Címlap » Hírek » Frankfurt Musikmesse – programok események Frankfurt Musikmesse – programok események Már korábban is írtunk az idei Musikmesse várható programjairól, ezúttal egy sokkal részletesebb tájékoztatást, betekintést szeretnénk nyújtani a Musikmesse és a Prolight + Sound tervezett eseményeibe. Musikmesse és Prolight + Sound 2018: szorosabb összefonódás és nagyobb hangsúly a szakmai eszmecserén

A Musikmesse (2018. április 11-14.) és a Prolight + Sound (2018. április 10-13.) szakvásárokon a gyártó vállalatok találkoznak a világ minden tájáról érkező kereskedőkkel, a hangszer-, rendezvény- és médiatechnikai piac profi szereplőivel, valamint a zenészekkel. A múlt évben összesen mintegy 100.000 látogató érkezett 144 országból a vásárvárosba. 2018-ban is számos bemutatkozási lehetőség közül választhatnak a kiállítók a legkisebbtől a legnagyobbig: a mindenre kiterjedő „induló” standbérleti szolgáltatáscsomagtól a szabadterületen rendelkezésre álló élő bemutató területeken át a két szakvásár kísérő rendezvényein a márkajelzésig vagy más figyelemfelkeltő megjelenésig. A rangos nemzetközi vásárpáros 2018-ban még szorosabban összefonódik. Újdonság lesz az „Audio, DJ & Recording” termékcsoport összefogása a 4.1-es csarnokban, valamint a csarnokkiosztás további optimalizálása is. A zajcsökkentési intézkedésekkel, valamint a szerdai, csütörtöki vásárnapon és péntek délelőtt a szakmai látogatókra történő összpontosítással a zeneipari és oktatási szakemberek, valamint a profi zenészek ágazati seregszemléjeként és ötletadójaként erősíti jó hírnevét. A zenerajongók péntek délután és szombaton kedvezményes magáncélú látogatói belépőt vásárolhatnak. A nagy sikerrel bevezetett rendezvények, mint például a Drum Camp és a Guitar Camp, a Musikmesse Festival, valamint a Silent Stage különbemutató 2018-ban is várják a látogatókat.

Fotó: Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Pietro Sutera Összefogja erőit a vásárpáros: Audio, DJ & Recording a 4.1-es csarnokban

Az Audio, DJ & Recording termékcsoport új, központi fekvésű bemutatkozási lehetőséget kap. A szegmenshez tartozó kiállítók eddig a vásárváros két részén mutatkoztak be – a 4.1-es csarnok új koncepciójának bevezetésével az egyes kiállítóknak elég egyetlen standról megszólítani a Musikmesse és a Prolight + Sound látogatóit. Ez a csarnok a vásárváros kellős közepén fekszik, és a Musikmesse összes vásárnapján várja a látogatókat. A csarnok kínálatában elsődlegesen azok a termékek szerepelnek, amelyek nem csupán a rendezvény- és médiatechnika profi felhasználóinak, hanem a zenészeknek, zenei producereknek és zeneipari kereskedőknek az érdeklődésére is számot tartanak, mint például a mikrofonok, az effektek és jelfeldolgozó processzorok, kábelek, keverőpultok és vezérlések, felügyeleti eszközök, gyártási eszközök, a DJ-felszerelés, valamint a hangfelvételi hardverek és szoftverek. Az (élő) hangosításhoz és a fix telepítésű rendszerekhez kapcsolódó termékeket a látogatók változatlanul a 3.1-es csarnokban találják. Fotó: Messe Frankfurt Exhibition GmbH A 4.1-es csarnok egy további részében található a 2017-ben bevezetett „Silent Stage” különbemutató, ahol a tiszta hangzás és a hatékony monitoring megoldások innovatív színpadtechnikai koncepcióját mutatják be, mellette pedig a keveréssel, mikrofonokkal és a gyártással foglalkozó előadások, a Sound & Recording Lounge is helyet kapott. Fotó: Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Pietro Sutera Optimális csarnokkiosztás, az egyes szakmai közösségeknek vagy épp a kereskedőknek szóló bónuszprogramok

A Musikmesse minden más európai rendezvénynél szélesebb körben mutatja be a hangszerek és stílusirányzatok sokféleségét. A termékek átfogó bemutatása mellett célirányos tartalmat is kínál a különböző zenei közösségeknek. A Drums, Percussion, Guitars + Amps szegmens fénypontjai közé tartozik a Drum Camp és a Guitar Camp, ahol élvonalbeli nemzetközi dobosok és gitárosok exkluzív fellépései mellett műhelymunka és mesterkurzusok várják az érdeklődőket. A „Brandworlds” keretében a kiállítók a Drum Camp és a Guitar Camp tőszomszédságában csábító standokon mutatkozhatnak be. A 9.0-ás csarnokba költözött elektromos gitárok már csak egy kőhajításnyira vannak az akusztikus gitároktól a 8.0-ás csarnokban. Fotó: Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Pietro Sutera A Piano & Keys kínálati csoport a 11.0-ás csarnokba, a Portalhaus vásárkapu mellé költözik. Az idén visszatérő „Piano Salon Europe” önálló platformot kínál az európai zongoragyártóknak a színvonalas pianínók és versenyzongorák bemutatására. A csarnok egy része a bemutatkozásra és előadásokra szolgál, ahol többek között az „Év zongoristája” díjat is átadják. 1 / 2 Következő > Utolsó >> Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó