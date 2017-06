Címlap » Hírek » Gibson Modern Double Cut Gibson Modern Double Cut A beharangozott, titokzatos gitár a NAMM Show-n sem volt jelen, mindenki azt gondolhatott róla, amit akart. Most végre hivatalosan is bemutatták. Sok idő eltelt azóta, hogy bármit is hallottunk a Gibson titokzatos, új fazonú tömörtestű gitárjáról, amit a CES-en (Consumer Electronics Show) lehetett látni először, de feltűnően távolmaradt a NAMM Show-ról. Végül is most itt van, a Modern Double Cut Standard gitár alakjában hivatalosan is megtestesült. Az új double-cutaway fazonú testforma az eltolt szarvakkal első ránézésre inkább emlékezet egy PRS, vagy Yamaha gitárra, mint bármelyik Gibsonra. Az új forma mellett talán a legfontosabb újdonság a speciálisan kidolgozott, finoman elsimított, mélyen a testbe nyúló nyakillesztés, ami kényelmes hozzáférést enged a 24 érintős nyak legfelsőbb fekvéseihez, ugyanakkor hosszabb hangkitartást is eredményez. Az egy darab mahagóni fából készült médium „C” profilú nyakra 12 colos rádiuszú rózsafa foglap került, melyen a szokásos trapéz alakú gyöngyház pozíciójelölők láthatók. És van még valami: az Apex fej, ami jelentsen bármit, annyi látható, hogy a hátoldala nem sima, hanem középen kiemelkedik és a kulcsoknál ívelten kimélyített. Ami viszont tradicionális Gibson, az a mahagóniból készült test juharfa tetővel és természetesen nitrocellulóz lakkozással. A szerelvények is hagyományosnak mondhatók: az ABR-1 húrláb, a Grover kulcsok és a Stop Bar húrtartó, mindez nikkel színben. A hangszedők egy 57 Classic Plus a nyaki pozícióban, és egy 57 Classic húrláb pickup, melyekhez egy hangerő, egy hangszín potméter és egy Switchcraft pickup-váltó kapcsoló tartozik. A gitárok hatféle színben kaphatók: Bullion Gold, Metallic Alien Green, Candy Apple Red, Ebony, Heritage Cherry Sunburst és Sterling Fade. Az új Gibsonok nem olcsók – javasolt kiskereskedelmi áruk 3 999 USD – de ne felejtsük el, a gitárok kézzel készülnek Amerikában, és ha a minőség-ellenőrzés is jól működik, ezek nagyszerű hangszerek lehetnek. Pillanatnyilag a Gibson limitált kiadásról beszél, de soha nem tudhatjuk, bármikor a Gibson kínálat állandó darabjává válhatnak. Bővebben: Gibson Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó