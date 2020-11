Címlap » Hírek » Hathúros történetek: Clapton kedvenc gitárjairól mesél Hathúros történetek: Clapton kedvenc gitárjairól mesél Számos olyan könyv és album látott már napvilágot, melyek legendás gitárosok hasonlóan legendás hangszereit mutatják be, köztük olyan gitárokat is, melyek valaha Eric Clapton gyűjteményének darabjait képezték. A Genesis Publications 2013-ban megjelent, valódi ritkaságnak számító Six-String Stories (Hathúros történetek) című kiadványa rendkívüli a maga nemében, hiszen a könyv 376 oldalát Eric Clapton visszaemlékezései töltik meg közel 300, valaha volt hangszeréről, emellett bőséges specifikációk, illetve különféle háttér-információk olvashatók benne az egyes gitárokról. Ebből mutatunk be néhányat...



1964 GIBSON ES-335TDC Sorozatszám: 67473

Test: double cutaway fazon, félig üreges vékony jávorfa test, „f” lyukakkal, belül tömör juharfa blokkal, Cherry Red színben

Nyak: mahagóni, 22 érintővel, rózsafa fogólappal, téglalap alakú berakásokkal

Fej: gyöngyház Gibson logó korona berakással, 3 rétegű nyakpálca borító lap, „Custom” gravírozással

Húrláb: nikkel bevonatú Tune-o-matic, stop húrtartóval

Koptatólap: ötrétegű (fekete-fehér)

Hangszedők: két humbucker, nikkel bevonatú tokban

Kezelőszervek: két hangerő, két hangszín, háromállású pickupváltó



„Úgy vélem, a cseresznye színű Gibson ES-335 minden tekintetben igen jó hangszer volt. Egyszerre volt rock gitár és blues gitár – egy igazán komoly darab. Még azokban az időkben is lehet, hogy fenntartásaim voltak a Fender gitárokkal kapcsolatban, a tömör testük miatt, míg ez félig üreges testű volt. Akkoriban nem nagyon lehetett hozzájutni ilyen Gibson gitárhoz Angliában, ezért játszottam én is, és pl. Alexis Korner Kay gitáron. Többnyire csak másolatokat lehetett kapni, mint a Hagstrom és a Höfner. Szerencsém volt, ezt a Gibsont újonnan vettem a Denmark Street-en vagy a Charing Cross Road-on. Az ES-335 valóban gyönyörű, nagyon szerettem. Az évek folyamán folyamatosan játszottam rajta. Szerepelt különböző albumokon, és mindeközben igazán sohasem változott. Nem öregedett meg, nem kopott el. Most is bármikor szívesen játszom rajta. Azok közül a dolgok közül, amik az életem során már ilyen régóta vannak velem, és még mindig működnek, kevés olyan van, ami ilyen jelentőséggel bír a számomra.”

1956 FENDER STRATOCASTER „BROWNIE” Sorozatszám: 12073

Test: égerfa, sunburst lakkozással, 1956. júniusi gyártású

Nyak: juharfa nyak, hátoldalán diófa berakás a nyakpálca „csatorna” felett, juharfa fogólap 21 érintővel, pont berakással, a nyakon ceruzával XA-6-56 felírat

Bridge: szinkronizált tremoló húrláb

Koptatólap: egyrétegű

Kezelőszervek: egy hangerő, két hangszín

Hangszedők: 3 single-coil

Pickup váltó: 5 állású pickup váltó (az eredeti 3 állású helyett, valamikor a 70-es években cserélve)



„A Delaney & Bonnie-val ezt a régi Stratocaster gitáromat, a Brownie-t használtam, és remekül szólt. Pont megfelelő volt ahhoz a zenéhez, amit velük játszottam.

Úgy érzem, a Brownie valamelyest meghatározta azt, ahogyan játszottam. Mivel a Strato-nak rövidebb a hangkitartása – nehezebb hajlítani, nehezebb megtartani a hajlításokat és vibrátókat használni – ezért több hangot játszottam. A Gibsonról Fenderre történő váltásra nem úgy tekintettem, hogy »ennyi volt, befejeztem«, hanem sokkal inkább arról volt szó, hogy ki akartam valami mást is próbálni.” 1969 ZEMAITIS CUSTOM 12-STRING „IVAN THE TERRIBLE”



Test: rózsafa hátlap és káva, cédrus top, a hátoldalon szélesedő világosabb csík, szív berakásokkal, a top alsó részén szív motívumok, natúr lakkozás

Nyak: 7 rétegű juhar és diófa, szegélyezett ébenfa fogólap, 18 érintővel és ezüst szív berakásokkal, ezüst felső nyereg

Fej: három ezüst négylevelű lóhere berakás, szívalakú, ezüst nyakpálca takaró lap, „Eric Clapton” gravírozással

Húrláb: ébenfa húrláb ezüst négylevelű lóhere berakással, gravírozott ezüst húrlábtüskékkel és nyereggel

Hanglyuk: szívalakú, bíbor szív berakásokkal, ébenfa szegéllyel „A 60-as évek közepén végre találkoztam Tony Zemaitis hangszerkészítő mesterrel. Megkértem, csináljon egy 12-húros gitárt a számomra, nagyobbat, mint amit valaha gyártott, ezüst berakással. Azt akartam, hogy kivételesen díszes legyen. A fejen a négylevelű lóhere és a szív motívum az én ötletem volt. Körülbelül egy év alatt készült el, és hatalmasra sikerült – állítólag ez a világ legnagyobb 12 húrosa. Hasonló méretekkel rendelkezik, mint a mariachi zenekarokban használt akusztikus basszusgitárok. Tony igazán gyönyörű munkát végzett. A Blind Faith-ben játszottam rajta, illetve néhány más anyaghoz is használtam. Akkoriban volt egy rendkívül viharos kapcsolatom. Egyik nagy veszekedésünk alkalmával felkaptam a gitárt, és összetörtem. Megfogtam a nyakánál, és addig csapkodtam a falhoz, amíg nem maradt belőle semmi. Aztán öt évvel később – mivel a nyaka még megvolt – visszavittem Tony-hoz. Elmeséltem neki a borzalmas esetet, és ahogyan csak tudtam, bocsánatot kértem tőle. Nagyon meg volt döbbenve, de megértette, így épített egy új testet a nyakhoz.”



1980 SANTA CRUZ F

Sorozatszám: 13

Test: jávorfa hátlap és káva, szegélyezett lucfenyő tető, sunburst finish

Nyak: mahagóni nyak, szegélyezett ébenfa fogólap, félbevágott rombusz berakásokkal

Fej: SCGC logó berakás

Bridge: ébenfa húrlábtüskés húrláb

Koptatólap: teknőcmintás „Amikor otthon vagyok, ritkán játszom elektromos gitáron. A 80-as években általában a Santa Cruz Guitar Company akusztikusain játszottam, mivel nagyon szép hangjuk volt.” Sorozatszám: 5 9476

Test: single-cutaway mahagóni test, juharfa top „f” lyukakkal, sunburst finish

Nyak: mahagóni nyak, szegélyezett ébenfa fogólappal, téglalap alakú berakásokkal, 22 érintővel

Fej: félbevágott rombusz berakásokkal, Gibson Custom Shop felirat a hátoldalán

Bridge: aranyszínű Tune-o-matic húrláb, stop húrtartóval

Hangszedők: két single-coil Alnico V mágneses, „szappantartó” pickup

Ez a gitárt elsősorban zeneszerzéshez használtam." Forrás: Guitar Player