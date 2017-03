Címlap » Hírek » Fonogram díjat kapott a Hősök! Fonogram díjat kapott a Hősök! A „Lepörög a film”, az „Életút”, a „Felejtés”, a „Ha én lennék a főnök”, a „Legjobban”, a „Menj tovább” és a „Nem vagy egyedül” lettek az év legjobb hazai rap, hip-hop hangfelvételei.

Fotó: BSIDE HUNGARY A Várkert Bazárban tartott díjátadó gáláról a Hősök is boldogan térhetett haza bezsebelve első Fonogram díjukat. Az év legjobb könnyűzenei teljesítményeit díjazó Magyar Zenei Díj gálaesten a népszerű formáció az ATV közvetítése mellett vehette át az elismerést. A kategória jelöltjei még Deniz, a Halott Pénz, Majka feat. Kollányi Zsuzsi és a Red Bull Pilvaker voltak. „Nagyon örülünk a Fonogram díjnak. A tavalyi 15 éves születésnapunk lezárásának, megkoronázásának tekintjük" – fogalmazta meg Eckü. Az előadó azt is elárulta, hogy amíg a tavalyi év inkább a visszatekintésről és összegzésről szólt, nemrégiben máris két új klippel jöttek ki („Hamis", „Sosem elég"), és terv szerint minden másfél hónapban új dallal jönnek elő. „Ez az év az alkotásról szól!" – összegzi Eckü. A Hősök pályafutása elején a Hip Hop Mission nyerteseként kapott óriási visszajelzést, hogy jó úton haladnak, később munkásságukat zenei díjjal méltatta a Hiphop.hu és a Magyar Kultúra Napján is részesültek kitűntetésben.