Címlap » Hírek » Fourtissimo lemezbemutató koncert Fourtissimo lemezbemutató koncert A Fourtissimo zenekar december 13-án vadonatúj, 9 számos EP-jét mutatja be az Under Budapest falai közt. A pályájukat eredetileg komolyzenészként kezdő, számos stílusban alkotó és koncertező négy testvér az elmúlt évek zenei inspirációit és ötleteit összegyűjtve elsőként jelentkezik olyan lemezzel, amin csak saját szerzemények szerepelnek, mind a zene, mind a szöveg tekintetében. (Utóbbinál egy kivételt tettek, hiszen a korongon helyet kapott egy F. Garcia Lorca versből készített dal is.) A Fourtissimo Electride néven megjelenő középlemezen a XX. század eleji jazz elemeit ötvözik a mai modern tánczenével. A Parov Stelar által is fémjelzett electro swing stílust balkáni rezes-motívumok színesítik, igazi vérpezsdítő elegyet alkotva.



A hangszerelést a zenekar tagjai mellett Pacsai Márk, Markanera készítette, aki számos hazai előadó zenei producere.



A Say Hello című kiadvány december 13-án, a koncert napján jelenik meg hivatalosan CD-n, és persze az összes ismert digitális platformon is. A zenekar fontosabb díjai: 2005. – Fonogram díj jelölés, mint „Az év felfedezettje” 2005. – Príma-Díj 2013. – Smoothjazz Dalverseny Közönségdíj 2014. – VII. Jazzy Dalverseny Közönségdíj További részletek: Időpont: 2017. december 13. – 20 óra

Helyszín: Under Budapest

Cím: 1085 Budapest, József körút 60.

Belépő: 900 Ft. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó