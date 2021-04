Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Gibson Slim Harpo „Lovell” ES-330 signature gitár Gibson Slim Harpo „Lovell” ES-330 signature gitár A legendás blues gitáros, Slim Harpo emléke előtt tiszteleg a Gibson új Slim Harpo „Lovell” ES-330 signature modelljével.

A signature gitárral nemcsak a 46 éves korában, 1970-ben elhunyt blues gitáros-szájharmonikás-énekes emléke előtt tiszteleg a Gibson, hanem a felesége Lovell Moore előtt is, aki a legsikeresebb Slim Harpo dalok társszerzője volt. Slim Harpo nevéhez olyan blues sztenderdek fűződnek, mint a Baby Scratch My Back, a Shake Your Hips vagy az I'm a King Bee, és vitathatatlan hatással volt számos 60-as évekbeli bandára, így például a Rolling Stones, a Yardbirds, és Kinks, zenekarokra, melyek mindegyike játszott Slim Harpo feldolgozásokat. Az eredeti Gibson ES-330 egy vékony üregestestű gitár, amit a Gibson először 1959-ben mutatott be. Habár a megjelenése nagyon hasonló a népszerűbb Gibson ES-335 modellhez, mégis eltér attól: az ES-330 teste teljesen üreges, nincsen benne az un. center blokk, ami a semi-hollow (félüreges) testű gitárok jellemzője. Az ES-330 két single-coil P-90 pickuppal készült, míg az ES-335 két humbuckerrel rendelkezett, Slim Harpo mégis ezt a modellt választotta magának. A Slim Harpo ES-300 signature gitár ötlete már a 2019-es NAMM Show-n is felvetődött, de végül is napjainkra vált valósággá. A most bejelentett gitár az eredeti ES-300 pontos másolata, a gitár tetőlapjának, hátlapjának és kávájának egyaránt háromrétegű jávorfa / nyárfa / jávorfa az anyaga, a test lucfenyő belső merevítést kapott, és ragasztott mahagóni nyak csatlakozik hozzá. A nyak lekerekített „C” profilú, rózsafa fogólappal, ami 22 jumbo érintőnek ad helyet, rádiusza 12 inch, ami viszonylag laposnak mondható. A fogólapra téglalap alakú gyöngyház pozíciójelölők és 43,05 mm széles Graph Tech felső nyereg került.

Ahogy említettük, az ES-300-on két P-90 Dogear pickup dolgozik, amiket két hangerő, két hangszín és egy háromállású pickupváltó kapcsolóval kezelhetünk. A kézzel forrasztott áramkörökben az eredetivel megegyező Orange Drop kondenzátorokat használtak. A Gibson legendás P-90 single-coil pickupját a korai 50-es évek óta gyártják, és erőteljes, nyers és fényes hangja meghatározó jelentőségű volt az 50-es évek blues és rock and roll hangzásában. Az ABR-1 Tune-O-Matic rendszerű húrlábat vintage Trapeze húrtartó egészíti ki, a Vintage Deluxe hangolókulcsok fehér gombokat kaptak, a fejrész hátoldalán egyedi Lovell logó állít emléket Lovell Moore-nak, aki nemcsak Harpo felesége, hanem menedzsere és társszerzője is volt. A Slim Harpo Lovell ES-330 Vintage Sunset Burst színben pompázik, a testet krém színű szegély díszíti. Ezt a gitárt a Gibson hangszerészei kézzel állítják össze a cég nashville-i gyárában, és így az ára nem kevesebb mint 2 999 USD. Íme egy viszonylag új feldogozása a Shake Your Hips-nek...