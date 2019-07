Címlap » Tesztek » Erősítők » Friedman JJ Junior 20 W fej és kombó Friedman JJ Junior 20 W fej és kombó Az Alice In Chains gitárosának hangzása egy kis dobozban – a Friedman Amplification bemutatta az új 20 Wattos Jerry Cantrell signature JJ Junior fejet és kombót. Dave Friedman és Jerry Cantrell közös munkájának eredményeként készült el az Alice In Chains gitárosának első signature modellje, a Friedman JJ-100 erősítőfej, ami azonnali sikert aratott. A most megjelent 20 Wattos változat, a JJ Junior fej és kombó tervezésekor az volt a közös szándék, hogy az új modell hangzása minél inkább megegyezzen az elődjével, ugyanakkor jelentősen csökkentsék a teljesítményt, és rugalmas, sokoldalú, stúdióban, színpadon és gyakorlásra egyaránt alkalmas erősítőt hozzanak létre, masszív „a la Jerry” rock hangzásokkal megpakolva. A JJ-Junior is kétcsatornás (DIRTY, CLEAN), az előerősítőjében 3 db 12AX7, a végfokban pedig 2 db EL84 cső állítja elő azt a telített, komplex, felharmonikusokban gazdag hangzást, ami a JJ-100-at oly népszerűvé tette, de a Clean csatorna AC30-szerű tiszta hangja is ott lapul a kis erősítőben. A demó videó tanúsága szerint a Clean csatornát is bele lehet tekerni egészen kellemesen crunchos, bluesos hangzásokba. Persze a fej fő erőssége a DIRTY csatorna, melynek szinte végtelen hangzás variációit kivételesen alaposan mutatja be a videó. Ameddig a CLEAN csatorna mindössze egy hangerőgombot, és egy Bright kapcsolót kapott, a DIRTY csatorna Gain, Master, Treble, Middle és Bass potikkal rendelkezik, a Presence gomb pedig mindkét csatornára hatással van. Három apró, kétállású kapcsolót is felfedezhetünk a kezelőgombok felett, a legszélső a Bright, középen a csatornaváltó, balra a JBE kapcsoló, ami Friedman elmondása szerint még több gaint és felharmonikus tartalmat ad a hangzáshoz. A full csöves fejet ellátták hangszóró emulált XLR kimenettel is, és a műterhelésnek köszönhetően a kimenet hangszóró csatlakoztatása nélkül is alkalmas felvételre. A hátsó panelen kaptak helyet az effekt loop send/return aljzatai, a földleválasztó kapcsoló, a lábkapcsoló csatlakozója és az impedancia váltó kapcsolóval ellátott két hangfalkimenet, vagyis két ládát is csatlakoztathatunk az erősítőhöz. Az erősítő háza balti nyírfából készült, esztétikus fekete Tolex borítással, és ugyanazzal a mintázatú „hangszóró” vászon betéttel, mint amit nagy JJ-100-on láthatunk. A fej kombó változatát egy 16 Ohmos Celestion G12M Creamback hangszóróval szerelték fel. A Jerry Cantrell JJ-Junior fej egyaránt jól használható metal, rock, vagy blues zenére, a kézzel forrasztott, csak prémiumkategóriás alkatrészekből épített fej nem olcsó, de ezért az árért egy kivételesen sokoldalú, sokféle stílusban helytálló, valóban egyedi hangú erősítőt kapunk. Fontosabb adatok:

Teljesítmény: 20 W

Két csatorna – Dirty / Clean

Csövek: 2 x EL 84, 3 x 12AX7

Hangfalkimenet: 8 és 16 Ohm

Tartozék egygombos lábkapcsoló Fej Méretek: 457 x 216 x 210 mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly: 9,97 kg

Tájékoztató ár: 1 690 EUR

Kombó

Méretek: 438 x 298 x 438mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly: 23,6 kg

Tájékoztató ár: 1 899 EUR További információk: Friedman Amplification Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó