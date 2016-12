Címlap » Hírek » Három új Gretsch gitár Három új Gretsch gitár A Gretsch bejelentette három új, limitált kiadású gitárját, a Falcon, a Penguin és az Electromatic Pro Jet modelleket. A Gretsch bemutatta három új Limited Edition gitárját, mindhármat Bigsby tremolós húrtartóval, izgalmas színekben és továbbfejlesztett jellemzőkkel hozzák forgalomba. Ezek a minden ízükben stílusos, kiváló hangú hangszerek azoknak készültek, akik valóban egyedi hangszert keresnek. Az áruk meglehetősen borsos, bár van közöttük egészen megfizethető is. G6136TFM-DCHY Limited Edition Falcon Az ’59 Falcon modellen alapuló, Bigsby tremolós, arany szerelvényekkel ellátott G6136TFM- DCHY Limited Edition Falcon kivételes minőségű hangszer. A single cutaway fazonú test gyönyörű lángolt juharból készült, és elegáns sötét cseresznyeszínű lakkozást kapott. A látványt tovább fokozza a csillogó arany szegélyezés, a hozzáillő fej és a String-Thru Bigsby B6GP húrtartó. Két TV Jones Classic pickup továbbítja a tiszta Gretsch hangzást, és a testben meglapuló “Squeezebox” olaj-papír kondenzátorok még lágyabbá teszik a gitár vintage hangzását. További prémium kategóriás jellemzők a gyöngyház berakásokkal ellátott ébenfa fogólap 22 médium jumbo érintővel, a Space Control™ húrláb, a díszes G-Arrow feliratú kezelőgombok, az aranyszínű műanyag koptatólap Gretsch logóval, sólyom grafikával és a Grover Imperial hangolókulcsok. A gitár menzúrája 648 mm, az U profilú juharfa nyak fényes felületkezelést kapott, a felső nyereg csontból készült. A gitár listaára 4 999 USD. G6134T-CDG Limited Edition Penguin A találóan elnevezett, Bigsby tremolóval ellátott G6134T-CDG Limited Edition Penguin Gretsch gitár kellemes Cadillac zöld metál lakkozást kapott, amit a hozzáillő fej, a csillogó arany szegélyezés és az arany szerelvények – közöttük a bendzsókon használatos kartámasz – tesz teljessé. Két TV Jones Classic pickup továbbítja a tiszta Gretsch hangzást, és a testben meglapuló “Squeezebox” olaj-papír kondenzátorok még lágyabbá teszik a gitár vintage hangzását. A Non-Load hangszín potméter finomabb szabályzást tesz lehetővé és végállásban kiiktatja a hangszínszabályzás áramkörét, teret engedve a Filter’Tron rendszerű hangszedők egyedi karakterisztikájának. A tömörtestű, single-cutaway fazonú hangszer teste mahagóniból készült, az U profilú nyak anyaga jávorfa. A nyakra ébenfa fogólapot ragasztottak, 22 médium jumbo érintővel, a felső nyereg csontból készült, a gitár menzúrája 625 mm. További prémium kategóriás jellemzők a Bigsby B3 tremolós húrtartó, a gyöngyház pozíciójelölő berakások, a Rocking Bar húrláb, a díszes, G-Arrow feliratú kezelőgombok, az aranyszínű műanyag koptatólap Gretsch logóval, pingvint ábrázoló grafikával és a Grover Imperial hangolókulcsok. A gitár listaára: 4 699 USD. G5435TG-BLK-LTD16 Limited Edition Electromatic Pro Jet with A teljesen új, Bigby tremolós G5435TG-BLK-LTD16 Limited Edition Electromatic Pro Jet gitár a felsőkategóriás Penguin modell elérhető árú változata. A Pro Jet single-cutaway formájú, amerikai hársból készült, könnyített (chambered) testű hangszer, melynek testébe üregeket martak. A nyak anyaga juhar, ami fényes lakkozást kapott, menzúrája 625 mm. Hangja a klasszikus Penguin modellét idézi, de megjelenésének megvannak az egyedi jellemzői. Ilyen a gyönyörű fekete lakkozás, az arany szerelvények, a stílusos fényes fehér test- és fejszegélyezés. További jellemzők a két "Blacktop" Filter’Tron hangszedő, a Bigsby B50G tremolós húrtartó, a 22 érintős rózsafa fogólap, gyöngyház berakásokkal, a háromállású pickup-váltó, a fix Adjusto-Matic húrláb és a G-Arrow feliratú kezelőgombok. A gitár listaára: 849 USD. További információk: GretschGuitars.com









