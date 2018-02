Címlap » Hírek » Framus Custom Shop Masterbuilt - Phil XG gitár Framus Custom Shop Masterbuilt - Phil XG gitár Phil X, a Bon Jovi gitárosa új signature gitárt kapott a Framus Custom Shop Masterbuilt műhelyétől. A Framus – Warwick cég gitárjairól többnyire a nagyszerű Warwick basszusgitárokkal kapcsolatban szoktunk írni. Pedig az 50-es, 60-as években rendkívül jól csengett a Framus márkanév és világsztárok játszottak Framus hangszereken. Az utóbbi években a nagyhírű gyár akusztikus gitárjait egyre nagyobb elismerés övezi, mi most mégis egy Framus Custom Shop Masterbuilt Phil XG elektromos gitárt szeretnénk bemutatni. Phil X görög származású kanadai gitáros és zeneszerző, 2013-tól Richie Sambora helyére került a Bon Joviba, de játszott Tommy Lee, Alice Cooper és Orianthi lemezein is. Phil X ESP és Gibson gitárok mellett számos Framus elektromos és akusztikus gitárt is használ és több Framus signature modell viseli a nevét. Ezek közül a legfrissebb, a már említett Framus Custom Shop Masterbuilt Phil XG Meteor Crush gitár melynek felületén egy meteor becsapódása ábrázolódik. A hangszer formája leginkább egy Gibson SG-re emlékeztet, azonban ezen a gitáron egy single-coil és egy humbucker pickupot láthatunk. Úgy látszik Phil X-nek az SG a kedvenc gitárfazonja, mert a többi Framus signature modellje is ilyen alakú, a legkülönbözőbb pickup konfigurációkkal. Ennek a rendkívül látványos, testen átmenő nyakú gitárnak a teste és a nyaka is mahagóniból készült, a fogólap anyaga tigriscsíkos ébenfa. A fogólapon 24 lekerekített szélű érintőt találunk, a hangszer menzúrája 628 mm-es. A pozíciójelölők a fogólap oldalán elhelyezett világító pontok, de a 12. érintőnél alumíniumból készült koponya díszeleg. A két hangszedő Seymour Duncan, a nyaknál egy STK 10, a húrlábnál pedig egy single-coil méretű Little JB Bridge továbbítja a jelet. A hangzást egy hangszín- és egy hangerőgombbal, valamint egy háromállású kapcsolóval lehet kontrolálni. Érdekes módon a pickup váltó nem a szokásos bekötésű, pozíciói: párhuzamos / single-coil / soros. A felső nyereg 43 mm széles fekete Graph Tech Tusq, a hangolókulcsok Graph Tech Ratio satus kulcsok, a húrláb TonePros gyártmányú. A fenti videó szemléletesen bemutatja, hogyan is mutat ez gyönyörű hangszer. A másik videón pedig az látható, hallható, hogyan játszik egy másik – Phil XG Mint Green Aged Framus signature gitárján – Phil X. További információk: http://www.warwick.de/en/Framus-.html Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó