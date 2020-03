Címlap » Hírek » Gyorssegély a jövedelem nélkül maradt művészeknek Gyorssegély a jövedelem nélkül maradt művészeknek 2020. március 24. – Rendkívüli szociális támogatási keret létrehozásáról döntött az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) és az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület. Az összehangolt intézkedéssel azoknak az előadóművészeknek és könnyűzenei szerzőknek nyújtanak segítséget, akik a koronavírus miatt elmaradó előadásaik és más munkáik következtében vesztik el jövedelmüket.

Az egészségügyi veszélyhelyzet miatt országszerte elmaradnak a közönség előtti élő rendezvények, ami az előadóművészeknek és szerzőknek jelentős jövedelem-kiesést okoz. Bár az ilyen helyzet kezelése, a károk elhárítása elsősorban állami feladat, az EJI és az Artisjus mégis feladatának tartotta, hogy összehangolt lépéseket tegyenek a rászoruló előadók és szerzők megsegítésére. A lehető legszélesebb körű segítségnyújtás érdekében a két szervezet együtt dolgozik, egyeztetik a kérelmeket annak érdekében, hogy minél több rászoruló művész kaphasson segítséget az egyik vagy a másik egyesülettől. A segélyezés összegeként az EJI 90 millió forintot, az Artisjus hasonló nagyságrendű nyitott keretet állapított meg. A két szervezet az egyéni kérelmek elbírálását követően 2020 áprilisában és májusában folyósít szociális támogatást a rászorultaknak. A juttatás fedezetét a jogdíjak biztosítják, amelyeket az művésztársadalom termel meg. A szolidaritási intézkedés életbe lépését az EJI részéről bejelentő Dr. Gyimesi László elnök hangsúlyozta: „Az EJI alapfeladatának tartja tagjai érdekeinek teljes körű védelmét, valamint a hazai előadóművészek egzisztenciális, jogi és szociális helyzetének javítását, amelyhez hozzátartozik a rendkívüli helyzetben nyújtott aktív segítség is.” A szerzői oldalon támogatást nyújtó Artisjus Zenei Alapítvány kuratóriumi elnöke, Lakatos György fagottművész szerint „az Artisjus által végzett jogkezelési munkának világszerte több évtizede fontos része a szociális szolidaritás is. Mi még nem éltünk háborúkban, nem éltünk meg szénszünetet vagy forradalmat, de most itt egy váratlan helyzet, amire – elődeinknek köszönhetően – mégis valamennyire felkészülten tudunk reagálni.” A rendkívüli szociális támogatást minden, a megadott feltételeknek megfelelő EJI vagy Artisjus által regisztrált előadóművész és könnyűzenei szerző kérheti. A kérelmeket kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, azokról a szervezetek gyorsított eljárással döntenek. A rendkívüli szociális segélyről még több tudható meg a következő linkeken: https://www.artisjus.hu/zenei-alapitvany/palyazatok/ https://www.eji.hu/cikk/rendkivuli_szocialis_tamogatas_eloadomuveszeknek További információ:

dr. Békés Gergely

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület

+36-30-372-4839

bekes.gergely@eji.hu dr. Tóth Péter Benjamin Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

+36-20-546-2879 ptoth@artisjus.com Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó