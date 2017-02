Címlap » Legfrissebb » Frankofón Fesztivál: Cleo T. (FR) Belau Frankofón Fesztivál: Cleo T. (FR) Belau Ahogy az elmúlt években, úgy idén is az A38 Hajón kerül megrendezésre a Frankofón Fesztivál záróestje, úgy idén az Acid Arab, Elodie Frege és az áprilisban visszatérő Perturbator után Párizs legsokoldalúbb énekesnő-tehetsége, Cleo T. látogat a fedélzetre az eseménysorozat részeként. Éteri folk, cabaret noir, francia sanzon és balkáni ütemek: a felsorolás látszólag csapongó, de nem kell aggódni - Cleo karaktere mindent megmagyaráz. Az eddig két nagylemezt a háta mögött tudó dalszerző-díva igazi femme fatale: saját határait összművészeti performanszok megvalósításával feszegeti, alkotási folyamatában a zene csak eszköz, ahogy minden műfaj és újraértelmezett hangulat is a kifejezés szolgálatában áll, ahogy a képiség is. Sanzoni érzékenysége és zaklatott dallamívei mögött nyilvánvaló érzelmi motiváció áll - nem véletlen, hogy korábbi kritikusai úgy jellemezték, Marlene Dietrich énekelt volna így, ha Hitlerrel kellett volna élnie a bajor mocsárvidéken. Persze az összkép korántsem ennyire sötét és kilátástalan - a feloldozás mindig jelen van, de a Berlinben élő Cleo T. zenéjében is a bejárt út jelenti a valódi folyamatot, amiben John Parish volt a mestere - a producer, aki PJ Harvey és Robert Wyatt mögött állt.

És persze Cleo T. is a megújulás erejében hisz: legújabb lemezén tizenegy ország zenészei kísérik, így zenéjében a francia pop, a neosoul, a nyolcvanas évek szintetizátor-popzenéje, a balkáni folklór és a funk is találkozik, a műfaji kavalkádot pedig a chanteuse karaktere fogja össze. Koncertjei lényegében performanszok, ahol a tánc és a vizualitás épp olyan hangsúlyt kap, mint zenei nyitottságának francia szabadossága. Az A38 Hajóra eljutó lemezbemutató turnéjával többek között a cseh Palác Akropolist, a torontói Canadian Music Weeket, valamint a walesi Focus fesztivált is megcélozza majd, így joggal állítjuk, hogy a And Then I Saw A Million Skies Ahead dalai feltehetően akkora fókuszt adnak majd Cleo T. jelenségértékű alkotásának, amiben legutóbb a Christine & the Queensnek lehetett része. A zenekar tagjai Cleo: ének, theremin, zongora

Valentin ‘Almighty’: cselló, bendzsó, mandolin

Eric Birdream: dobok és ütőhangszerek

Colonel Mitch: bőgő

Nicolastone: gitár

Gregor Autey: akusztikus gitár Lemezek And Then I Saw A Million Skies Ahead, 2017

Songs of Gold and Shadow, 2015 Facebook >>> | Instagram >>> | Twitter >>> | YouTube >>> | Deezer >>> | Soundcloud >>> Extrák Shine (videoklip) We All (videoklip) Az este teljes értékű társ-főzenekara a tavalyi év egyik legnagyobb meglepetése, a Belau lesz. Kedves Péter producer négytagú formációja az utóbbi évek egyik legizgalmasabb és legszerethetőbb hazai elektronikus lemezével rukkolt elő 2016 végén. A The Odyssey dupla teltházas lemezbemutatója az A38 Hajó kiállítóterében volt novemberben, és a tizenkét dalos felvétel azt az érzékeny, elegáns elektronikát honosítja meg a hazai zenei életben, ami eddig mindig is hiányzott a hosszú utazások vagy éjszakai merengések aláfestéséből. Az albumon egyben a hazai underground zenei élet dívái is arcképcsarnokot alkotnak: Myra Monoka, Herrer Sári, Antonia Vai és Dallos Bogi Szécsi Böbével kiegészülve minden dalhoz hozzá tudták tenni saját karakterüket, amitől a The Odyssey utaztató alapélménye is új színekkel gazdagodhatott. Az első koncertjét az A38 Hajó koncerttermében Com Truise vendégeként adó Belau most teljes értékű programmal, számtalan sikeres külföldi és hazai fesztivál-, valamint klubfellépéssel a háta mögött adja egyetlen tavaszi fővárosi klubkoncertjét a Frankofón Fesztivál záróestjén.

2017. március 24., péntek 20:00 A38 Hajó Koncertterem – Petőfi híd budai hídfő A belépés az eseményre ingyenes. A koncert a Francia Intézet támogatásával valósul meg. www.a38.hu