Az úttörő cég legújabb high-end multieffektjét, a Fractal Audio Axe FX III padlóváltozatát, a Fractal Audio FM3-mat teszteltük. A 2010-es években indult a modellezős multieffektek egy új generációnak forradalma, melynek során végre eljutott a technológia arra a szintre, ahol már kompromisszummentes, professzionális felhasználásra is lehetőséget adnak ezek az eszközök. E forradalom megkerülhetetlen tényezője, illetve az egyik legjelentősebb úttörője a Fractal Audio, mely a mai napig a modellezős multieffekt brand-ek csúcsragadozójának mondható. Jelen tesztünkben a cég nemrég megjelent legújabb termékét, a zászlóshajó Axe FX III padlóváltozatú kistestvérét vesszük szemügyre, mely az FM3 névre hallgat. Összerakás, design

A Fractal Audio FM3 az egyik (…ha nem „A”) legmasszívabb kivitelű padlómultieffekt, ami jelenleg létezik a piacon. Konkrétan úgy van összerakva, mint egy tank. A kiváló minőségű fémház kétoldalt külön megerősítet, csúszásmentes keretekkel rendelkezik, melyek oldalán, a szellőzőnyílások ötletes módon „Fractal Audio” logó alakúak. Az eszköz kezelőfelületének sávjában oldalt két fém fogantyú gondoskodik annak védelméről, illetve felel az egyszerű fogásért, könnyű szállíthatóságért. Az FM3 megjelenésére is igaz a Fractal Audio-ra jellemző két ismérv, miszerint egyidejűleg jelen van benne a brutálisan masszív megépítés, és az elegáns, letisztult funkcionalitás.

Kezelőfelület, szolgáltatások

A Fractal korábbi modellezős padló multijánál, az AX8-nál magán az egységen való szerkesztés meglehetősen bonyolult volt. Bár az erősítőmodellel kapcsolatos fő funkciók ki voltak helyezve dedikált potméterekre, ami nagyon nagy előnyt jelentett, de már egy effekt alapvető módosítása is annyi időt vett igénybe, ami nem reális például koncert körülmények között, nem is beszélve a mélyebb paraméterezésekről. Az FM3 esetében lényegesen átláthatóbb, és egyszerűbb a kezelés, köszönhető ez többek között a nagyobb méretű, színes kijelzőjének, illetve a négyirányú „NAV” névre hallgató navigációs gombjainak. Hardveres kezelőfelülete egy az egyben a rackes nagytestvér Axe FX III funkcióit tartalmazza, melynek egyszerűsége lehetővé teszi, hogy számítógép nélkül, magán az egységen akár a nulláról létrehozzunk egy-egy effektláncot. Emellett nyilván az ingyenesen letölthető szoftverrel (FM3-Edit) a legkényelmesebb a sound- illetve effektlánc-szerkesztés. Itt érdemes talán megemlíteni, hogy a nagytestvér Axe FX III-mal olyan szoros rokonságban vannak, hogy konkrétan a presetjeik egymásra tölthetők, csereszabatosak. Mind az FM3 kijelzőjén, mind az FM3-Edit szoftver felületén az effektláncunkat egy 12 x 4- es táblázatban, mátrixban szerkeszthetjük, melyek elemei az egyes effektblokkok, az őket összekötő vonalak, pedig a virtuális kábelek. Ilyen módon nagyon könnyen, és jól átláthatóan létrehozhatók párhuzamos effektutak, ki- és belépési pontok (ha a fő XLR kimenetek mellett effektloop-ot, illetve másodlagos kimenetet is használunk). Az egyes effektblokkok mindegyike négy különböző verziót (A, B, C, és D csatornát) tartalmaz, melyek közül egyszerre egy használható, de lehetővé teszi, hogy a rengeteg választási lehetőség közül négyet betárazzunk egy presetbe, ezek közül aztán preset-léptetés nélkül a lehető leggyorsabban válthatunk. Például az erősítőblokk négy csatornájára négy különböző erősítőt állíthatunk be, és az egyes soundokhoz presetváltás helyett csak az erősítőblokk A, B, C, D csatornája között kell váltunk. Másik példa: ha a különböző soundjainkhoz más-más jellegű, vagy csak eltérő paraméterezésű delay szükséges, akkor nem kell külön delay blokkot felhasználni, hanem egy blokkon belül megoldható a váltás. Ez a funkció, vagyis az effektblokkonkénti csatornák száma az AX8-hoz képes a duplájára nőtt. Hogy teljesen ki tudjuk aknázni az egy effektlánc adta lehetőségeket, ebben van segítségünkre a scene-funkció, mely a Fractal Audio korábbi termékeinek használói körében már jól ismert. Röviden annyi a lényege, hogy egy effektláncon beül „jeleneteket”, vagyis scene-eket hozhatunk létre, amelyek az adott lánc blokkjaival dolgoznak, vagyis egy kapcsolásra több effektet tudunk ki- illetve bekapcsolni, azokon csatornát, vagy egyéb paramétert váltani. Nevezhetjük ezt „preset a presetben” funkciónak is, lényegében olyan mintha egy analóg pedálboardot egy vezérlővel (loop switcher-rel) irányítanánk, csak itt egészen mély paramétereket is tudunk változtatni az egyes scene-eken belül, nem csupán egy-egy blokk ki- és bekapcsolását. Egy preseten belül 8 scene hozható létre, melyekbe menet közben is bele tudunk nyúlni, ha a lábkapcsolókhoz bizonyos blokkok ki- illetve bekapcsolását, csatornaváltását stb. rendeljük hozzá. Ilyen módon egy olyan rendszert kapunk, mely ötvözi a programozhatóság kényelmét (egy kapcsolással akár több váltás abszolválását), és az analóg-világhoz hasonló instant „belenyúlkálási” lehetőséget. Ha már ennyi praktikus lehetőségünk van, jogosan merülhet fel a kérdés, hogy: „…dehát 3 lábkapcsolóval ez hogyan lehetséges?”. A következő pontban erre adunk választ.

Három okos lábkapcsoló

Az FM3 teljes potenciáljának kihasználására, illetve a sok lehetőség közötti gyors váltáshoz nyilván valamilyen bővítés szükséges, de meglepően sok mindenre képes a beépített 3 lábkapcsoló is, ugyanis ezek kétfunkciós kapcsolók, és egy nagyon jól átgondolt rendszer szerint működnek. A két funkció annyit tesz, hogy a lábkapcsolók egyszeri, gyors megnyomásához, és egy picivel hosszabban nyomva tartott kapcsolásához két teljesen különböző funkció rendelhető. Így már azonnal 3-ról 6-ra nő az azonnali kapcsolási lehetőségeink száma. Az FM3 lábkapcsoló-funkcióit tekintve különböző „layout”-okat (elrendezéseket, beosztásokat) gyárthatunk. Egy layout 12 virtuális lábkapcsoló funkcióval rendelkezik, melyek közül egy időben 3 van kirakva a fizikai (valós) lábkapcsolókra, ezeket nevezi a Fractal View-nak, vagyis nézetnek. Ezeket a nézeteket felhasználva lapozgathatunk a lehetőségek között, hogy éppen mit csináljon a 3 kapcsoló. Az egyes nézetek közötti lapozgatást (gyárilag) a jobb, illetve baloldali lábkapcsoló hosszabban nyomva tartott kapcsolása hivatott végezni. Ez természetesen akár presetenként megváltoztatható. Az FM3 egy külső, (egy-, vagy akár kettő darab kétgombos) lábkapcsolóval is bővíthető, ezáltal a lábkacsoló feladatok közötti lapozgatás praktikusan egy-egy külső kapcsolóra is helyezhető. Alapbeállításként létezik egy „Master Layout” névre hallgató, a kapcsolókra vonatkozó kvázi főmenü, ahová a középső lábkapcsoló hosszabban kapcsolásával ugorhatunk. Itt egy kapcsolással kiválaszthatjuk, hogy preseteket, scene-eket, vagy egyes effekteket akarunk váltogatni, illetve kapcsolgatni a lábkapcsolókkal. Leírva ez meglehet, hogy komplikáltan hangzik, de az FM3-Edit szoftverrel nagyon átláthatóan, és könnyedén szerkeszthetjük lábkapcsolóink feladatait, ezáltal eddig példátlan módon jól ki lehet használni a mindössze 3 darab lábkapcsolót. Az FM3 praktikuma itt nagyon megmutatkozik: minden rack-es formátumú egységnél kisebb helyet foglal asztali effekt agyként. Élőben a három lábkapcsolóját használva is rengeteg feladat megoldható, de ha ez nem lenne elég, akkor bővíthető összesen négy további fizikai lábkapcsolóval. Akik pedig mindent egy gombnyomással szeretnek megoldani, és még több lehetőség közül szeretnének választani, azoknak ott a Fractal által gyártott FC6, FC12-es lábkapcsoló, melyek további 6, illetve 12 fizikai lábkapcsolót adhat a lehetőségekhez, illetve az FM3 Faslink II-es speciális kimenetén keresztül egy standard XLR kábel segítségével kommunikálnak, illetve kapják az energiaellátást. Természetesen más gyártó midivezérlő pedálja is képes irányítani az FM3-mat, ebben az esetben akár itt 12-nél is több lábkapcsoló varázsolható az integrált 3 mellé. Hangminőség, játékérzet

Ma már rengeteg modellezős multieffekt létezik egészen kiváló hangminőséggel. Külső füllel meghallgatva, zenei mixben a jobbak sokszor már szinte megkülönböztethetetlenek. Ami különbséget tesz köztük az a játékérzet. Amint az ember kézbe veszi a hangszert, és elkezd játszani az adott motyón, rögtön érzi azokat a nüanszokat, melyeket csak így tapasztalhat meg. Talán ez a legfontosabb, hogy az adott eszköz jól reagáljon arra, amit csinálunk a hangszeren, jó érzés legyen rajta játszani. Tágabb értelmezésben ugyanis az elektromos gitár, mint hangszer nem ér véget a fánál, és a hangszedőnél… az effektek, erősítő, láda és annak hangszórója, a mikrofonozás stb. mind-mind a sound szerves része, melyek egytől egyik visszahatnak a zenész játékára. Ezek realisztikus modellezése, és az élethű játékérzet létrehozása talán a legnagyobb kihívás egy modellezős cuccnál, és ebben járt mindig is élen a Fractal Audio. Rengeteg modellezős multit volt szerencsém kipróbálni az évek során, de ennél realisztikusabb, inspirálóbb élményben még nem volt részem. Az FM3 hangminőségre, és játékérzetre is olyan, mintha a szomszéd szobában egy erősítő lenne bemikrofonozva, és az lenne az ember keze alatt. Az FM3 esetében minden eddiginél több választási- és paraméterezési lehetőséggel rendelkezünk. 271 féle erősítő modell, 41 drive pedál, 51 féle reverb blokk… és még sorolhatnánk, hogy hányféle különböző effekt közül válogathatunk. Ezek a számok önmagukban is rengeteg lehetőséget adnak, de az egyes blokkok a legapróbb részletekig paraméterezhetőek. Egy erősítőmodellnél például megválaszthatjuk, hogy milyen feszültségen dolgozzon a cucc, a kimenőtrafó különböző paramétereivel variálhatunk, a hangszóró kompresszió mértékét változtathatjuk, germánium tranzisztor, vagy szilícium alkatrész legyen az egyes pedálok alkotóelemeinél stb. tehát gyakorlatilag mindenbe bele lehet nyúlni.



Megjegyzem, minden úgy teszi a dolgát, mint az életben (legalábbis amit kontrolálni tudtam a tapasztalataim alapján, mert pl. erősítő trafót eddig én még nem buheráltam a valóságban). Ezzel a rugalmassággal valóban olyanra állíthatjuk be a sound-unkat, amilyenre csak szeretnénk. A sok lehetőség adta labirintusban persze nagyon könnyű elveszni, ijesztően is hangozhat elsőre, de azért szerencsére nem kell a 0-ról megépíteni egy erősítőt pedálostul, mindenestől. A rengeteg gyári presetben ezek alapvetően be vannak állítva, azokat elég módosítani, illetve az egyes effekteknél, vagy erősítőmodelleknél sokszor elég az általános dolgokat piszkálni (egy sima EQ-t például), hogy elérjük célunkat. A „mérnöki mélységek”, csak lehetőséget adnak rengeteg módosításra, de ezeket nem kell feltétlenül megfejteni, hogy jó sound-ot kapjunk.

Fractal FM3 + FC6 + Expression pedál



Természetesen az FM3 is IR-ekkel, vagyis konvolúciós technológiával készült láda modellekkel, (helyesebben inkább: „profilokkal”) dolgozik, szám szerint több mint 1000-féle beépített IR-ből válogathatunk. Ez a szám önmagában döbbenetesen sok, de multieffektek sorából az is kiemeli a Fractal termékeket (így az FM3-mat is), hogy sok más eszközzel ellentétben itt alapjáraton két láda használható egy blokkban, egy időben, és ezeknek a tulajdonságai keverhetők, a fázisgörbék eltolhatók egymáshoz képest, és még sok-sok minden paraméterezhető, ily módon lehet játszani egy-egy kész IR-rel is. Összességében azért megállapítható, hogy egy átlag multieffekthez képest bonyolultabb eszközről beszélünk, de az ismerkedéssel, kísérletezéssel töltött idő nagyon megtérül a végeredménynél.



Összegzés, ajánlás

A Fractal Audio FM3 jelen állás szerint a világ egyik legjobb, legélethűbb hangminőségét produkáló padlóformátumú multieffektje. A benne rejlő lehetőségek szinte határtalanok. Relatíve kis mérete pedig lehetővé teszi, hogy könnyedén elférjen stúdióban, a dolgozóasztal egyik szegletében, ugyanakkor, élőben pedálboardra szerelve, expression pedállal, illetve a Fractal saját lábkapcsolóival (FC6, FC12), vagy egyéb MIDI vezérlőpedállal kiegészítve sem foglal óriási helyet a színpadon, arról nem is beszélve, amikor pusztán önmagában használja az ember, ugyanis ekkor valóban minimális a helyigénye. A Fracal Audio FM3 hangminősége abszolút alkalmas a professzionális, stúdiószintű felhasználásra is, emellett a játékérzet is megdöbbentően természetes, abszolút élethű, még fülmonitor alkalmazás esetében is. Mi mást kívánhatna egy gitáros? Páratlan tulajdonságaival azoknak az igényeit is kielégítheti, akik eddig csak az analóg világban, illetve a csöves erősítőkben hittek, ugyanis a Fractal FM3 gyökeresen megváltoztathatja az ember gitárcuccokról alkotott képét. Technikai adatok

Ár: 1.266 EUR Forgalmazza: G66.eu 3 db többfunkciós lábkapcsoló, külön-külön mini kijelzőkkel Kijelző: 800 x 480-as, színes Mintavételezés: 24bit/48kHz Dinamika tartomány: 114 dB Frekvenciatartomány: 20 Hz – 20kHz Ledek: bemeneti-, és kimeneti jelszint indikátorok, tempó led Kimenetek: 2 db XLR (main left/right), 1 db fejhallgató-kimenet (6,3-as stereo jack), 1 db Faslink II XLR kimenet (dedikált Fractal FC6, vagy FC 12 lábkacsolóhoz), RCA coax. S/PDIF digitális kimenet, 2 db effektloop másodlagos kimenet, MIDI Out Bemenetek: 1 db (elsődleges) hangszerbemenet (6,3 mono jack), 2 db effektloop másodlagos bemenet (return L, R – 6,3 mono jack), Pedal 1, 2 bemenetek (expression, vagy külső lábkapcsolókhoz – 6,3 TRS), MIDI In Interface csatlakozás: USB 2.0 Ground lift kapcsoló: XLR kimenetekhez, földhurok probléma leválasztására Univerzális hálózati bemenet Méretek: 281 x 103 x 235 (mm) Súly: 3,22 kg Az európai forgalmazó, a G66 oldalán még számos demo és tutorial videó található.