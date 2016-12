Címlap » Hírek » GrandMeister Deluxe 40 - a kincsesdoboz GrandMeister Deluxe 40 - a kincsesdoboz A Hughes & Kettner bemutatta a GrandMeister Deluxe 40 fejet, a világ legokosabb csöves gitárerősítőjét! A Hughes & Kettner úttörő megoldásokat hozó GrandMeister 36 erősítője evolúciós fejlődésének újabb szakaszába lépett, megjelent a GrandMeister Deluxe 40. Az új modell a teljesen csöves analóg hangzást olyan intelligens jellemzőkkel ötvözi, melyek eredménye a legtökéletesebb, legsokoldalúbb, legokosabb, teljesen analóg csöves fej, ami valaha készült. A cég Deluxe Tone technológiájának köszönhetően a GrandMeister Deluxe 40 hangzása gitáros füllel élményszámba megy. A Deluxe Tone új áramköreit a Hughes & Kettner R&D csapata fejlesztette ki, és olyan hangszín formáló megoldásokat is alkalmazott, melyeket a többszörös díjnyertes TriAmp Mark 3 erősítő inspirált. A Deluxe fej négy csatornája – CLEAN, CRUNCH, LEAD, ULTRA – a tiszta meleg gitárhangtól a klasszikus crunch-os hangzáson keresztül a zúzós high-gain megszólalásig mindent tud. A GrandMeister Deluxe 40 technológiailag rendkívül fejlett működési koncepciója lehetővé teszi, hogy mindezen hangzásokban rejlő értékeket maximálisan kihasználhassuk. Minden potméter- és kapcsolóállást elmenthetünk, majd egyetlen gombnyomással előhívhatunk a 128 memóriahely valamelyikéről. A stúdió minőségű fedélzeti effektek is tárolódnak, csakúgy, mint a Gain és EQ értékek. GrandMeister Deluxe 40-ben a standard Hughes & Kettner erősítőkből már korábbról ismert technológiai újítások is megtalálhatók. Az erősítőt felszerelték Red Box AE hangfal emulációs DI kimenettel - ami autentikusan modellezi egy 4x12-es láda hangzását különböző terekben - teljesítményt szabályzó Power Soak kapcsolóval, és a cég egyedi Tube Safety Control technológiájával, ami a csövek állapotát ellenőrzi. Nagyításért klikk a képre! Ráadásul ingyenesen megkapjuk hozzá a GM40 REMOTE alkalmazást, amivel iPaden figyelemmel kísérhetjük és szabályozhatjuk az erősítő beállításait, valamint biztonsági mentést készíthetünk, vagy megoszthatjuk kedvenc hangszíneinket. Rüdiger Forse, a Hughes & Kettner vezető termékmenedzsere így vélekedik az új fejről: „A GrandMeister Deluxe 40 a ma ismert csöves erősítőknek egy újabb evolúciós állomása, és új gitáros generációk számára egyszerűsíti le a játékot rockszínpadokon, otthoni gyakorlásnál, vagy stúdiókban. Ez a rengeteg csodálatos gitárhangszín és új képesség először van egyszerre jelen egy erősítőfejben, az iPad-hez használható ingyenes alkalmazás pedig minden gitáros számára megkönnyíti, hogy megtalálja álmai hangzását.” Specifikáció Csatornák: Clean, Crunch, Lead, Ultra

Teljesítmény: 40 W és 20, 5, 1 W teljesítmény szabályzó kapcsolóval

Végcsövek: 4 x EL84

Előerősítő csövek: 3 x 12AX7

Tube Safety Control: van

Effekt loop: soros, kapcsolható

Zengető: digitális rugós reverb

Effektek: delay, kórus, flanger, phaser, tremoló

MIDI: In, Out/Thru

Red Box: RED BOX AE – környezet emulációval

Speciális jellemzők: Deluxe Tone technológia, teljesítmény szabályzás, zajzár

Hangfal kimenet: 1 x 8-16 Ω

Méretek: 445 x 170 x 150 mm

Súly: 7,7 kg

Tartozék: puhatok

Opcionális tartozék: FSM-432 MK III lábkapcsoló

