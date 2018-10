Címlap » Hírek » Ha menni akarok – interjú a Parno Graszt vezetőjével Ha menni akarok – interjú a Parno Graszt vezetőjével A Parno Graszt (Fehér Ló) csaknem 30 éve – generációsan – működő, 5 stúdió albumot jegyző, nemzetközileg is ismert és elismert, a tradicionális hagyományokra nagy hangsúlyt fektető, ám de attól bátran el is rugaszkodó cigány zenekar. Mind zenéjükkel, mind pedig koncertjeikkel az autentikus, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei roma népzene népszerűsítését, ápolását és tovább örökítését valósítják meg, ugyanazzal az energiával és lelkesedéssel a hazai és külföldi pódiumokon egyaránt.

A zenekar hazai és külföldi szereplései kiemelkedő népszerűségnek örvendenek. A publikum soraiban, különböző generációk, nemzetiségek és a legkülönfélébb ízlésű emberek őrjöngik végig, rendkívül energikus koncertjeiket, ahol a cigányzene mellett a tágan vett világzene, a kortárs pop (pl. Quimby feldolgozás) és rock (pl. AC/DC feldolgozás) szintúgy megjelenik az együttesre jellemző egyedi ízzel. Számos koncert és fesztivál szereplés után Oláh Józsi zenekarvezetőt csíptük el, némi kötetlen beszélgetésre. Fotó: Istvándi Botond

Milyen volt a nyár, bírtátok szusszal a számos fesztivált és fellépést? Mindig erre vágytunk, azaz, hogy egy nyarat végig zenéljünk, akár egy héten át minden nap. De azt sosem gondoltuk volna, hogy ez ilyen fárasztó lehet. Így a végére, az iskolakezdésre elfáradtunk nagyon, és eljutottunk arra a pontra, hogy örültünk, ha egy koncert elmaradt. Tavasszal stúdióba vonultatok az 5. album munkálataival. Mikor lesz kézzelfogható a friss anyag, illetve milyen formában fog napvilágot látni? Várhatóan az év vége felé fog elkészülni a CD, de a koncerteken már lehet hallani az új album dalait. Legközelebb pl. a már hagyományosnak mondható nyárzáró bulinkon szeptember 28-án a Kobuci kertben. (Mire ez a lapszám megjelenik, lezajlott a koncert – a szerk.) A nyár egyik nagy durranása a Bohemian Betyars + Parno Graszt közös projektje volt, ami a hírek szerint a Bánkitó Fesztivál leglátogatottabb eseményeként funkcionált. Mesélj a srácokkal való barátságról, a közös munkáról és arról a folk-punk, illetve cigányzenei zabolátlan attitűdről, ami a közös zenélést ihlette és viszi előre. Nagy meglepetés volt számunkra, mikor felkértek a „Ha menni akarok" című közös dalunk elkészítésére, mivel a két zenekar stílusa nagyon messze áll egymástól. Elvállatuk, mivel kihívást jelentett nekünk, amire szerintem már egy ideje szükségünk volt. A közös munka során kiderült, hogy a Bohemian Betyars tagjai szintén példaképként tekintenek a zenekarra és úgy gondoltam, hogy ez jó alap lesz a közös munkához. Nagy öröm volt számomra, hogy a „Ha menni akarok" dal sikerén felbuzdulva megkerestek minket egy közös zenei produkció ötletével. Ez az ötlet aztán megvalósult, és bevallom, mindkét zenekart meglepte a produkció sikere. Mivel számos zenei eseményen megfordultok, valószínűleg sok egyéb zenekart, fellépőt meghallgattok, akár inspiráció gyanánt is. Hogy álltok pl. a tőletek zeneileg távol álló elektronikus műfajokhoz? Tudtok akár ilyen irányból is inspirálódni? Igen, volt is próbálkozásunk korábban Jutasi Tamás DJ-vel (DJ Jutasi, Goulash Exotica – a szerk.). Vele több PG számot csináltunk meg elektronikus stílusban, ami nekem nagyon tetszett, és ezzel egy új oldalunkat ismerhettük meg általa. Milyen egy Parno Graszt after party a sikeres buli után? A közönségetekkel abszolút együtt bulizni akaró és tudó zenekarnak mondanak titeket. Imádjuk a lelkes és szerető közönségünk, akikkel elég gyakran előfordul a koncert utáni együtt pálinkázás és bulizás… Tagadhatatlanul színes egyéniségek vagytok egytől-egyig, így a zenén kívül van még olyan terület, amivel foglalkoznak esetleg a csapat tagjai? Milyen egy átlagos hétköznap a PG családban? A zenekar tagjai elsősorban a zenével foglalkoznak, de nyilván ezen felül mindenkinek van saját élete, amelynek keretében adott esetben a megélhetésüket is segítő munkát végeznek. A világ számos kontinensén és országában megfordultatok már, hol lesz a következő külföldi fellépésetek? Belgiumba, Bruges városába utazunk legközelebb, szeptember végén. Ha választhatnál egy álom koncert helyszínt és közreműködőt, hol és ki lenne az? Számomra nincs álom koncert helyszín, maximum álom közönség. De az, szinte mindig adott számunkra. Hogy kivel zenélnék szívesen együtt? Gipsy Kings! Nagy példaképeim. Össze tudod foglalni egy mondatban a valódi cigány zene lényegét azoknak, akiktől esetleg távol állt eddig ez a zenei világ. Ha azt akarod érezni, hogy öröm élni, hogy összeszorul szíved egy-egy dallam hallatán, hogy felhőtlen boldogságot élsz át, akkor érdemes meghallgatnod a Parno Grasztot. Szoboszlay Zoltán