Címlap » Hírek » Frankfurt Musikmesse és Prolight+Sound 2017 hírek Frankfurt Musikmesse és Prolight+Sound 2017 hírek Az Audio-Technica bemutatja csúcskategóriás 50-es szériájú stúdiómikrofon kínálatának új modelljét. Az Audio-Technica a Prolight+Sound 2017 alkalmával mutatja be csúcskategóriás 50-es szériájú stúdiómikrofon választékának harmadik modelljét. Az eredeti AT5040 énekmikrofon és AT5045 hangszermikrofon után a kivételes dinamikai átfogású AT5047 bővíti a kínálatot. Az AT5040 egyedi, négy négyszögmembrános konstrukcióján alapuló AT5047 egy kardioid kondenzátor mikrofon transzformátorcsatolt kimenettel, ami figyelemreméltóan sima hangkaraktert nyújt, és magas hangnyomás kezelést biztosít, a mikrofon előerősítő vagy a keverőbemenet túlterhelésének kockázata nélkül. A széles skálán változó dinamika kezelésének képességével, az új modell arra készült, hogy mindenben kiemelkedően teljesítsen, a pergődob seprűzésétől az erőteljes énekig, a gitárerősítőtől a rézfúvós hangszerekig. A többi 50-es szériás modellhez hasonlóan, az AT5047 is kézi készítésű, alumíniumból és rézből gyönyörűen megmunkált darab, specifikusan hozzá kifejlesztett belső felfüggesztéssel, mely izolálja a kapszulát a mikrofontesttől. Az AT5047-hez mellékelt elegáns, egyedi tervezésű AT8480 mikrofontartó további izolációt biztosít a stúdióban fellépő ütésektől és mechanikusan csatolt rezgésektől. Az AT5047 szivaccsal bélelt egyedi keménytokban, 1 300 000 Ft (3999 €) bruttó áron lesz kapható, Európában várhatóan 2017 nyarától. Az Audio-Technica-ról

A nemzetközi hangtechnikai világ élvonalában eltöltött több mint 50 évvel, az Audio-Technica vezető újító az elektroakusztikai átalakítók területén; mikrofonok, vezetéknélküli mikrofonok, fejhallgatók, keverők és egyéb elektronikák elismert fejlesztője és gyártója. Az Audio-Technica felhasználók között megtalálható a Metallica, Gwen Stefani, a Linkin Park, Rudimental, Faithless, vagy Magyarországon Pál István Szalonna, a CimbaliBand, Csányi István, Kaszás Péter, Köteles Leander, a Nomad, Lukács Peta, a Dorothy és még sokan mások. További információk az Audio-Technica termékeiről: http://www.audio-technica.hu/products