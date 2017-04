Címlap » Hírek » Frankfurt Musikmesse 2016 előzetes Frankfurt Musikmesse 2016 előzetes Yamaha akusztikus hangszerek DPA mikrofonokkal a Frankfurti Musikmesse és Prolight+Sound Show-n Két világcég, a Yamaha Music Europe és a DPA Microphones elhatározták, hogy a 2016-os Frankfurti Musikmesse és Prolight+Sound Show alkalmából egyesítik erőiket, hogy demonstrálják két csúcstechnológia összefogásának előnyeit. A korábbiakhoz hasonlóan, a Yamaha jelenléte mindkét eseményen jelentős lesz. A cég a hangszereit a Portalhaus-ban fogja kiállítani, míg a professzionális audió termékeiket a Prolight+Sound részen, a 3.1 csarnok E50-es pavilonjában tekinthetik meg a látogatók. A DPA mikrofonok szintén a Prolight+Sound területén, a 4.1 csarnok C11 standján kerülnek bemutatásra. A Yamaha színpadán, az élő bemutatókhoz a DPA d:vote™ hangszer és d:dicate™ stúdió mikrofonjait alkalmazzák, míg a DPA standon Yamaha hangszerek állnak rendelkezésre demonstrációkhoz, workshopokhoz, de a látogatók ki is próbálhatják a hangszereket. „Nagy örömünkre szolgál, hogy prémium kategóriás hangszereket, prémium kategóriás mikrofonokkal bemikrofonozva mutathatunk be. Együttműködésünket tavaly kezdtük, és rájöttünk, hogy a közös munka mindkét cég számára kölcsönösen előnyös,” mondta Nils-Peter Keller a Yamaha Music Europe Pro Audio részlegének igazgatója. „A d:vote™ hangszer mikrofonok tökéletesek a zenekarban előforduló, gyakorlatilag bármilyen hangszer felsőfokon történő hangosítására, vagy felvételére. Számunkra ez nagyszerű és kézenfekvő lehetőség, hogy közelebbről megismerjük a Yamaha céget, melynek hatalmas tapasztalata van olyan professzionális akusztikus hangszerek gyártásában, melyek képesek megmutatni, hogy miről is szól a tökéletes hangzás,” – tette hozzá Anne Berggrein a DPA marketing részlegének alelnöke. A Yamahát talán nem kell bemutatni senkinek, a világ egyik legsikeresebb professzionális hangszereket gyártó cége, akik tökéletesen ötvözik a tradicionális hangszerépítő mesterségbeli tudásukat a mai modern zenei technológia terén betöltött úttörő szerepükkel. A cég termékskálája hihetetlenül széles, készítenek akusztikus, digitális, és hibrid zongorákat, hordozható billentyűs hangszereket, gitárokat, akusztikus és elektromos dobokat, szimfonikus zenekarban használatos hangszereket, szintetizátorokat, professzionális digitális és analóg hangberendezéseket, audió-vizuális, valamint Hi-Fi eszközöket. A DPA Microphones (Danish Professional Audio) piacvezető dán cég, amely felsőkategóriás, kondenzátor mikrofonok területén kínál megoldásokat professzionális felhasználási területekre. A DPA elsődleges célkitűzése – függetlenül attól, hogy színpad, stúdió, színház, vagy rádió a felhasználási környezet – hogy a lehető legjobb minőségű mikrofonokat kínálja az adott feladat megoldásához. A DPA mikrofonjai tervezésénél és gyártásánál nem törekszik kompromisszumra, és ennek eredményeként termékei világszerte elismertek és híresek kivételes hangtisztaságukról, páratlan technikai megoldásaikról, megbízhatóságukról, de legfőképpen természetes, színezetlen, torzításmentes hangjukról. Nem véletlen, hogy a DPA mikrofonokat mind a zenészek, mind a hangmérnökök nagyra értékelik, számos turnézó világsztár használja, de népszerűek színházakban, stúdiókban és tévé stúdiókban is. A Prolight+Sound eseményei április 5-től április 8-ig tartanak, a Musikmesse pedig április 7-től április 10-ig tart nyitva. A Frankfurti Zenei Vásár hivatalos oldala

