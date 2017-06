Címlap » Hírek » Gojira koncert a Barba Negra Track-ben! Gojira koncert a Barba Negra Track-ben! A francia extrém metalosok július 5-én Budapesten is bemutatják a tavaly megjelent "Magma" című albumukat. A francia metal együttest 1996-ban alapították, Godzilla név alatt. 2001-ben változtatták át "Gojira"-ra. A Gojira Joe Duplantier énekes-gitárosból, a testvéréből, Mario Duplantier dobosból, Christian Andreu szólógitárosból és Jean-Michel Labadie basszusgitárosból áll. Mindig is ez volt a felállás. A Gojira nagyon sok szövege a környezetről és annak védelméről szól.

A csapat tavalyi nagylemeze négy év után készült el, éppen ezért jókora várakozás előzte meg. A Magma szakmai és közönségsikerét jól mutatja, hogy a világ lemezeladási listáin is taroltak, a kritikusok egyenesen 2016 legzseniálisabb zenei munkájának nevezték, pedig egy súlyos, nehéz metal lemezről beszélünk. Bővebb információ: track.barbanegra.hu/gojira_20170705