Gibson SG Special 1961 Miért hívták a korai Gibson SG gitárokat Les Paulnak, és miért voltak többnyire halvány sárga színre lakkozva? 1960-ra a Gibson első tömörtestű gitársorozatának a Les Paulnak az eladásai csökkenő tendenciát mutattak, és ez rákényszerítette a céget, hogy az akkori modellek mellett valami teljesen újjal álljon elő. Döntés született arról, hogy a Les Paul teljes átalakításon essen át, a mahagóni testet vékonyabbra, laposabbra tervezték, és dupla bevágásokkal látták el a felső fekvésekhez történő könnyebb hozzáférés érdekében. (Double-cutaway fazon.) Elhagyták a külön anyagból készült tetőlapot és a gitár hegyes szarvakkel és csapott szélekkel készült. A nyakat is megváltoztatták a felső nyeregnél keskenyebb lett és a „világ leggyorsabb nyaka" néven reklámozták. Ezt a hangszert – és változatait – egészen 1963-ig Les Paul néven emlegették! Ekkor járt le Les Paul szerződése a Gibsonnal, ettől kezdve a gitárokat már SG, vagyis Solid Guitar (tömörtestű gitár) néven forgalmazták. Az SG először négy változatban jelent meg Standard, Junior, Special és Custom. A Junior a Standard egyszerűbb változata volt, egy single-coil hangszedővel. A Custom volt a luxus kivitelű verzió, három humbucker pickuppal. A Special nagyban hasonlított a Standardre, azonban két P90 „Soapbar" hangszedővel szerelték fel. Az SG Special korabeli katalógusa az alábbi jellemzőket emelte ki: Vékony, extra gyors nyak, kivételesen alacsony érintőkkel, a nyak 22. érintőnél a csatlakozik a testhez

Rózsafa fogólap, pont alakú gyöngyház pozíció jelölőkkel

Egy darabból készült mahagóni nyak, állítható merevítőpálcával

Kombinált fém húrláb és húrtartó, ami függőlegesen és vízszintesen is állítható

Két erőteljes hangszedő külön hangerő- és hangszínszabályzó gombbal

Két erőteljes hangszedő külön hangerő- és hangszínszabályzó gombbal

Háromállású pickupváltó, a két hangszedő külön-külön, vagy együttes aktiválásához A képen látható 1961 SG Spedial még azokat a korai vonásokat mutatja, ami csak a gyártás első félévére voltak jellemzők. Gondolunk itt az instabilnak bizonyuló lapos nyakillesztésre, amit a 1962-ben masszívabb, lépcsőzetes illesztésre módosítottak, a dőlt elhelyezésű húrlábbal kombinált húrtartóra, amit 1961 végén a pickupokkal párhuzamosan álló kompenzált húrlábra és különálló húrtartóra cseréltek. Ez az SG Special úgynevezett TV Yellow lakkozást kapott, amit már 1954 óta is alkalmazott a Gibson. Az elnevezés állítólag onnan ered, hogy az akkori fekete-fehér tévé készülékeken ez a halvány sárga szín ideálisan mutatott, fehérnek látszott, míg a valódi fehér gitárok visszatükrözték a stúdió fényeit és vakítóan csillogtak. Ezt a TV Yellow színű lakkozást még 1961-ben egy átlátszatlan krémszín váltotta. Egy későbbi SG Special már egyenes húrlábbal és külön húrtartóval A legismertebb gitárosok, akik Gibson SG Specialt használtak stúdióban vagy koncerten Carlos Santana, Robby Krieger (Doors), és Pete Townshend (Who). A gitár listaára 1961-ben 210 USD volt, ma egy kitűnő állapotban lévő eredeti SG Special értéke 7 500 USD körül van. Forrás: Gibson Electrics: The Classic Years by A.R. Duchossoir, Gibson Guitars: Ted McCarty's Golden Era, 1948-1966 by Gil Hembree, The Early Years of the Les Paul Legacy, 1915-1963 by Robb Lawrence és Guitar Family Tress by Terry Burrows