gain jellegű sound több helyen elfogadható, mint az úgynevezett „edge of breakup”-jellegű csöves hang. A Headrush viszont itt is szépen átment a vizsgán. Reverb, delay, és egyéb modulációs effektek terén természetesen nem igazán találni kivetni valót, ezen a területen már jó ideje előbbre tartott a modellezős technológia, mint az erősítő, és láda szimulációk terén. Szerencsére itt már ez utóbbiak is megfelelő minőségűek. A gyári láda szimulációk mellé feltölthetőek rá külső IR-ek (Impulse Response). Ezek nem mások, mint a manapság népszerű konvolúciós technológiával készített bemikrofonozott láda-, vagy akusztikus gitár test modellek. Ha egy erősítő szimuláció mögött kedvenc ládánk „digitalizált” hangját, vagy egy netről megvásárolt már kész verziót szeretnénk használni, akkor ezt a Headrush-sal minden további nélkül megtehetjük. Ez a még élethűbb hangzás elérésén kívül nagy lehetőség azoknak, akik például egy akusztikus gitár piezo hangszedőjét szeretnék „életre kelteni”. A Fishman cég által gyártott Aura 16 és Aura Spectrum pedálok hasonló IR modelleket, „lenyomatokat” tartalmaznak különböző népszerű bemikrofonozott akusztikus gitárokról. Nagyításhoz klikk a képre! Be- és kimenetek, felhasználási lehetőségek Mint azt a meglehetősen erős láda- és erősítőmodellezés, az IR kompatibilitás is mutatja, a Headrush Pedalboard alapvetően a vonalban való játékra lett tervezve. A gyártó külön FRFR (Full Range Flat Response) monitorládával is kijött a vonalban történő színpadi játék támogatása miatt. Jelenleg két típus létezik a piacon, 12”-os és 8”-os hangszóróval rendelkező változatok. Mindkét típus bődületes, 2000 W-os teljesítményt nyújt. A Headrush a klasszikus monitorozáson kívül a fülmonitor rendszerekkel való használatra is teljesen alkalmas. A ládamodelleket mellőzve, jól használható egy végfok által meghajtott valódi gitárládával is. Ha nem használunk sem láda-, sem erősítőmodelleket, akkor – csak effektként – bármilyen erősítővel könnyen használható. Rendelkezik egy sztereó effekt looppal, tehát önmagában használva a különálló (valódi) analóg pedálok is integrálhatók a digitális effektláncunkba. Klasszikus erősítőt használva pedig a „négykábeles metódussal” az erősítő elé való effektek (drive, kompresszor, wah stb.), és az erősítő effekt loopjába tartozó effektek (reverb, delay, tremoló, stb.) mind a helyükre kerülhetnek. MIDI parancsokat képes adni, és venni, tehát egy nagyobb rendszerbe is beilleszthető, plusz MIDI vezérlővel tovább bővíthető, valamint, képes akár a megfelelő erősítőt is irányítani (MIDI parancsokkal csatornát váltani). Beépített expression pedálján kívül bővíthető egy további külső expression pedállal. Beépített trafóval rendelkezik, tehát adapter helyett elég egy szabványos tápkábel az áramellátásához. A Headrusht ellátták AUX bemenettel, és fülhallgató kimenettel is, tehát tökéletes eszköz a gyakorlásra, backing trackre való jammelésre is. Összegzés, ajánlás

Összegzés, ajánlás

Hangminőségét és szolgáltatásait tekintve kielégítő eszköz lehet a nagyszínpadokon megforduló professzionális zenészeknek is, ugyanakkor a szobában való gyakorlást, hobbi felhasználás élményét is merőben új szintre emelheti. Fontosabb adatok Gyártó: Headrush Ár: 339 900 Ft Kapható: Mezzoforte Hangszeráruház Méret: 610 x 305 x 89 mm (szélesség x mélység x magasság) Súly: 7,3 kg Négymagos DSP rendszer 7"-os nagyfelbontású, színes érintőképernyő IR (impulse response) hangfal szimuláció támogatásra