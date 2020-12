Címlap » Teszt / Bemutatás » Kiegészítők » Gravity színpadi- és stúdió kiegészítők és állványok Gravity színpadi- és stúdió kiegészítők és állványok A különféle színpadi és stúdió állványoknak, székeknek nem mindig szentelünk kellő figyelmet, gyakran nem is gondolunk arra, hogy a gyenge minőségű kiegészítők megnehezítik, hogy a zenére koncentrálhassunk és akár tönkretehetnek egy produkciót is. A német Adam Hall csoporthoz tartozó Gravity márkanév elsősorban a prémium kategóriás, kifinomult állvány családhoz kapcsolódik, de más csúcsminőséget képviselő kiegészítőket is gyártanak a Gravity márkanév alatt.

Gravity FM Seat 1 – színpadi szék lábtartóval

A hosszú próbák és előadások gyakran azt jelentik, hogy a zenészek órákon át állnak – akár mikrofon előtt, gitárral, vagy egyéb hangszerrel. Egy sokoldalú kényelmes segédeszköz növeli a komfortérzetet, megelőzi a korai kifáradást, enyhíti a hátfájást. A Gravity FM Seat 1 állószék általános színpadi, próbatermi használatra vagy otthoni gyakorlásra készült gitárosok, basszusgitárosok, zongoristák, vonós hangszeresek, fúvósok és énekesek számára. A szék a Gravity számos különleges jellemzőjével büszkélkedhet. Az ülőke vonzó műbőr borítást kapott és különböző szögben előre-hátra dönthető, fokozat nélkül. Nézzük az állószék által kínált beállítási lehetőségeket! A váz masszív acélból készült és 67-97 cm között állítható a magassága, minden testmagassághoz kényelmes pozíció érhető el. A fokozat nélkül állítható lábtartó tehermentesíti a hátat, egyik vagy mindkét lábunkat ráhelyezhetjük. Az állószék egyenetlen talajon is biztonságosan áll a talprész egyszerű csavaros mechanizmusnak köszönhetően. Szállításkor, tároláskor az eszköz összecsukható, így szinte alig foglal helyet. Akik nagyobb komfortra vágynak, opcionálisan praktikus, szintén magasságállítással rendelkező háttámlát (GFMBR1) rendelhetnek a székhez. A szék maximális terhelhetősége 100 kg, súlya 6,9 kg, ára 49 996 forint. Gravity SP 3102 – asztali stúdió monitorállvány

Ha zeneszerkesztéshez, otthoni stúdiómunkához közeltéri monitorokat használunk, alapesetben az asztalunkon, vagy esetleg polcon is elhelyezhetjük őket, azonban lényegesen jobb megoldás az erre célra gyártott monitorállvány használata. Egy házistúdióban, ahol kevés szabad hely áll rendelkezésre, nem minden esetben lehetséges a stúdió monitorokat az asztal közelében megfelelő állványokon tartani. A Gravity SP 3102 hivatott megoldani ezt a problémát. A sokoldalúan használható, porfestett acél állvány minden asztalon jól elhelyezhető. A tömör alaplap mindössze 25 cm élhosszúságú. Akár 25 kg tömegű hangfalat is elbír és a kívánt magasságba állítható. Az EVA párnázat és a lebillenés elleni kialakítás lehetővé teszi a 15°-os döntést és 360°-os elforgatást, így mindig megtalálható az ideális pozíció a stúdió monitorok számára. A színes jelölőgyűrű jellegzetes dizájn elemként szolgál és pillanatok alatt cserélhető. Egy további fekete jelölőgyűrű csomag is jár az állványhoz. A legoptimálisabb elhelyezése a hangszóróknak, ha egy képzeletbeli egyenlőszárú háromszöget képezünk a hangfalak és a fejünk között.

A monitorok legyenek olyan magasan, hogy kb. a mélyhangszórók teteje/magassugárzó alja legyen fülünkkel azonos magasságban.

Lehetőleg mindig álló (függőleges) helyzetben helyezzük el a monitorokat, a vízszintes, fekvő helyzet nem ajánlott. (Kivéve, ha a gyártó ezt ajánlja.)

A monitorokat lehetőleg ne helyezzük a helység sarkaiba, illetve a mögötte lévő faltól minimum 20-30 cm távolságra legyenek

Az állvány tartólemezének mérete 240 x 250 mm, az állvány súlya 4,1 kg, az ára 18 998 Ft / db. Gravity íróasztal- kotta- és zongoralámpa

Az ultra vékony és elegáns T-alakú asztali lámpa szilikonnal burkolt 160 mm-es hajlítható gégenyakkal rendelkezik és egyenletes megvilágítást biztosít pontosan a kívánt felületen. A Gravity lámpa 18 LED-ből álló LED sort kapott, amelynek fénye a meleg és hideg fehér fény között kapcsolható (3000 K meleg/6000 K hideg), és az érintésérzékeny bekapcsológomb fokozat nélküli fényerőszabályzóként is funkcionál. A gégenyak rész rugalmas, de megtartja a helyzetét bárhová hajlítjuk. A Gravity T-alakú asztali lámpájába USB-A típusú csatlakozót építettek okostelefonok és tabletek töltésére, a 12 V-os hálózati adapter tartozék. Zongoralámpaként, munkaasztal megvilágításra, vagy éjjeli olvasólámpaként is kiválóan megfelel. A lámpa maximális áramfelvétele 8 W (max. 19 W USB-vel), a súlya 0,75 kg, ára 21 980 Ft. További részletek és információk: Elimex Kft.