Gretsch Malcolm Young Signature Jet gitár Gretsch Malcolm Young Signature Jet gitár A Gretsch a 2017. november 18-án elhunyt Malcolm Young gitáros-dalszerző iránti tiszteletből – akinek gitárjátéka nagyban hozzájárult az AC/DC rendíthetetlen sikeréhez – bemutatta G6131-MY Malcolm Young Signature Jet gitárját. A G6131-MY modell Malcolm Young híres és harcedzett Gretsch Jet gitárja előtt is tiszteleg, melynek beceneve egyszerűen csak „A Vadállat" volt. Malcolm persze a hangszert eléggé testreszabta, az a legkevesebb, hogy a három hangszedőből kettőt eltávolított, és leszedte a lakkozást, hogy azután ezzel a gitárral játssza el a legkeményebb és legemlékezetesebb rock ritmusokat, melyeket a világ valaha hallott. Angus Young így mesélt testvéréről, amikor 2015-ben elhatalmasodó betegsége miatt Malcolm kénytelen volt kiválni a zenekarból. „Mal igazi all-around gitáros. Tudom, a lemezen az áll »ritmusgitár«, de ha leül és eljátszik egy szólót, jobban csinálja, mint én. Kevesen tudják, de a kezdetekkor ő is szólózott, de aztán azt mondta: » Te fogsz szólózni, én csak döngetek hátul!« És ami a lényeg, nem csak dönget, hanem hozza a kőkemény kíséretet, pontosan kidolgozza, amit játszik és tudja, hogy mikor nem kell játszani. Az AC/DC-ben az én dolgom, hogy díszítsem a zenét, de a banda alapja Mal. Egy gép erejével nyomja a rockot, de nem úgy játszik, mint egy gép. Élvezi, amit csinál, és pontosan tudja mit és mikor játsszon." Az új signature modell magán hordozza mindazon alapvető jellemzőket, melyek a rock egyik ikonikus hangszerévé tette Malcolm gitárját. Gondolunk itt a "DIY" (csináld magad) egyedi pickup bekötésre, a szimulált csavarhelyekre, a double-cutaway fazonú üreges mahagóni testre, a különleges Gretsch Space-Control húrlábra, ami ébenfa alapon áll, és a '60-as évek stílusában készült húrtartóra. A rendkívül vékony selyemfényű lakkozással kezelt üreges testű gitárból előtörő üvöltést a nagy kimenő jelű TV Jones® Power'Tron™ pickup továbbítja. Az üreges mahagóni testre jávorfa tetőlap került, ami öregített fehér szegélyezést kapott. Ugyanilyen szegélyezés látható a standard „U" profilú mahagóni nyakon, melyre 12 inches rádiuszú ébenfa fogólapot ragasztottak 22 jumbo érintővel. A húrlábnál elhelyezett pickupnak saját hangerő potija van, ezen kívül egy Master Volume és egy Master Tone gombbal kezelhetjük az elektronikát. A gitár feelingjét a Gretsch '60s Jet™ húrtartó, a Schaller hangolókulcsok és a hüvelykujj alakú pozíciójelölők teszik teljessé. „Az AC/DC-nek sajátos hangzása volt, és ez a gitár volt az alapja annak az egyszerre finom és piszkos tónusnak, melyről mindannyian ismertük őket" – mondta Mike Ness, a Social Distortion énekes-gitáros frontembere, és csak egyetérteni tudunk vele. A G6131-MY Malcolm Young Signature Jet 2018 novemberétől lesz elérhető, tájékoztató listaára 3 749 USD. További részletek és videó: Gretsch.