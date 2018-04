Címlap » Hírek » Future Impact I.- basszusgitár szintetizátor és effekt Future Impact I.- basszusgitár szintetizátor és effekt Az eredeti pedál megalkotása óta eltelt idő azt is jelentette, hogy ma már sokkal gyorsabb processzorok állnak rendelkezésre. A Future Impact „motorja“ több mint százszoros számolási kapacitással bír. Ez a teszt két szempontból is különleges. Egyrészről egy teljesen magyar fejlesztésű és gyártású eszközről van szó. A PandaMIDI vezetője és fejlesztő mérnöke az a Szalay András, akinek a neve ismerős lehet mindazoknak, akik a gitárszintetizátorok fejlődését követték (Shadow, Axon), de az Akai, Fishman és más cégek részére is fejlesztett illetve fejleszt eszközöket a mai napig. A másik különlegesség számomra, hogy mindig igyekeztem elfogulatlan teszteket írni, ezt most nem ígérhetem teljesen meg, a Future Impact születésekor én is ott bábáskodhattam, a magam szerény eszközeivel (gyári preset beállítások egy részének megalkotásával, ezekhez hangzó demók elkészítésével, ötletek) részt vehettem a megalkotásában. Az előzményekről A Future Impact létrejöttének van egy fontos történeti előzménye. Az Akai cég a 90-es évek közepén, a samplerek és szintetizátorok mellett elkezdett gitár és basszusgitár effekt pedálokat is gyártani. Ezek közül volt az egyik a Deep Impact névre hallgató basszu s gitár szintetizátor pedál. A maga idejében nem lett igazán sikeres és viszonylag hamar abba is maradt a gyártása. Jó pár évvel később viszont felfedezték jelentős hatású basszusgitárosok, többek között a Muse, a Jamiroquai és a Phish zenekarokból. Így a pedál hirtelen keresett cikk lett és a jó állapotú használt példányok az eredeti ár többszöröséért cseréltek gazdát. Az egyik legnagyobb basszusgitáros közösségi portál a TalkBass, itt elindult egy blog Deep Impact reissue címmel, az elindítója egy más dolog miatt véletlenül kapcsolatba került Szalay Andrással, és a blog megpróbálta felmérni, hogy milyen igény lenne egy olyan pedálra, ami tudja azt, amit az eredeti Deep Impact tudott. Nagyon komoly érdeklődést tapasztaltak, és közben persze új igények, ötletek is felmerültek. Az eredeti pedál megalkotása óta eltelt idő azt is jelentette, hogy ma már sokkal gyorsabb processzorok ál l nak rendelkezésre. A Future Impact „motorja“ több mint százszoros számolási kapacitással bír. Így egyrészt a hangminőséget is lehetett javítani (24 bites AD/DA átalakítók, 32-bites algoritmus, magasabb oversampling), illetve új funkciók számára is bőven maradt hely. Future Imapct I. Az eredeti Deep Impact esetében összesen 9 gyári program közül választhattunk, és ezeket korlátozott módon a pedálról szerkeszthettük. A Future Impact I. esetében 99 programunk van és a pedálon való editálás mellett, számítógépes szerkesztő programmal teljes mélységében editálhatók a beállítások, és teljesen át is írhatók. A szerkesztő program működéséhez szükség van MIDI interface eszközre, a pedálon ehhez a MIDI ki- és bemenet megtalálható. A működtető firmware program is MIDI-n keresztül ezzel a programmal frissíthető, a megjelenés óta több javítás és új funkció is bekerült a pedálba, a legutóbbi 2.03 esetében például a beépített hangoló funkciója. A pedál maga fizikailag 15,5 x 12,5 x 6,5 cm méretekkel rendelkező masszív öntött fém dobozban foglal helyet. Két kapcsoló gomb található rajta, az egyik az effekt ki- és be kapcsolására szolgál, a másik a programok léptetéséhez. Három karakter kiírására alkalmas numerikus LED a kijelző. Két potméter a bemeneti illetve a kimeneti szintek beállítását teszi lehetővé. Ezeken kívül a paraméterek beállítására szolgáló, 11 állású kontroller, illetve egy végtelenített érték állító kontroller, amely nyomógombként is funkcionál, teszi teljessé a kezelő szervek listáját. A pedál hátoldalán a már említett MIDI csatlakozók mellett a be- és kimeneti csatlakozók illetve a külső tápegység csatlakozója található. Külső tápegységet nem kapunk a pedálhoz, de akármilyen Boss bekötésű használható hozzá, amelyik stabilizált és legalább 100 mA áramerősséget lead. A Future Impact I. szintetizátora virtuál analóg, 4 oszcillátoros, ezek mindegyike fűrész, háromszög és négyszög jelek kombinációját tudja generálni, az integrált fold-over torzítással együtt. A szintetizátor a MIDI bemenetről is vezérelhető, ilyenkor egy billentyűről modulként használhatjuk a pedált. Basszusgitárral meghajtva az onnan érkező analóg jel (az A/D átalakitás után) fogja vezérelni az oszcillátor és a szűrő részt. Formáns szűrő hangzás lehetőség is van, illetve zajgenerátort is használhatunk. A szintetizátor hanghoz a száraz basszusgitár hangon kívül hozzákeverhető a harmonizer és torzító rész hangja is. A lánc legvégén még effekt (equalizer, dual delay, overdrive) is módosíthatja a hangzást. Összegzés Magam nem vagyok basszusgitáros, de több basszusgitárossal is teszteltük a pedált. Precíz pengetés esetén, az egyszerre megszólaló húrok kerülésével, a hangok közti „koszolások“ mellőzésével nagyon jól lehet rajta játszani, nagyon ritkán hallani követési hibákat. Persze van olyan basszusgitáros, akinek ezt nehezebb megszokni, de még ilyen esetben is egyszerűbb lehet, mint az adott szintetizátor rész billentyűvel való bejátszásának a megtanulása. Lehetőség van a torzított basszusgitár hang elejének a hozzákeverésére a szintetizátor hanghoz, ez nagyban segíthet elfedni a kisebb hibákat. A Future Impact ára jelenleg 399 EUR, és ez nem kevés, de nem is olyan kiugró egy top kategóriás basszusgitár pedál esetében. Mint az elején leírtam, teljesen elfogulatlanul talán nem tudok nyilatkozni, de én a PandaMIDI oldalán (http://pandamidi.com/) leírt szlogent, miszerint ez a legforradalmibb basszusgitár eszköz, amit idáig terveztek, csak megerősíteni tudom. Lippényi Gábor