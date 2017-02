Címlap » Hírek » Framus és Warwick újdonságok Framus és Warwick újdonságok A Framus & Warwick Custom Shop részlege vadonatúj prémium kategóriás modelleket mutatott be. Az 50-es, 60-as években rendkívül jól csengett a Framus márkanév és világsztárok játszottak Framus hangszereken. Paul McCartney is használt Framus gitárt, állítólag egy ilyen hangszeren írta a When I'm Sixty-Four című dalt, és annyira kedvelte ezt a gitárt, hogy a mai napig is használja stúdióban. Elvis Presley Framus Tango és Riviera gitárokon játszott, John Lennon egy 12 húros Hootenanny gitárt pengetett, de Keith Richards, Bill Wyman és David Bowie is használt valamilyen Framus gitárt. Később, a 70-es évek végén, állítólag az olcsó japán gitárok megjelenése miatt, a cég csődbe ment. 1995-ben Hans-Peter Wilfer – az alapító Fred Wilfer fia – a Warwick GmbH & Co Music Equipment KG részeként újraélesztette a céget. Azóta ismét gyártanak gitárokat és gitáralkatrészeket is, valamint kis szériás csöves high-end erősítőket. A Warwick márkanevet pedig azt gondolom, nem kell bemutatni senkinek, ez a név mára már az egyik legnagyobb, csúcskategóriás basszusgitárokat gyártó céget jelzi. Ezúttal két vadonatúj, a Custom Shop részleg által készített hangszerről kaptunk anyagot, ezt kívánjuk megosztani olvasóinkkal. Framus Custom Shop Masterbuilt - WH 1 for Nico Elgstrand Ezt a zúzásra született modellt a svéd Entombed death metal zenekar gitárosa, Nico Elgstrand részére tervezte a Framus Custom Shop műhelye. A mahagóni testű Seymour Duncan öregített króm borítású hangszedőkkel szerelt „arrow” fazonú metál gépezet szinte vonzza a tekintetet. Specifikáció

Test anyaga: mahagóni

Nyak anyaga: mahagóni

Konstrukció: testen átmenő nyak

Fogólap: tigriscsíkos ébenfa

Fogólap rádiusz: 305 mm (12”)

Menzúra: 648 mm

Felső nyereg: Graphtech

Fogólap berakás: "DYNGWIE" felirat a 21. érintőnél

Pozíció jelzők: világító pontok a fogólap oldalán

Érintők: 24 extra magas érintő, nikkel/ezüst (1,3 mm széles; 2,9 mm magas) lekerekített élekkel

Hangolókulcsok: Graph Tech Ratio satus kulcsok, fa gombokkal

Hangszedők: Seymour Duncan PhatCat / SH-78 öregített borítással

Kezelőszervek: Vintage Framus gomb 4T, 3 állású pickup váltó

Koptatólap: nincs

Húrláb: Tonepros Tune´O´matic

Szín: öregített fekete

Balkezes változat: nincs

Húrok: Cleartone Strings (.010"- .046")

Súly: 3,7 kg Warwick Custom Shop - Masterbuilt - Streamer Stage 2 NT Afzélia testtel, natúr olaj lakkozással - #16-3264



A Warwick Custom Shop Masterbuilt sorozatában vadonatúj, afzélia testtel készülő Streamer Stage 2 NT modellt mutatott be. Az afzélia fa Nyugat-és Közép Afrikában honos meleg narancsbarna színű fa, ami fény és a levegőben jelen lévő oxigén hatására fokozatosan sötétedik és színét tekintve hasonlóvá válik a mahagóni fához, de annál nehezebb hangszerfa. Specifikáció

Test anyaga: kézzel válogatott sötét tónusú afzélia

Konstrukció: testen átmenő nyak (hidden neck)

Nyak anyaga: 7 rétegű wenge, afzélia csíkokkal

Fogólap: wenge

Fogólap rádiusz: 26”

Fogólap berakás: Yin Yang

Pozíciójelölők: világító pontok a fogólap oldalán

Menzúra: 34”

Felső nyereg: Just-A-Nut III réz

Húrgépek: Warwick húrgépek, fa gombokkal

Érintők: 24 jumbo bronz extra kemény, IFT technológiával kidolgozott bundvég

Hangszedők: Active MEC J/J

Elektronika: lítium elemmel üzemelő aktív, háromutas Warwick elektronika

Potméterek: hangerő, balansz, közép, magas / mély emeletes potméter

Koptatólap: nincs

Húrláb: két részből álló tömör réz Warwick húrláb

Hevedertartó: Warwick biztonsági záras

Balkezes változat: nincs

Szín: natúr olaj lakkozás

Szerelvények: aranyszínű

Húrok: Warwick EMP-strings 045" - 135" (38301M)

Súly: 4,5 kg

Tartozék: Warwick User Kit, kézzel készített eredeti bőr Rockbag puhatok

A két gitár áráról egyelőre nem kaptunk információt. A Framus és Warwick gitárokat megtalálod a Rockforth Hangszerboltban.