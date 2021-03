Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Hatékony akusztikus gitár sound Fractal Audio FM3-mal Hatékony akusztikus gitár sound Fractal Audio FM3-mal – BORBÉLY TAMÁS videója –



A Fractal Audio FM3-mal könnyedén előállítható szép és hatékony akusztikus gitárhangzásról szóló videónkat ajánljuk figyelmetekbe.

A Fractal Audio FM3 multieffektről íródott, nemrég megjelent tesztünk után most egy olyan videóval jelentkezünk, melyet teljes egészében – egy kicsit talán elhanyagoltabb témakörnek – az akusztikus gitár hangszíneknek szenteltünk. Lépésről lépésre megmutatjuk, hogy hogyan lehet felépíteni egy hatékony akusztikus gitár presetet.

A videóban szereplő lépések 1. Erősítő blokk

„Tube Pre” nevű előfok használata egy tisztább, érthetőbb, fényesebb hangszín kikeverése érdekében.



2. Kompresszor blokk

A kívánt dinamikai tulajdonságok beállítása végett.



3. Gitárláda blokk

Itt egy felhasználói IR-t használtam, ami nem láda, hanem egy akusztikus gitár test mikrofonozásával kapott IR. Ezzel a trükkel gyakorlatilag mikrofonozott hangot varázsolhatunk a piezo hangszedő hangjából.



4. EQ blokk

Egy párhuzamos effekt úton, a testhangot szolgáltató IR-t kikerülve az EQ-t pusztán hangerőpotméterként használva tudjuk a piezo hangot a mikrofonozott hangunkhoz keverni. Ezzel konkrétabbá, csilingelőbbé téve az IR által szolgáltatott mikrofonozott hangot.



5. Reverb blokk A lánc végen elhelyezett zengetővel szépen térbe helyezhetjük az eddig kikevert alaphangszínt.



6. Chorus Egy enyhe kórussal dúsíthatjuk a sound-ot, illetve háromdimenziósabbá tehetjük a sztereó térben.



7. Delay A sztereó spektrumot teljes szélességében kihasználva úsztatjuk a hangot.





A videóban egy rövid példát láthatunk arra is, hogy a fent kikevert preset nagyon jól használható teljesen tömör testű elektromos gitár esetében is, ha az rendelkezik piezo hangszedővel. Ebben az esetben az IR segítségével akusztikus testhangot húzhatunk még egy ilyen hangszerre is. Fractal Audio FM3 padlómultieffekt teszt A Fractal Audio európai forgalmazója a G66.eu