Gitártörténelem – 1950 Gibson ES-300 Gitártörténelem – 1950 Gibson ES-300 „Mérsékelt árú, professzionális minőségű, igazi Electric Spanish stílusú gitár, két pickuppal a Gibson kínálatában" – Gibson katalógus 1949. Charlie Christian és az ES-150 A Gibson első üzletileg is sikeres „elektromos spanyol" gitárját 1935-ben mutatta be, ez volt a legendás ES-150. A 16" széles, domború tetőlappal készülő gitáron Walter Fullernek, a Gibson tervezőmérnökének forradalmian új hatszög alakú hangszedőjét helyezték el a nyaki pozícióban. Ilyen hangszeren játszott a kor legendás gitárosa Charlie Christian is. A modell sikeresnek bizonyult így a Gibson bővítette elektromos gitár kínálatát, 1937-ben megjelent az ES-100, és később a 17" széles ES-250. Az első ES-300, natúr színben Az ES-250-et 1940-ben váltotta le az ES-300. Ez a gitár – elődjéhez hasonlóan – 17" széles juharfa testtel és domború, megerősített lucfenyő tetővel készült, de az első modellekre a mély és magas hangok jobb kiemelése érdekében új, hosszú, átlósan elhelyezett pickupot szereltek. A kifejezetten csúnya, hosszú hangszedőt 1941-ben egy rövidebb, de még mindig hosszában elhelyezett pickupra cserélték. A II. világháború miatt 1941 decemberében az elektromos gitárok gyártása visszaesett, majd 1943 nyarára le is állt. ES-300 sunburst egy P-90 hangszedővel A háború után a hangszergyártás csak lassan, fokozatosan indult be. Az Electric Spanish sorozatot legközelebb 1946-ban mutatták be, és ekkor debütált az ES-300 módosított változata. Az új kiadás már nem tömör, hanem rétegelt juharfából készült. Úgy döntöttek, hogy az ívelt, tömör lucfenyő tetőre egy elektromos gitár esetében nincs szükség, minthogy a húrok rezgése a pickup által úgyis erősítésre kerül. A gitárt kezdetben egy új tervezésű, a nyaknál elhelyezett P-90 hangszedővel szerelték fel. Az egyik ilyen ES-300-as modell vált később híressé Danny Cedrone kezében, amikor Bill Haley „Rock Around the Clock" című dalában eljátszotta a klasszikussá vált gitárszólót. (Videó a cikk végén.) ES-300 sunburst két P-90 hangszedővel - ez volt az utolsó változat

A képen látható 1950-es ES-300 rendelkezik mindazon közös jellemzőkkel, melyek ezeket a gitárokat fémjelezték 1949 és 1952 között. 17" széles test, rétegelt juharfa tetővel, oldallal és hátlappal, egy darabból készült mahagóni nyak, 20 érintős rózsafa fogólap, osztott téglalap alakú berakásokkal, 25 ½ inches menzúra, szegélyezett nyak, test és fej, gyöngyház korona díszítéssel; két P-90 pickup, külön hangerőszabályzókkal és egy főhangszínnel. 1950-ben egy ilyen gitár listaára 235 USD volt, jelenlegi értéke teljesen eredeti állapotban 3 500 USD. Az ES-350 cutaway, ami leváltotta az ES-300-at 1947-ben megjelent az ES-300 cutaway fazonú változata az ES-350 is, 1948-ban pedig már a húrlábnál is találunk egy P-90 hangszedőt. A két pickupnak külön hangerőszabályzója volt, de a gitár csak egy főhangszín potit kapott, amit a koptatólap alá rejtettek. Az ES-350 cutaway gitár egyre növekvő népszerűsége miatt 1952 végére az ES-300 gyártásával leálltak. A gyártó címkéje még tökéletesen olvasható a gitár testében, 68 évvel azután, hogy legördült a gyártósorról A Gibson 1949-es elektromos gitár katalógusban ezt olvashatjuk az ES-300 utolsó változatáról: „Mérsékelt árú, professzionális minőségű, igazi Electric Spanish stílusú gitár, két pickuppal a Gibson kínálatában. Az ES-300 ideális hangszer haladó gitárosok számára karakteres Gibson hangszínével és kiegyenlített elektronikus hangvisszaadásával. Gyönyörű megjelenését a Gibson Golden Sunburst vagy Natural lakozás teszi tökéletessé." Bár ez egy későbbi felvétel, a legendás szóló ezen is hallható, és ízelítőt kapunk a kor hangulatából... Forrás: Walter Carter: The Gibson Electric Guitar Book; Gil Hembree: Ted McCarty's Golden Era 1948-1966; A.R. Duchossoir: The Classic Years