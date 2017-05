Címlap » Hírek » Főzéssel készül a szombati koncertjére Czutor Zoli Főzéssel készül a szombati koncertjére Czutor Zoli A Konyhafőnök VIP című tévéműsor óta először lép fel Budapesten Czutor Zoltán és zenekara, a Belmondo. A rockerek május 13-án, szombaton az Ellátóházban adnak gasztrokoncertet. A Belmondo ott mutatja be először élőben legújabb, Csak bámulok (Mire megy ez az egész) című dalát, amelyhez videoklipet is forgattak, valamint a közönség megkóstolhat egy egyelőre titkos ételt is Czutor Zoli receptje alapján. A Belmondo zenekar országjáró tavaszi koncertkörútra indult március elején. Mivel Czutor Zoltán dalszerző-frontember a turné közben nagy sikerrel mutatkozott be az RTL Klub Konyhafőnök VIP című műsorában, a rockzenekar úgy döntött, hogy legközelebb összekötik a kellemest a kellemessel, vagyis a zenét a főzéssel. A Belmondo május 13-án, szombaton lép fel újra Budapesten, mégpedig az Ellátóházban, ahol Czutor Zoli aznap délután nem csak a gitárja hangolásával, hanem főzéssel is készül majd az esti bulira. „A Belmondo tavaly ünnepelte a 10. születésnapját, ezért a tavaszi turnénk repertoárját az elmúlt évtized legnépszerűbb rádiós slágereiből és a ritkábban játszott, de nagyon jellemző számainkból állítottuk össze. Ezen a koncerten játsszuk el először élőben a Csak bámulok (Mire megy ez az egész) című új dalunkat, vagyis ősbemutatót tartunk. A Konyhafőnök VIP sikerén felbuzdulva pedig az Ellátóház séfjének irányításával, de az én receptem alapján készül egy étel, amit megkóstolhat a közönség. Egyelőre nem árulom el, hogy mit főzünk, csak annyit, hogy krumpli lesz a köret” – mondta Czutor Zoltán, a Belmondo frontembere. A Belmondo legújabb száma, a Csak bámulok (Mire megy ez az egész) ismét egy minimál hangszerelésű, lírai hangvételű, nagyon személyes dal Czutor Zolitól. „Egy olyan időszakban született ez a szerzeményem, amikor túlvállaltam magam. Úrrá lett rajtam a fásultság és a nihil, kiégés-közeli állapotba kerültem és úgy éreztem magam, mint egy robot. Egyik éjjel megint nem tudtam aludni, hajnali fél 3-kor leültem a zongorához, és ez a dal szinte egy az egyben kibuggyant belőlem. Kísértetiesen hasonló körülmények között született meg az egyik legsikeresebb szerzeményem, a Mikor, amit a megismerkedésünk után írtam a feleségemnek. A Csak bámulok (Mire megy ez az egész) ugyan nem szerelmes dal, de hangulatában és szövegében talán többen erre asszociálnak majd. A két dal közös metszéspontja, hogy mindkettőt az érzelmek utáni sóvárgás váltotta ki belőlem, és mindkettő nagyon mély, nagyon őszinte és nagyon egyszerű” - árulta el Czutor Zoltán. A személyes hangvételből adódóan a dalhoz készült videoklipben a Belmondo zenekar tagjai nem szerepelnek, abban kizárólag Czutor Zoli látható. A rendező, a kanadai-magyar származású Peter John Kiss hasonló minimál klipet álmodott meg, mint amilyet az Én is akarom című dalhoz korábban készített. A Csak bámulok (Mire megy ez az egész) szomorkás szövegvilága alapján Czutor Zoli egy fekete szobában énekel, amelynek csillogó fekete padlóján visszatükröződik az előadó képmása. A különleges vizuális hatású helyszínt a Színház- és Filmművészeti Egyetem biztosította a forgatáshoz. A koncert tudnivalói: https://www.facebook.com/events/1179264682193034/

Részletek: https://www.facebook.com/BelmondoBand/ http://www.belmondo.hu/ https://www.youtube.com/user/Belmondoband Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó